Internet vecí (IoT). Moderné technológie dokážu znížiť náklady na vykurovanie až o pätinu

Technológie dnes prenikajú do každej oblasti života a čoraz viac sa objavujú aj v bežných domácnostiach. Mnoho ľudí má pritom obavy, že na ovládanie inteligentných systémov potrebujú technické znalosti. V skutočnosti môžu moderné riešenia ušetriť čas, zvýšiť bezpečnosť a pomôcť optimalizovať spotrebu energií – a to bez zložitostí.
Čo presne je Internet vecí?
Kým klasický internet prepája počítače, smartfóny a ďalšie zariadenia s procesorom, Internet vecí (IoT) umožňuje komunikáciu aj medzi domácimi spotrebičmi. V jednej sieti tak môžu byť prepojené:
- práčky, umývačky, sušičky
- rýchlovarné kanvice alebo osvetlenie
- termostaty a vykurovacie systémy
- žalúzie či bezpečnostné prvky
Každé z týchto zariadení obsahuje senzory, ktoré zbierajú údaje (napríklad teplotu, vlhkosť alebo pohyb), a zároveň majú spôsob pripojenia na internet – cez Wi-Fi alebo SIM kartu. Zo zozbieraných údajov sa v cloude vyhodnotí, čo je potrebné urobiť, a spotrebič následne automaticky vykoná zodpovedajúcu akciu.
Ako IoT pomáha v bežnom živote?
Najväčšou výhodou prepojenej domácnosti je to, že množstvo spotrebičov môžete ovládať z jedného miesta – z aplikácie v mobilnom telefóne, tablete alebo počítači. A to odkiaľkoľvek, stačí byť pripojený na internet.
Zariadenia využívané v IoT sú nastavené tak, aby mali veľmi nízku spotrebu energie. Mnohé fungujú len na batériu, ktorá vydrží niekoľko mesiacov až rokov, takže ich nie je potrebné pripájať do zásuvky.
Ovládanie cez aplikáciu je jednoduché a prehľadné. Väčšina systémov je v slovenskom alebo českom jazyku a funguje podobne ako bežné aplikácie, ktoré už ľudia používajú každý deň.
Kde sa dá Internet vecí doma využiť?
1. Bezpečnosť domácnosti
Chytré kamery, pohybové senzory a alarmy vám umožnia sledovať dianie doma v reálnom čase. Ak systém zaznamená niečo podozrivé, okamžite dostanete upozornenie. Vďaka tomu môžete rýchlo reagovať a privolať pomoc.
2. Ovládanie vykurovania na diaľku
Pomocou inteligentného termostatu môžete na diaľku upraviť teplotu v dome, znížiť ju počas neprítomnosti alebo ju včas zvýšiť pred návratom domov. IoT nedokáže zázračne znížiť náklady na vykurovanie o presnú hodnotu, ale vie optimalizovať spotrebu tak, aby sa neplytvalo energiou, čo často vedie k reálnym úsporám.
3. Zapínanie a sledovanie spotrebičov
IoT umožňuje spustiť práčku, umývačku alebo sušičku aj vtedy, keď nie ste doma. Niektoré chytré chladničky dokážu upozorniť na dochádzajúce potraviny. Takto máte kontrolu nad domácnosťou aj na diaľku.
4. Starostlivosť o seniorov alebo deti
Sledovacie zariadenia môžu byť veľkou pomocou pri dohľade nad staršími ľuďmi alebo deťmi. Senior môže vďaka náramku či tlačidlu okamžite privolať pomoc. Ak zariadenie zaznamená pád alebo neštandardné správanie, príbuzní sa o tom dozvedia pomocou upozornenia v aplikácii.