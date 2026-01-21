Infrasauna ako zimné útočisko. Príjemné teplo a pokoj, ktoré uľahčia obdobie chrípkovej sezóny

Zimné obdobie môže byť pre organizmus náročné – častejšie sa objavuje únava, telo sa musí vyrovnať s nízkymi teplotami a nárastom respiračných ochorení. Aj keď infrasauna nie je liečebným prostriedkom a nedokáže predchádzať chrípke či nachladnutiu, pre mnohých predstavuje jemný a bezpečný spôsob, ako si dopriať relaxáciu a podporiť celkovú pohodu.
Video: odborný pohľad na saunovanie
Ako infrasauna funguje naozaj?
Infrasauna využíva infračervené žiarenie, ktoré ohrieva priamo povrch tela. Vzduch v kabíne pritom nie je taký horúci ako v klasickej fínskej saune – bežné teploty sa pohybujú okolo 45–60 °C. Tento typ tepla je vnímaný ako príjemnejší a menej zaťažujúci pre ľudí, ktorí neznesú vysoké teploty tradičných sáun.
Vedecké poznatky ukazujú, že infračervené teplo môže:
- podporiť uvoľnenie svalového napätia
- mierne zlepšiť cirkuláciu krvi
- pomôcť navodiť pocit relaxácie
- prispieť k subjektívnemu pocitu úľavy po fyzickej či psychickej záťaži
Tieto účinky súvisia najmä so zvýšeným prekrvením tkanív a uvoľnením v teple, čo je prirodzená reakcia organizmu.
Čo infrasauna nerobí?
Je dôležité otvorene zdôrazniť, že infrasauna:
- nelieči chrípku ani prechladnutie
- neposilňuje imunitu spôsobom, ktorý by zabránil infekciám
- nedetoxikuje telo – toxíny odbúrava hlavne pečeň a obličky, nie potenie
- nie je vhodná počas horúčky či akútneho ochorenia
Je však bezpečnou formou relaxácie pre väčšinu zdravých ľudí, pokiaľ sa používa s mierou.
Prečo je príjemná najmä v zime
V chladnom období mnohí vyhľadávajú infrasaunu najmä kvôli pocitu tepla a celkovému uvoľneniu. Krátka seansa môže:
- navodiť pocit vnútorného komfortu
- pomôcť znížiť psychické napätie
- prispieť k lepšiemu oddychu po náročnom dni
- poskytnúť chvíľu ticha a súkromia, ktoré v zime často chýbajú
Subjektívne pocity pohody sú legitímnym dôvodom, prečo infrasauny získavajú popularitu – práve ich jemnosť a dostupnosť v domácom prostredí robia z tejto formy tepla vítaného „spoločníka“ počas chladných mesiacov.
Ako si dopriať bezpečnú zimnú seansu
V zimnom období sa odporúča voliť jemnejší režim, napríklad:
- 10–15 minút pri približne 40 °C
- vyhnúť sa veľkým teplotným skokom
- dodržiavať pitný režim
- používať infrasaunu iba vtedy, keď je človek zdravý
Takýto postup je pre telo menej náročný a vhodný aj pre začiatočníkov.
Domáca infrasauna ako súčasť relaxácie
Moderné infrasauny sú navrhnuté tak, aby sa dali jednoducho používať aj v domácnostiach. Zariadenia ako napríklad Hanscraft CONSTANCE 2+ sa osvedčili v menších priestoroch – ponúkajú rýchle nahriatie, jednoduché ovládanie a doplnkové funkcie, ktoré umocňujú relaxačný zážitok.
K obľúbeným prvkom patrí:
- Bluetooth Sound System na prehrávanie hudby,
- LED chromoterapia, ktorá navodzuje príjemnú atmosféru a u niektorých ľudí podporuje psychické uvoľnenie.
Tieto doplnky síce nemajú liečebný účinok, ale zvyšujú pohodlie a spríjemňujú celkovú seansu.
Infrasauna sama o sebe nelieči ochorenia, no môže byť hodnotnou súčasťou zimného režimu starostlivosti o telo a duševnú pohodu. Jemné teplo, jednoduché používanie a možnosť dopriať si oddych kedykoľvek robia z infrasauny praktické domáce útočisko pre chvíle, keď človek potrebuje spomaliť a načerpať silu.