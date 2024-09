Ideálny pomer výšky a váhy pre ženy. Viete koľko by ste mali vážiť? Pozrite si tabuľku podľa odborníkov a zistite, či schudnúť alebo pribrať

Ste jednou z tých žien, ktoré si držia váhu pod kontrolou, nazeráte na seba v spodnom prádle pred zrkadlom, len aby ste zistili, ako na tom ste? Určite ste už počuli, že existuje aj tabuľka, ktorá vám s tým dokáže pomôcť presnejšie. Podľa nej dokážete ľahko zistiť, ako na tom ste a či je zapotreby začať svoju váhu riešiť, či už chudnutím, alebo v niektorých prípadoch aj priberaním. Pozrite sa do nej, a zistíte, aká hmotnosť patrí k vašej výške.

Keď sa vás niekto spýta, koľko vážite, je to dosť nemiestne. Veľakrát sa na túto otázku ani neodpovedá, podaktoré sa za svoju váhu totiž môžu hanbiť. Preto vám chcem povedať jedno, váha je len číslo a každý by sa mal riadiť podľa toho, ako sa cíti. Teda ak sa cítite dobre, neriešte váhu. Majte sa radi také, aké ste.

Obezita síce nie je vo svete novinkou, no jej nárast za posledné storočie ju môže radiť do kategórie civilizačných chorôb. Trpia ňou milióny ľudí po celom svete a nie vždy je jej príčinou práve genetiky, jednou z príčin sa považuje aj nárast fast foodov čiže vysokokalorická strava, sedavý spôsob života, stresujúci životný štýl, nedostatok spánku ale aj marketing a reklama. Prečo práve marketing a reklama? Potravinársky priemysel využíva reklamu na propagáciu poväčšine nezdravých jedál a smeruje ju na deti a mládež, čím nich môže vytvárať závislosť na nezdravom stravovaní. Podľa novodobých meradiel, je symbol krásy chudá, vyšportovaná postava. Padne im všetko oblečenie, sú považovaný za atraktívnych a vraj majú všade otvorené dvere. To už nechám na individuálnom posúdení každej z vás.

Toto je tabuľka zostavená podľa odborníkov, zistite, ako na tom ste. Či máte nadváhu, alebo naopak podvýživu.

Ideálny pomer výšky a váhy pre ženy Foto: František Stacho

