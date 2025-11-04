Ideálne útočisko pred jesenným počasím. Na tomto maličkom ostrove svieti slnko takmer celý rok. Z Bratislavy ste tam za pár hodín

Kým sa doma zahaľujeme do kabátov a dni sa skracujú, niekoľko hodín letu od strednej Európy panuje večná jar. Na malebnom kanárskom ostrove La Gomera vás privíta teplo, zeleň a slnko, ktoré sa len zriedka skrýva za mraky. Tento nenápadný ostrov je skutočným pokladom pre tých, ktorí túžia utiecť od pochmúrneho počasia a chaosu veľkých letovísk.
Ostrov, kde čas plynie pomalšie
La Gomera, druhý najmenší z Kanárskych ostrovov, má rozlohu len približne 370 kilometrov štvorcových. Vznikol vďaka dávnej sopečnej činnosti, ktorá mu dodala jeho typický, takmer dokonale okrúhly tvar. Práve vďaka tomu sa z jeho kopcov otvárajú panoramatické výhľady na všetky svetové strany. Na rozdiel od rušného Tenerife tu nenájdete preplnené rezorty, hlučné diskotéky ani davy turistov. Miesto nich sa pred vami rozprestrú kľukaté horské cesty, tiché dedinky a všadeprítomná svieža zeleň.
Podnebie, ktoré nikdy nesklame
La Gomera leží neďaleko afrického pobrežia, a preto tu vládne stále príjemné subtropické podnebie. Kanársky prúd spolu s pasátovými vetrami udržiava teploty po celý rok v ideálnom rozmedzí – v lete málokedy presiahnu 29 °C a v zime zriedka klesnú pod 20 °C. Aj počas októbra má more okolo 21 stupňov Celzia a slnko tu svieti v priemere sedem až osem hodín denne. Niet divu, že sa ostrovu často hovorí „ostrov večnej jari“.
Dva úplne odlišné svety na jednom mieste
Jedinečnosť La Gomery spočíva v jej neuveriteľnej rozmanitosti. Severná časť ostrova je zelená a vlhká – časté hmly tu vytvárajú podmienky pre prastaré vavrínové lesy, ktoré pripomínajú tropické pralesy. Juh je naopak suchý, slnečný a otvorený oceánu. Medzi týmito dvoma svetmi sa dvíhajú hory, ktoré tvoria vlastnú klímu a prirodzenú hranicu medzi vegetáciou a polopúšťou.
Ak chcete spoznať autentickú tvár ostrova, navštívte malé dedinky ako Hermigua, Agulo či Chipude, kde sa na terasovitých svahoch pestujú banány a kde miestni obyvatelia stále používajú svoj unikátny jazyk – pískanú reč Silbo Gomero. Táto forma komunikácie vznikla pred stáročiami a slúžila na dorozumievanie medzi hlbokými roklinami. Dnes je zapísaná aj na zozname nehmotného dedičstva UNESCO.
Garajonay – magické srdce La Gomery
Uprostred ostrova sa rozprestiera Národný park Garajonay, ktorý je od roku 1986 súčasťou svetového prírodného dedičstva UNESCO. Tieto hmlové lesy pôsobia ako z iného sveta – medzi machom obrastenými stromami, papradinami a mäkkými chodníkmi človek ľahko získa pocit, že sa ocitol v rozprávke. Najvyšší vrchol ostrova, Pico de Garajonay (1 487 m), ponúka nádherný výhľad na Tenerife, La Palmu aj El Hierro. Výstup sem je zážitkom samým o sebe – cesta vedie popri lesoch, potokoch a drobných vodopádoch. Najkrajšie je vydať sa sem skoro ráno, keď sa ešte vznáša hmla a slnečné lúče sa prepletajú medzi stromami.
Čierne pláže a dychberúce vyhliadky
Aj milovníci mora si prídu na svoje. Valle Gran Rey a Playa Santiago v južnej časti ostrova sú známe svojimi čiernymi lávovými plážami, ktoré vznikli ochladením sopečnej lávy. More je tu čisté, pokojné a ideálne na plávanie, potápanie či romantické sledovanie západu slnka. Každý večer sa obloha sfarbí do odtieňov oranžovej a fialovej a vytvára scenériu, akú by nezachytil ani ten najlepší maliar.
Za návštevu stojí aj vyhliadka Mirador de Abrante, ktorá sa vznáša vysoko nad dedinou Agulo na priehľadnej sklenenej plošine. Výhľad na nekonečný oceán je ohromujúci a mení sa každou hodinou – fotografi tu nájdu hotový raj.
Miesto, kde sa zastavil Kolumbus
Hlavné mesto San Sebastián de La Gomera má svoje pevné miesto v dejinách – práve odtiaľto sa Krištof Kolumbus vydal na svoju prvú cestu do Ameriky. Dnes pôsobí mesto pokojným, až ospalým dojmom, no jeho úzke uličky, kaviarne a historické domy mu dodávajú osobité čaro.
Určite sa zastavte pri pevnosti Torre del Conde, v kostole Nanebovzatia Panny Márie (Iglesia de la Asunción) či v Kolumbovom dome, kde sa dozviete viac o samotnom moreplavcovi i o histórii ostrova.
Ako sa tam dostať z Česka alebo Slovenska
Let z Prahy na Kanárske ostrovy trvá približne päť hodín (z Bratislavy je to veľmi podobné). Väčšina letov končí na letisku Tenerife Juh, odkiaľ vás čaká už len krátka plavba trajektom, trvajúca asi 45 minút. Spolu so všetkými prestupmi sa tak dostanete na La Gomeru približne za šesť hodín čistého cestovania.
A keď vystúpite na ostrove, všetky starosti akoby zmiznú. La Gomera vás privíta svojou pokojnú energiou, vôňou oceánu, zelenými horami a priateľskou atmosférou. Ideálne miesto, kde sa dá na chvíľu vypnúť, nadýchnuť a opäť pocítiť radosť z jednoduchosti života.