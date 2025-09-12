Ibizský šalát. Svieži kúsok Stredomoria priamo na tanieri

Ibiza nie je známa len ako ostrov hudby, nočného života a nádherných pláží. Tento kút Stredomoria má čo ponúknuť aj milovníkom dobrej kuchyne. Miestni obyvatelia si odjakživa potrpia na jednoduchých, no zároveň plnohodnotných jedlách. Jedným z nich je aj tradičný ibizský šalát Ensalada de Crostes – jedlo, ktoré na prvý pohľad pôsobí skromne, no v skutočnosti v sebe ukrýva bohatstvo chutí a tradícií.
Základ tvoria len štyri suroviny – chlieb, rajčiny, cesnak a olivový olej. Možno by sa zdalo, že z takého minima veľký zázrak nevznikne, ale práve táto kombinácia je dôkazom toho, že stredomorská kuchyňa nepotrebuje zložité recepty, aby dokázala nadchnúť a zasýtiť.
Jedlo, ktoré prežilo stáročia
História Ensalada de Crostes siaha do čias, keď rybári a gazdiné potrebovali potraviny, ktoré vydržia dlho a nestratia svoju hodnotu. Základom bol tvrdý, dvakrát pečený chlieb – crostas. Tento chlieb bol taký suchý, že vydržal celé týždne, ba dokonca mesiace. Pred konzumáciou sa trochu navlhčil vodou a doplnil čerstvými rajčinami, cesnakom a olivovým olejom. Postupom času sa recept obohatil aj o ďalšie suroviny, no jeho jadro ostalo rovnaké.
Dnes je tento šalát jedným zo symbolov tradičnej ibizskej kuchyne a spája v sebe chute vidieka aj mora.
Prečo je taký zdravý?
Okrem toho, že ide o jedlo jednoduché a výživné, je aj prospešné pre zdravie. Rajčiny obsahujú lykopén – antioxidant, ktorý prispieva k ochrane srdca a ciev. Aby však telo túto látku dokázalo využiť, je potrebný tuk. A práve preto je spojenie rajčín s extra panenským olivovým olejom ideálne. Lekári upozorňujú, že olej pomáha organizmu vstrebávať viac lykopénu, než keby sme rajčiny jedli samotné.
Takýto šalát je preto nielen chutný, ale aj prospešný pre zdravie – a presne to vystihuje filozofiu stredomorskej stravy.
Recept na ibizský šalát
Potrebujeme:
- 200 g crostas (tvrdý, dvakrát pečený chlieb – v prípade potreby poslúži aj opečená bageta)
- 4 až 5 zrelých rajčín
- 2 strúčiky cesnaku
- 4 lyžice extra panenského olivového oleja
- štipku soli podľa chuti
- trochu vody na zvlhčenie chleba
Postup prípravy:
- Chlieb nalámeme na menšie kúsky a vložíme do misy. Jemne ho pokropíme vodou – nesmie však premoknúť, mal by si zachovať miernu chrumkavosť.
- Rajčiny nakrájame na malé kocky alebo ich nastrúhame na jemno.
- Pridáme nadrobno nasekaný cesnak a premiešame.
- Všetko spojíme s chlebom, pridáme olivový olej a osolíme.
- Necháme pár minút odstáť, aby chlieb nasiakol šťavu z rajčín a chute sa prepojili.
Podávame okamžite – ako ľahký obed či večeru, alebo ako prílohu k rybám či grilovanej zelenine.
Variácie, ktoré stoja za vyskúšanie
Tradičný recept sa dá jednoducho prispôsobiť. Na Ibize sa často pridáva cibuľa, olivy alebo kúsky papriky. Typickou prísadou býva aj sušená ryba peix sec, ktorá dodá jedlu výraznú príchuť mora. V modernejšej podobe sa objavuje aj avokádo, ktoré šalátu pridáva krémovú štruktúru a jemnejšiu chuť.
Každý si tak môže nájsť svoju vlastnú verziu podľa toho, čo má rád a čo má doma po ruke.
Jednoduché jedlo, ktoré má dušu
Ibizský šalát je dôkazom toho, že skutočné kulinárske poklady často vznikajú z tých najobyčajnejších ingrediencií. Jeho čaro spočíva v jednoduchosti, ľahkosti a schopnosti prepojiť tradíciu s moderným stolovaním.
Ak teda chcete na chvíľu pocítiť atmosféru Stredomoria, nemusíte cestovať stovky kilometrov. Stačí si doma pripraviť Ensalada de Crostes a na tanieri sa vám objaví kúsok slnečnej Ibizy.