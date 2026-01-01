Iba jedno slovo, ktoré vám môže zachrániť život pri útoku agresívneho psa

Dostať sa do situácie, keď sa k vám zrazu rozbehne rozrušený alebo agresívny pes, patrí medzi tie momenty, ktoré človeka prekvapia a vystrašia aj vtedy, keď má inak k zvieratám blízko. Vo vypätých chvíľach sa často koná skôr pudovo než rozumne, no práve v takýchto sekundách môže správna reakcia rozhodnúť o tom, či vyviaznete bez zranení. Hoci neexistuje žiadna stopercetná technika, ktorá by dokázala zabrániť všetkým psím útokom, existujú účinné zásady, ktoré znižujú riziko a v mnohých prípadoch dokážu zabrániť tragédii.
Treba si uvedomiť, že aj ten najoddanejší pes je stále zviera riadené inštinktmi. Zľaknutie, ohrozenie alebo obranná reakcia môžu v zlomku sekundy spôsobiť správanie, ktoré by ste u neho nikdy nečakali.
Kto býva najčastejšie obeťou psích útokov?
Útok psa zvyčajne prichádza bez varovania. Svetové údaje hovoria až o 60-tisícoch úmrtí ročne spôsobených uhryznutím psa. Najhoršie sú na tom regióny Afriky a Ázie, kde sa stále vyskytuje besnota a zdravotná starostlivosť je ťažšie dostupná.
Na Slovensku je situácia lepšia, no rozhodne nie zanedbateľná. Každý rok pribúdajú desiatky až stovky hlásených prípadov – od incidentov v parkoch, cez útoky na uliciach až po nešťastné situácie priamo u majiteľov na dvore.
Zaujímavosťou je, že najohrozenejšou skupinou nie sú deti, ako by si mnohí mysleli, ale ľudia vo veku 50 až 59 rokov. V tomto období má človek často pocit, že je v dobrej kondícii, no reflexy už nemusia byť také rýchle ako kedysi. Stačí sekunda nepozornosti, prudký pohyb alebo stretnutie s nevyrovnaným či nedostatočne vycvičeným psom – a problém je na svete.
A hoci sa často hovorí o nebezpečných plemenách, realita je iná: o závažnosti útoku rozhoduje správanie konkrétneho psa, nie jeho veľkosť. Aj malé plemená ako pudel či jazvečík dokážu spôsobiť bolestivé poranenia, ak sú vystresované alebo sa cítia zahnané do kúta.
Ako zvládnuť situáciu, keď na vás útočí pes?
V momente, keď sa pes rozbehne vaším smerom, máte veľmi málo času na premýšľanie. Práve preto je dobré poznať jednoduché kroky, ktoré môžu výrazne zlepšiť vaše šance.
Nižšie nájdete aj praktickú ukážku – video, ktoré názorne demonštruje, ako reagovať pri útoku psa. Pozrieť si ho môžete tu:
Čo pomôže v prvých sekundách?
Najzásadnejšia vec, ktorú musíte urobiť, je udržať kontrolu nad svojím správaním. Panika, krik a prudké pohyby psa ešte viac vyprovokujú.
A práve v tejto chvíli môže zabrať jediné, silné a autoritatívne slovo. Krátke povely ako:
- „Nie!“
- „Stoj!“
- „Dosť!“
často dokážu psa vyviesť z momentum útoku. Musia však znieť pevne, dôrazne a odhodlane. Sprevádzať ich má vzpriamené držanie tela a sebaistý, no nie agresívny postoj.
Praktický postup krok za krokom
1. Zachovajte pokoj
Aj keď je to náročné, pokúste sa dýchať plynulo a nekričať. Pes reaguje na energiu – a hystéria ho môže ešte viac rozrušiť.
2. Postavte sa bokom
Nenastavujte psovi chrbát, ale ani sa mu nedívajte priamo do očí. Bočný postoj pôsobí neutrálne a menej ohrozujúco.
3. Použite jasný príkaz
Kratšie je v tomto prípade lepšie. Jedno dôrazné slovo často dokáže urobiť viac než celá veta.
4. Vytvorte si bariéru
Ak máte poruke tašku, bundu, ruksak či dokonca bicykel, použite ho ako ochranný štít. Ak pes skočí, nech chytí predmet, nie vašu ruku.
5. Ustupujte pomaly
Bez prudkých pohybov sa presuňte k stabilnej prekážke – múr, plot, schody, dvere. Ponáhľať sa však netreba, rýchly útek môže útok znásobiť.
Čo robiť, ak vás pes predsa len pohrýzol?
Ak dôjde ku kontaktu a vznikne zranenie, treba konať rýchlo a rozumne:
• Vyhľadajte lekára
Aj malé uhryznutie sa môže ľahko zapáliť. Odborné ošetrenie je nevyhnutné.
• Ranu okamžite umyte
Pustite na ňu tečúcu vodu, odstráňte nečistoty a použite dezinfekciu.
• Nahláste incident
Kontaktujte mestský alebo obecný úrad. Je potrebné preveriť očkovanie psa a zabrániť opakovaniu útoku.
Prečo je pripravenosť taká dôležitá?
Správanie psa sa môže zmeniť rýchlejšie, než si dokážete uvedomiť. Môže reagovať na strach, bolesť, hlučné okolie, dokonca aj na vaše oblečenie či držanie tela. Preto je dobré mať aspoň základnú predstavu o tom, čo robiť.
Niekedy stačí vedieť, aké slovo povedať a ako ho povedať – a situácia sa môže otočiť vo váš prospech.