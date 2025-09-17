Hviezda Betelgeuse môže vybuchnúť. Uvidíme na oblohe niečo, čo ľudstvo ešte nezažilo?

Betelgeuse patrí medzi najznámejšie hviezdy na nočnej oblohe. Jej červenkasté svetlo si dokáže všimnúť aj laik, a to najmä preto, že sa nachádza v súhvezdí Orión na jeho ľavom ramene.
Vzdialenosť a základné údaje
Betelgeuse je červený superobor, teda hviezda vo veľmi pokročilom štádiu života. Je niekoľko stoviek krát väčšia ako naše Slnko a patrí medzi najväčšie známe hviezdy v našej galaxii. Jej vzdialenosť od Zeme sa podľa meraní odhaduje na približne 550 až 700 svetelných rokov.
Aj keď sa to môže zdať ďaleko, v kozmickom meradle ide o relatívne blízku hviezdu. Vďaka tomu patrí k najštudovanejším objektom na oblohe.
Životný cyklus hviezdy
Betelgeuse už spotrebovala väčšinu svojho paliva. Namiesto fúzie vodíka vo svojom jadre spaľuje ťažšie prvky a postupne sa pripravuje na záverečné štádium – explóziu supernovy.
Vedci vedia s istotou povedať, že Betelgeuse sa jedného dňa skutočne premení na supernovu. Čo však nevedia presne určiť, je kedy sa to stane. Môže to byť o desaťtisíce až stotisíce rokov, no v teórii aj skôr – časový odhad je však stále veľmi neistý.
Je pre Zem nebezpečná?
Aj keď je Betelgeuse obrovská hviezda, pre nás nepredstavuje žiadne ohrozenie. Jej vzdialenosť je príliš veľká na to, aby sa k Zemi dostalo nebezpečné žiarenie alebo výbuch spôsobil akékoľvek škody.
Pre porovnanie: aby supernova mohla priamo ovplyvniť život na Zemi, musela by sa od nás nachádzať vo vzdialenosti do približne 30 svetelných rokov. Betelgeuse je teda viac než desaťnásobne ďalej, než by bolo nebezpečné.
Ako bude vyzerať výbuch?
Keď Betelgeuse exploduje, stane sa z nej na krátky čas jedna z najjasnejších hviezd na oblohe. Astronómovia predpokladajú, že by bola viditeľná aj cez deň a na nočnej oblohe by svojou jasnosťou mohla súperiť s Mesiacom v splne. Tento úkaz by trval niekoľko týždňov až mesiacov, postupne by jasnosť slabla a z hviezdy by nakoniec zostala neutrónová hviezda alebo čierna diera.
Betelgeuse je fascinujúca hviezda, ktorá nám ponúka jedinečnú možnosť sledovať, čo sa deje s hviezdami na sklonku ich života. Jej budúca explózia bude pre ľudstvo mimoriadnym vizuálnym zážitkom, no zároveň je dôležité vedieť, že pre našu planétu nepredstavuje žiadne riziko.