Hubka do práčky? Prekvapivý trik, ktorý pomáha pri praní aj pri starostlivosti o práčku

Hubka na riad je lacná a bežná pomôcka, ktorá v domácnosti slúži najmä na umývanie kuchynského riadu. V posledných rokoch sa však stal populárnym tipom aj jej netradičné použitie – vloženie čistej hubky priamo do bubna práčky počas prania. Tento postup síce nevyrieši každý problém s bielizňou, ale pri niektorých situáciách môže skutočne pomôcť. Dôležité je však vedieť, ako funguje a aké limity má.
Čo hovorí video, ktoré tento trik spopularizovalo?
Na internete sa objavilo viacero videí, ktoré postup s hubkou ukazujú priamo v praxi. Jedným z nich je aj video z kanála Clever Hacks na YouTube:
Hubka dokáže zachytiť časť chlpov a žmolkov – ale len obmedzene
Počas prania sa z oblečenia uvoľňuje množstvo drobných nečistôt. Pri domácnostiach so psami či mačkami ide najmä o chlpy, pri starších uterákoch alebo mikinách zas o malé žmolky a vlákna. Práčka ich síce odplavuje, ale mnohé z nich sa počas pracieho cyklu znova prichytia na oblečení.
Štruktúra hubky – najmä jej pórovitá pena – je schopná:
- prichytiť časť voľných chlpov
- zachytiť menšie žmolky a nitky
- znížiť množstvo nečistôt, ktoré by sa inak dostali do filtra práčky
Treba však zdôrazniť, že ide len o doplnkový efekt. Hubka nedokáže odstrániť všetko a nie je náhradou za klasické pomôcky, ako je lepiaci valček, gumené rukavice či špeciálne lapače chlpov.
Výhody použitia hubky pri praní
- Niečo zachytí, ale nie všetko. Pri menšom množstve chlpov môže byť rozdiel viditeľný.
- Je lacná a opakovane použiteľná. Ak sa používa správne, môže slúžiť pri viacerých praniach.
- Zníži zaťaženie filtra práčky. Niektoré uvoľnené vlákna zostanú v hubke namiesto toho, aby skončili v odtoku.
Na čo si dať pozor
Aby bol trik bezpečný a funkčný, treba dodržať niekoľko zásad:
- Do práčky patrí len úplne nová, čistá hubka.
Zvyšky mastnoty či jedla by znehodnotili pranie a mohli by poškodiť bielizeň.
- Používajte len jednu hubku naraz.
Viac kusov môže zbytočne narážať do oblečenia.
- Vyhnite sa drsným hubkám.
Tie by mohli poškodiť jemné látky.
- Neočakávajte zázraky.
Hubka je pomocník, nie zázračné zariadenie na úplné odstránenie srsti.
- Pravidelne ju vymeňte.
Po niekoľkých praniach sa póry zaplnia a hubka prestane fungovať.
Kedy sa hubka skutočne oplatí?
Najväčší účinok má v období, keď domáce zvieratá intenzívne pĺznu. Vtedy môže hubka zachytiť dostatok chlpov na to, aby bolo oblečenie po praní o niečo čistejšie. Pri bežnej bielizni bez srsti z nej však nebudete mať výrazný úžitok.
Vloženie hubky do práčky je bezpečný a reálne funkčný doplnkový trik, ktorý dokáže zachytiť časť voľných chlpov, vlasov a žmolkov. Nejde o mýtus, ale ani o riešenie všetkých problémov s nečistotami v bielizni. Správne použitá hubka môže proces prania mierne zlepšiť, no nenahrádza klasické metódy odstraňovania chlpov a vlákien.