Hubka do práčky? Prekvapivý trik, ktorý pomáha pri praní aj pri starostlivosti o práčku

hubka v práčke
hubka v práčke Foto: František Stacho

Hubka na riad je lacná a bežná pomôcka, ktorá v domácnosti slúži najmä na umývanie kuchynského riadu. V posledných rokoch sa však stal populárnym tipom aj jej netradičné použitie – vloženie čistej hubky priamo do bubna práčky počas prania. Tento postup síce nevyrieši každý problém s bielizňou, ale pri niektorých situáciách môže skutočne pomôcť. Dôležité je však vedieť, ako funguje a aké limity má.

Čo hovorí video, ktoré tento trik spopularizovalo?

Na internete sa objavilo viacero videí, ktoré postup s hubkou ukazujú priamo v praxi. Jedným z nich je aj video z kanála Clever Hacks na YouTube:

Hubka dokáže zachytiť časť chlpov a žmolkov – ale len obmedzene

Počas prania sa z oblečenia uvoľňuje množstvo drobných nečistôt. Pri domácnostiach so psami či mačkami ide najmä o chlpy, pri starších uterákoch alebo mikinách zas o malé žmolky a vlákna. Práčka ich síce odplavuje, ale mnohé z nich sa počas pracieho cyklu znova prichytia na oblečení.

Štruktúra hubky – najmä jej pórovitá pena – je schopná:

  • prichytiť časť voľných chlpov
  • zachytiť menšie žmolky a nitky
  • znížiť množstvo nečistôt, ktoré by sa inak dostali do filtra práčky

Treba však zdôrazniť, že ide len o doplnkový efekt. Hubka nedokáže odstrániť všetko a nie je náhradou za klasické pomôcky, ako je lepiaci valček, gumené rukavice či špeciálne lapače chlpov.

Výhody použitia hubky pri praní

  • Niečo zachytí, ale nie všetko. Pri menšom množstve chlpov môže byť rozdiel viditeľný.
  • Je lacná a opakovane použiteľná. Ak sa používa správne, môže slúžiť pri viacerých praniach.
  • Zníži zaťaženie filtra práčky. Niektoré uvoľnené vlákna zostanú v hubke namiesto toho, aby skončili v odtoku.

Na čo si dať pozor

Aby bol trik bezpečný a funkčný, treba dodržať niekoľko zásad:

  1. Do práčky patrí len úplne nová, čistá hubka.
    Zvyšky mastnoty či jedla by znehodnotili pranie a mohli by poškodiť bielizeň.
  2. Používajte len jednu hubku naraz.
    Viac kusov môže zbytočne narážať do oblečenia.
  3. Vyhnite sa drsným hubkám.
    Tie by mohli poškodiť jemné látky.
  4. Neočakávajte zázraky.
    Hubka je pomocník, nie zázračné zariadenie na úplné odstránenie srsti.
  5. Pravidelne ju vymeňte.
    Po niekoľkých praniach sa póry zaplnia a hubka prestane fungovať.

Kedy sa hubka skutočne oplatí?

Najväčší účinok má v období, keď domáce zvieratá intenzívne pĺznu. Vtedy môže hubka zachytiť dostatok chlpov na to, aby bolo oblečenie po praní o niečo čistejšie. Pri bežnej bielizni bez srsti z nej však nebudete mať výrazný úžitok.

Vloženie hubky do práčky je bezpečný a reálne funkčný doplnkový trik, ktorý dokáže zachytiť časť voľných chlpov, vlasov a žmolkov. Nejde o mýtus, ale ani o riešenie všetkých problémov s nečistotami v bielizni. Správne použitá hubka môže proces prania mierne zlepšiť, no nenahrádza klasické metódy odstraňovania chlpov a vlákien.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať