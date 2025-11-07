Hubárske zemiakové placky – podľa receptu mojej babičky. Jednoducho neprekonateľné!

zemiakové placky
zemiakové placky Foto: www.shutterstock.com

Myslíte si, že zemiakové placky máte zvládnuté do dokonalosti a už sa na nich nedá nič vylepšiť? Možno vás presvedčím o opaku. Skúste hubové, alebo ak chcete – hubárske zemiakové placky!

Huby a zemiaky – kombinácia, ktorá nikdy nesklame

Milujete huby? Potom by ste určite mali vyskúšať túto lahôdku. Na jej prípravu vám stačí len pár surovín.

Pripravte si približne 400 gramov čerstvých húb – ideálne sú pravé hríby, no pokojne siahnite aj po iných druhoch ako masliaky, kuriatka, václavky či suchohríby. Jedine šampiňóny nie sú vhodné, ich jemná chuť by sa v placke stratila.

Pozrite si, aké jednoduché to je

Pozrite si krátke video, kde uvidíte, ako rýchlo sa dá tento recept pripraviť:

Postup prípravy krok za krokom

Najskôr si pripravte huby. Ak by ste ich pridali priamo do cesta, neboli by dostatočne prepečené a stratili by svoju chuť.

Preto ich najprv nakrájajte na menšie kúsky a osmažte na bravčovej masti alebo na troche oleja, kým zmäknú a získajú jemne zlatistú farbu.

Cesto ako od babičky

Na cesto si vezmite asi 350 g surových zemiakov, ktoré nastrúhajte najemno. Pridajte jedno vajce (prípadne len bielok) a všetko dôkladne premiešajte.

Aby vynikla chuť húb, dochuťte len jemne – štipkou soli, mletého korenia, kmínu a sušenej majoránky. Ak je cesto riedke, prisypte 1–3 lyžičky hladkej múky.

Keď huby vychladnú, vmiešajte ich do cesta a zmes opäť dobre premiešajte.

Smaženie a servírovanie

Na panvici rozohrejte len tenkú vrstvu tuku – placky sa najlepšie vyprážajú takmer nasucho. Z cesta tvarujte menšie porcie a opekajte ich z oboch strán dozlatista.

Výsledok? Chrumkavé, voňavé a šťavnaté hubové zemiakové placky, ktoré sú skvelé ako samostatné jedlo, ale aj ako príloha ku gulášom alebo mäsovým jedlám.

