Huba so smiešnym menom, ktorú hubári často prehliadnu. No pritom chutí lepšie ako dubák

Na prvý pohľad pôsobí nenápadne, dokonca trochu „obyčajne“, no kto ho raz ochutnal, vie, že v sebe skrýva prekvapujúce bohatstvo chutí. Masliak strakatý – latinsky Suillus variegatus – patrí medzi druhy, ktoré by si zaslúžili omnoho väčšiu pozornosť. Skúsenejší hubári si jeho hodnotu dobre uvedomujú, no tí menej ostrieľaní ho často obchádzajú, či už pre jeho vzhľad, alebo pre nedostatočnú znalosť. A pritom je to huba, pri ktorej sa oplatí spomaliť, zohnúť a pozrieť sa bližšie.
Ak ste sa s ňou niekedy stretli, možno ste si všimli zaujímavú vec – masliaky strakaté väčšinou nerastú osamotene. Kde objavíte jeden, často sa o pár krokov ďalej ukrýva ďalší. Pre mnohých je to signál, že našli miesto, kde sa oplatí zdržať. Poďme si túto pozoruhodnú hubu predstaviť podrobnejšie.
Ako masliak strakatý vyzerá? Malý zázrak s množstvom názvov
Ľudová tvorivosť sa pri tejto hube skutočne prejavila – volá sa napríklad aj „zajačik“, „masliak“ či „husací pupok“. Už samotné prezývky napovedajú, že ide o druh, ktorý ľudia poznali a zbierali oddávna.
Klobúk masliaka strakatého má zvyčajne 3 až 10 centimetrov. Mladé plodnice sú pekne polguľovité so zaoblenými a jemne podtočenými okrajmi. Ako huba starne, klobúk sa otvára a mení svoj tvar do širšej, výraznejšej podoby. Farebné spektrum je skutočne pestré – od špinavožltej po okrovú, oranžovú či mierne hnedastú. Občas môžete postrehnúť aj olivový nádych, ktorý jej dodáva typický lesný charakter.
Pokožka klobúka je u mladých jedincov jemná, miestami až zamatová. Vekom sa však mení na drobné šupinky, ktoré sú pre masliaky typické. Na rozdiel od niektorých iných húb sa pokožka z masliaka strakatého dáva olúpať iba ťažko. Za vlhka môže byť povrch mierne lepkavý, ale s postupujúcim suchom sa stáva matným a drsnejším.
Pod klobúkom sa nachádzajú póry – drobné, husto uložené rúrky, ktoré majú rôzne odtiene od okrovej až po olivovo-hnedú. Zaujímavosťou je, že po dotyku modrejú, čo veľa hubárov považuje za dôležitý rozpoznávací znak. Noha je pevná, spočiatku trochu sudovitá, neskôr sa mení na valcovitý tvar.
Ako v skutočnosti vyzerá masliak strakatý?
Ak si ho chcete „naštudovať“ ešte pred tým, ako vyrazíte do lesa, pomôže aj video. Pekne na ňom vidno tvar klobúka, farbu pórov aj celkový vzhľad huby:
Ako v skutočnosti vyzerá masliak strakatý?
Kde masliak strakatý rastie a kedy má svoju sezónu?
Táto huba je úzko spätá s koreňmi stromov – tvorí s nimi mykorízne spojenie, čo znamená, že si navzájom pomáhajú. Preto ju v lese nenájdete hocikde, ale predovšetkým tam, kde rastú ihličnaté stromy, najmä borovice. Miluje pôdu, ktorá je vlhká a mierne kyslá.
Masliak strakatý sa môže objaviť jednotlivo, ale typickejšie je, že rastie v skupinách. To znamená, že ak jeden nájdete, oplatí sa rozhliadnuť. Často ide o húbnu „kolóniu“, ktorá dokáže potešiť každého zberača.
Sezóna trvá spravidla od konca leta až po neskorú jeseň. Ako pri väčšine húb, aj tu zohráva hlavnú úlohu počasie – teplo, vlhko a niekoľko dobrých dažďov dokáže spôsobiť hotový masliakový zázrak.
Chuť masliaka strakatého a jeho možnosti v kuchyni
Dužina tejto huby je mäkká a pri rozrezaní môže voňať po živici alebo mať jemne ovocný tón. Chuť je príjemná, nenásilná, mierne sladkastá. Aj preto sa masliak strakatý často prirovnáva ku klasickým masliakom, ktoré patria medzi obľúbené jedlé huby v našich končinách.
Zaujímavosťou je jeho nižší obsah ťažkých kovov v porovnaní s niektorými ďalšími rúrkovitými hubami. Práve to robí z tejto huby bezpečnú a spoľahlivú voľbu pre tých, ktorí si potrpia na kvalitu lesných plodov.
V kuchyni má masliak strakatý široké využitie:
- výborne sa hodí na smaženie,
- je skvelý do omáčok, kde prehĺbi ich chuť a vôňu,
- v polievkach sa krásne prepojí s ostatnými surovinami,
- dá sa použiť do plniek, knedlí a mäsových jedál,
- možno ho naložiť do octa – samostatne alebo spolu s inými hubami.
Naložené masliaky sú výbornou pochúťkou, ktorá sa skvelo hodí aj k zelenine či studenému mäsu a počas zimy pripomenie vôňu jesenného lesa.
Prečo dať masliaku strakatému šancu?
Hoci jeho názov môže pôsobiť trochu smiešne a vzhľad nie je taký reprezentatívny ako pri dubáku, masliak strakatý má všetko, čo má dobrá jedlá huba mať – príjemnú arómu, výbornú chuť a široké možnosti využitia v kuchyni.
Skúsení hubári ho vnímajú ako cenný úlovok. Často hovoria, že ide o hubu, ktorá dokáže prekvapiť – nielen chuťou, ale aj tým, ako často rastie vo väčších skupinách. Jedno nálezisko tak vie naplniť celý košík.
Ak sa teda na jeseň vyberiete do lesa, oplatí sa mať oči otvorené aj pre túto „nenápadnú“ krásku. Možno zistíte, že práve masliak strakatý sa stane jednou z vašich obľúbených húb – a na panvici či v omáčke vás presvedčí, že si svoje miesto vedľa dubákov rozhodne zaslúži.