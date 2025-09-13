Huba so smiešnym menom, ktorá chutí lepšie než dubák a lesy sú ich plné. Slováci ich obchádzajú

Keď sa povie hubárska sezóna na Slovensku, väčšine z nás sa vybavia dubáky, kuriatka alebo bedle. Sú to stálice, ktoré nechýbajú v košíkoch skúsených ani začínajúcich hubárov. No naše lesy skrývajú omnoho viac, než len tieto „celebrity“ medzi hubami. Popri známejších druhoch tu rastie množstvo nenápadných húb, ktoré dokážu prekvapiť chuťou i arómou. Jednou z nich je masliak strakatý (lat. Suillus variegatus) – huba, ktorú poznajú starší hubári aj pod menami zajačik, husací pupok či jednoducho masliak.
Na prvý pohľad možno nevyzerá tak vábivo ako dubák, no kto mu dá šancu, zistí, že ide o lahôdku, ktorá sa v kuchyni uplatní rovnako dobre, ak nie lepšie. Prečo sa oplatí zaradiť masliak strakatý do hubárskeho repertoáru a čím je zaujímavý?
Ako vyzerá masliak strakatý?
Masliak strakatý patrí medzi menšie až stredne veľké huby. Jeho klobúk dosahuje spravidla veľkosť 3 až 10 cm. U mladých plodníc je guľovitý, s jemne podvinutými okrajmi. Ako huba starne, klobúk sa splošťuje a nadobúda ostrejší tvar. Farebné odtiene sa pohybujú od špinavožltej cez hnedastú až po olivovú či oranžovú, takže pri zbieraní môže pôsobiť pestro a „strakaté“ pomenovanie si skutočne zaslúži.
Mladé kúsky majú klobúk jemne zamatový na dotyk, neskôr sa povrch pokrýva šupinkami. V daždivom počasí býva klobúk trochu lepkavý a lesklý, v suchu a teple zas pôsobí matne. Na rozdiel od iných masliakov sa jeho pokožka ťažšie odstraňuje, čo je dôležité poznať pri čistení. Pod klobúkom sa ukrývajú drobné póry, ktoré pri dotyku môžu mierne zmodrieť.
Noha (tŕň) je najskôr hrubšia, sudovitá, postupne sa mení na valcovitý tvar. V kombinácii s charakteristickým klobúkom ide o znaky, ktoré pomáhajú hubu správne identifikovať.
Kde masliak rastie?
Táto huba je typickým obyvateľom ihličnatých lesov, predovšetkým borovicových. Darí sa jej v mierne kyslej pôde, často tam, kde rastie mach alebo mäkký podrast. Žije totiž v symbióze s koreňmi stromov – pomáha im prijímať živiny a na oplátku dostáva od nich cukry.
Masliaky strakaté zvyknú rásť v skupinkách, takže ak nájdete pár kusov, oplatí sa preskúmať celé okolie. Sezóna začína koncom leta a trvá až do neskorej jesene, keď sa objavujú ranné hmly a les je vlhkejší. Hoci sa výdatnosť sezóny mení podľa počasia, patrí k druhom, ktoré sa objavujú pomerne spoľahlivo každý rok.
Ako si byť istý pri zbere?
Aj keď masliak strakatý nebýva často zamieňaný s jedovatými druhmi, pri zbere húb platí pravidlo – istota je základ. Začiatočníci by mali mať so sebou hubársky atlas alebo sa poradiť so skúsenejším zberačom.
Ak narazíte na viac druhov masliakov pohromade, zbierajte tie mladšie, pevné a nie vodnaté kusy. Budú chutnejšie a lepšie sa spracujú v kuchyni. Staršie a rozmočené plodnice môžu mať slabšiu konzistenciu a rýchlo sa kazia.
Ak chcete vidieť, ako masliak strakatý vyzerá priamo v lese, skúsení hubári ho často ukazujú vo videách. Jedno také nájdete tu:
Ako chutí a ako ho pripraviť?
Dužina masliaka strakatého je mäkká, vo vôni má niekedy živicový alebo ovocný podtón, ktorý sa pri varení zvýrazní. Chuť je jemná, maslová, mierne sladkastá. Pripomína klasických masliakov, no má akúsi ľahkosť, ktorá sa hodí do mnohých receptov.
V kuchyni má široké využitie:
- Smaženie – nakrájané kúsky môžete obaliť v cestíčku či strúhanke a osmažiť do chrumkava.
- Omáčky a polievky – ich jemná chuť sa dobre spája s bylinkami a koreninami, dodáva jedlám príjemný lesný nádych.
- Nakladanie – v octe chutia výborne, či už samostatne, alebo s inými hubami. Sú ideálne ako príloha k mäsu alebo studeným misám.
- Zapekané jedlá – hodia sa do plniek, cestovín, slaných koláčov aj zapekaných pokrmov.
Zaujímavosťou je, že masliak strakatý viaže z pôdy menej ťažkých kovov ako niektoré iné huby, čo ocenia ľudia, ktorí si dávajú pozor na pôvod zberu.
Prečo zaradiť masliak strakatý do košíka?
- Univerzálna chuť – hodí sa do tradičných slovenských receptov aj modernej kuchyne.
- Jednoduché nálezy – rastie v skupinkách, takže pri troche šťastia nazbierate plný košík na malej ploche.
- Bezpečnejší výber – málokedy sa zamieňa s jedovatými hubami.
- Predlžuje sezónu – objavuje sa od augusta až do prvých mrazov.
- Čistejšia huba – menej sa v nej hromadia ťažké kovy v porovnaní s inými druhmi.
Praktické rady na záver
Ak ste začínajúci hubár, vždy zbierajte len huby, ktoré stopercentne poznáte. Les dokáže byť zradný, najmä vo vlhkom a tmavom prostredí. Masliak strakatý je však jednou z tých húb, ktorú sa oplatí zaradiť do repertoáru. Nie je tak populárny ako dubák, no mnohých milovníkov prírody si získal svojou jemnou chuťou a širokým využitím v kuchyni.
Najbližšie, keď sa vyberiete na jesennú prechádzku do borovicového alebo zmiešaného lesa, neprehliadnite malé žltkasté klobúčiky. Možno práve vďaka nim objavíte novú obľúbenú pochúťku, ktorá vám ukáže, že aj menej známe huby dokážu priniesť veľký gurmánsky zážitok.