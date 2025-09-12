Hruškové clafoutis s rozmarínom. Francúzsky dezert, ktorý zahreje dušu

Jeseň je ako stvorená na pečenie. Vzduch je chladnejší, večery sa predlžujú a človek má prirodzenú chuť na niečo sladké, čo rozvonia domov a zároveň zahreje. Francúzska kuchyňa je plná pôvabných dezertov, ktoré spájajú jednoduchosť vidieka s eleganciou parížskych kaviarní. Jedným z takých pokladov je clafoutis – jemný, nadýchaný koláč, ktorý si získal priazeň po celom svete.
Tradične sa pripravuje s čerešňami, no ak mu doprajete jesenný kabát v podobe šťavnatých hrušiek a doplníte ich rozmarínom, dostanete dezert, ktorý pôsobí zároveň rustikálne aj sofistikovane. Hruškový clafoutis s rozmarínom je ukážkou toho, ako jednoduchá zmena dokáže dodať klasike úplne nový rozmer.
Videorecept
Pozri si hruškové clafoutis s rozmarínom vo videu od Food Wishes na YouTube:
Čaro francúzskej klasiky s jesenným nádychom
Vo Francúzsku sa clafoutis podáva teplý aj vychladnutý, väčšinou len jemne poprášený práškovým cukrom. Hrušky mu prepožičiavajú jemnú sladkosť a vláčnosť, zatiaľ čo rozmarín vnáša do chuti sviežu, bylinkovú stopu, ktorá prekvapí už pri prvom súste. Výsledok je dezert, ktorý pôsobí zároveň domácky útulne, ale aj slávnostne – ideálny na rodinnú večeru, priateľské posedenie či romantický večer pri sviečkach.
Recept na hruškový clafoutis s rozmarínom
Ingrediencie:
- 3 zrelé hrušky
- 3 vajcia
- 80 g kryštálového cukru
- 1 balíček vanilkového cukru
- 100 g hladkej múky
- 250 ml plnotučného mlieka
- 100 ml smotany na šľahanie
- 1 lyžica roztopeného masla
- štipka soli
- čerstvý rozmarín (asi 1–2 vetvičky, lístky nasekané nadrobno)
- práškový cukor na posypanie
Postup prípravy:
- Príprava rúry a formy
Rúru si predhrejte na 180 °C. Zapekaciu formu dôkladne vymažte kúskom masla, aby sa koláč neprilepil a mal pekne zlatisté okraje.
- Príprava hrušiek
Hrušky ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte ich na tenké mesiačiky. Rovnomerne ich rozložte na dno pripravenej formy.
- Príprava cesta
Do misy vložte vajcia, oba druhy cukru a štipku soli. Vyšľahajte do svetlej nadýchanej peny. Potom postupne prisypte preosiatu múku a za stáleho miešania prilievajte mlieko, smotanu a nakoniec aj roztopené maslo. Do hotového cesta primiešajte nasekaný rozmarín.
- Pečenie
Tekuté cesto nalejte na hrušky. Formu jemne poklepte o stôl, aby sa cesto rovnomerne rozlialo medzi kúsky ovocia. Pečte približne 35–40 minút, kým povrch nezíska zlatistý odtieň a koláč nebude pružný na dotyk.
- Dokončenie a podávanie
Po upečení nechajte clafoutis chvíľku vychladnúť. Pred servírovaním ho bohato poprášte práškovým cukrom.
Ako clafoutis servírovať a dochutiť
Najlepšie chutí ešte mierne teplý. Skvele sa hodí napríklad s lyžicou kyslej smotany, kopčekom vanilkovej zmrzliny alebo aj s domácou šľahačkou. Ak nemáte radi rozmarín, pokojne ho nahraďte tymianom – dodá dezertu jemne stredomorský charakter.
Clafoutis je možné pripraviť aj deň vopred. Ak ho uložíte do chladničky, na druhý deň ho pred servírovaním stačí krátko ohriať v rúre – opäť krásne zavonia a získa svoju typickú nadýchanosť.
Malý tip na záver
Ak máte radi experimenty, môžete do cesta pridať aj trochu pomarančovej kôry alebo kvapku hruškového likéru. Chuť bude ešte bohatšia a dezert tak dostane osobitý rukopis.
Francúzsky hruškový clafoutis s rozmarínom je dôkazom, že aj tradičný recept môže zažiariť v novom šate. Je jednoduchý, no pôsobí slávnostne a svojou vôňou dokáže premeniť obyčajný jesenný večer na malý sviatok.