Hruškové clafoutis s rozmarínom. Francúzsky dezert, ktorý zahreje dušu

Clafoutis
Jeseň je ako stvorená na pečenie. Vzduch je chladnejší, večery sa predlžujú a človek má prirodzenú chuť na niečo sladké, čo rozvonia domov a zároveň zahreje. Francúzska kuchyňa je plná pôvabných dezertov, ktoré spájajú jednoduchosť vidieka s eleganciou parížskych kaviarní. Jedným z takých pokladov je clafoutis – jemný, nadýchaný koláč, ktorý si získal priazeň po celom svete.

Tradične sa pripravuje s čerešňami, no ak mu doprajete jesenný kabát v podobe šťavnatých hrušiek a doplníte ich rozmarínom, dostanete dezert, ktorý pôsobí zároveň rustikálne aj sofistikovane. Hruškový clafoutis s rozmarínom je ukážkou toho, ako jednoduchá zmena dokáže dodať klasike úplne nový rozmer.

Čaro francúzskej klasiky s jesenným nádychom

Vo Francúzsku sa clafoutis podáva teplý aj vychladnutý, väčšinou len jemne poprášený práškovým cukrom. Hrušky mu prepožičiavajú jemnú sladkosť a vláčnosť, zatiaľ čo rozmarín vnáša do chuti sviežu, bylinkovú stopu, ktorá prekvapí už pri prvom súste. Výsledok je dezert, ktorý pôsobí zároveň domácky útulne, ale aj slávnostne – ideálny na rodinnú večeru, priateľské posedenie či romantický večer pri sviečkach.

Recept na hruškový clafoutis s rozmarínom

Ingrediencie:

  • 3 zrelé hrušky
  • 3 vajcia
  • 80 g kryštálového cukru
  • 1 balíček vanilkového cukru
  • 100 g hladkej múky
  • 250 ml plnotučného mlieka
  • 100 ml smotany na šľahanie
  • 1 lyžica roztopeného masla
  • štipka soli
  • čerstvý rozmarín (asi 1–2 vetvičky, lístky nasekané nadrobno)
  • práškový cukor na posypanie

Postup prípravy:

  1. Príprava rúry a formy
    Rúru si predhrejte na 180 °C. Zapekaciu formu dôkladne vymažte kúskom masla, aby sa koláč neprilepil a mal pekne zlatisté okraje.
  2. Príprava hrušiek
    Hrušky ošúpte, odstráňte jadrovníky a nakrájajte ich na tenké mesiačiky. Rovnomerne ich rozložte na dno pripravenej formy.
  3. Príprava cesta
    Do misy vložte vajcia, oba druhy cukru a štipku soli. Vyšľahajte do svetlej nadýchanej peny. Potom postupne prisypte preosiatu múku a za stáleho miešania prilievajte mlieko, smotanu a nakoniec aj roztopené maslo. Do hotového cesta primiešajte nasekaný rozmarín.
  4. Pečenie
    Tekuté cesto nalejte na hrušky. Formu jemne poklepte o stôl, aby sa cesto rovnomerne rozlialo medzi kúsky ovocia. Pečte približne 35–40 minút, kým povrch nezíska zlatistý odtieň a koláč nebude pružný na dotyk.
  5. Dokončenie a podávanie
    Po upečení nechajte clafoutis chvíľku vychladnúť. Pred servírovaním ho bohato poprášte práškovým cukrom.

Ako clafoutis servírovať a dochutiť

Najlepšie chutí ešte mierne teplý. Skvele sa hodí napríklad s lyžicou kyslej smotany, kopčekom vanilkovej zmrzliny alebo aj s domácou šľahačkou. Ak nemáte radi rozmarín, pokojne ho nahraďte tymianom – dodá dezertu jemne stredomorský charakter.

Clafoutis je možné pripraviť aj deň vopred. Ak ho uložíte do chladničky, na druhý deň ho pred servírovaním stačí krátko ohriať v rúre – opäť krásne zavonia a získa svoju typickú nadýchanosť.

Malý tip na záver

Ak máte radi experimenty, môžete do cesta pridať aj trochu pomarančovej kôry alebo kvapku hruškového likéru. Chuť bude ešte bohatšia a dezert tak dostane osobitý rukopis.

Francúzsky hruškový clafoutis s rozmarínom je dôkazom, že aj tradičný recept môže zažiariť v novom šate. Je jednoduchý, no pôsobí slávnostne a svojou vôňou dokáže premeniť obyčajný jesenný večer na malý sviatok.

