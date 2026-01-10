Hrozí v roku 2026 nová pandémia? Odborníci upozorňujú na štyri choroby, ktoré by mohli spôsobiť globálne problémy

Diskusia o možných epidémiách v nasledujúcich rokoch sa opiera najmä o choroby, ktoré už dnes cirkulujú vo svete a predstavujú reálne riziko pre verejné zdravie. Epidemiológovia upozorňujú najmä na chrípku, mpox, rubeolu a celkovo oslabenú imunitu populácie v dôsledku nedostatočnej výživy. Samostatnú kategóriu tvorí takzvaná choroba X, čo je termín používaný Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) na označenie možného budúceho, zatiaľ neznámeho patogénu.
Nejde o predpoveď novej pandémie, ale o zoznam rizík, ktoré odborníci dlhodobo monitorujú.
1. Chrípka: pretrvávajúca sezónna hrozba
Chrípka patrí medzi najrozšírenejšie respiračné infekcie a každoročne spôsobuje tisíce hospitalizácií po celom svete. Odborníci upozorňujú, že jej intenzita závisí od kolujúcich variantov vírusu, najmä chrípky typu A.
Varianty ako H3N2 sú v niektorých rokoch obzvlášť agresívne a môžu viesť k väčšiemu počtu komplikácií, najmä u:
- seniorov
- chronicky chorých ľudí
- imunokompromitovaných pacientov
Lekári pravidelne upozorňujú, že chrípková sezóna môže byť silnejšia alebo slabšia v závislosti od mutácií vírusu, no vždy ide o reálne a overené riziko, ktoré je súčasťou každého roka.
2. Mpox: choroba, ktorá po roku 2022 pretrváva
Mpox (predtým známy ako „opičie kiahne“) sa začal vo väčšom rozsahu šíriť v roku 2022 a dodnes sa naďalej objavuje v rôznych krajinách. WHO tento vírus monitoruje ako trvalé globálne zdravotné riziko.
Prenáša sa najmä:
- blízkym fyzickým kontaktom
- telesnými tekutinami
- kvapôčkami pri kašli a kýchaní
Ochorenie sa prejavuje horúčkou, únavou, bolesťami hlavy a neskôr typickou vyrážkou. Vírus je príbuzný pravým kiahňam, no jeho priebeh býva vo väčšine prípadov miernejší.
Faktom je, že globálna epidémia mpoxu neskončila, aj keď jej intenzita sa medzi regiónmi líši.
3. Rubeola: návrat choroby kvôli nižšej zaočkovanosti
Rubeola boli vo viacerých krajinách prakticky eliminované vďaka dlhodobému očkovaniu, no pokles dôvery vo vakcináciu viedol k opätovnému výskytu. Tento trend potvrdzujú dáta z Európy aj Severnej Ameriky.
Hoci väčšina ľudí prekoná rubeolu bez vážnych komplikácií, nebezpečné sú pre tehotné ženy. Infekcia môže spôsobiť vážne vrodené vývojové chyby plodu, známe ako vrodený rubeolový syndróm, vrátane porúch sluchu, zraku či poškodenia mozgu.
Zaočkovanosť proti rubeole je podľa odborníkov kľúčová na to, aby sa táto choroba opäť nerozšírila.
4. Podvýživa a oslabená imunita: skrytý faktor šírenia infekcií
Popri konkrétnych vírusoch upozorňujú výskumníci aj na globálny problém podvýživy. Nedostatok kvalitnej a pestré potravy oslabuje imunitný systém, vďaka čomu sú ľudia náchylnejší na infekcie.
Výskumy ukazujú, že:
- v niektorých komunitách trpí potravinovou neistotou až 90 % domácností
- približne tretina populácie sveta nemá dostatok výživovo hodnotných potravín
- dokonca aj v ekonomicky silných krajinách má časť domácností problém s dostatkom potravín
Podvýživa tak nepriamo zvyšuje riziko šírenia vírusových aj bakteriálnych ochorení.
5. Choroba X: nie konkrétna diagnóza, ale koncept pripravenosti
„Choroba X“ nie je existujúca choroba, ale oficiálny termín WHO, ktorý slúži ako označenie pre budúci, dnes ešte neidentifikovaný patogén. Predstavuje pripomienku toho, že svet musí byť pripravený aj na vírus či baktériu, ktorá sa objaví náhle a nečakane.
Ide o poučenie z pandemických skúseností:
- nový patogén môže vzniknúť prirodzene
- môže sa rýchlo rozšíriť cez globálne cestovanie
- môže mať neznámu virulenciu a úmrtnosť
Zatiaľ však neexistuje žiadny konkrétny dôkaz, že by už v roku 2026 hrozila pandémia spôsobená chorobou X. Ide výlučne o preventívny koncept, nie predpoveď.
Záver
Odborníci sa zhodujú, že v roku 2026 netreba očakávať konkrétnu pandémiu, ale je dôležité sledovať ochorenia, ktoré už dnes reálne cirkulujú a môžu predstavovať zdravotné riziko. Patria medzi ne chrípka, mpox, rubeola a rôzne infekcie, ktoré sa ľahšie šíria v populáciách s oslabenou imunitou.
Choroba X zostáva najmä varovaním, aby zdravotnícke systémy nezaspali a boli pripravené aj na situácie, ktoré nie je možné dopredu predvídať.