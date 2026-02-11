Hrozí ďalšia pandémia od netopierov? Vedci tvrdia opak, tieto okrídlené tvory môžu byť dokonca spojencami

Po pandémii covidu sa netopiere ocitli pod zvýšeným drobnohľadom. V populárnych diskusiách sa často spájajú s vírusmi, no vedecké organizácie zdôrazňujú, že samotné netopiere nie sú hrozbou pre ľudí. Skutočné riziko predstavujú naše zásahy do prírody, ktoré zvyšujú kontakt medzi ľuďmi a divokými zvieratami.
To, že netopiere hostia rôzne vírusy, je biologický fakt – no bez ľudského narúšania ekosystémov by sa tieto vírusy len zriedka dostali k človeku.
Netopiere a vírusy: čo hovoria dáta
Výskumy potvrdzujú, že niektoré druhy netopierov nesú väčšie množstvo vírusov než iné cicavce. Ide najmä o vírusy z rodov:
- koronavírusy
- henipavírusy (napr. Nipah)
- lyssavírusy (príbuzné vírusu besnoty)
Tento fakt však automaticky neznamená vysoké riziko pre ľudí. Vírusy v cirkulácii medzi zvieratami sú prirodzenou súčasťou fungovania ekosystémov. To, čo rozhoduje o prenose na človeka, nie je prítomnosť vírusu v netopieroch, ale okolnosti, v ktorých sa ľudia so zvieratami stretávajú.
Prečo majú netopiere výnimočnú imunitu?
Netopiere sú evolučne prispôsobené extrémnej energetickej záťaži pri lietaní, čo ovplyvnilo aj ich imunitný systém. Vedecky potvrdené fakty:
- U viacerých druhov je pozorovaná znížená aktivita inflamazómu NLRP3, čo zabraňuje prehnaným zápalovým reakciám.
- Mnohé druhy produkujú interferóny na vyššej úrovni ako väčšina cicavcov, čo im umožňuje rýchlejší a stabilnejší antivírusový obranný mechanizmus.
- Netopiere môžu žiť výrazne dlhšie než iné cicavce rovnakej veľkosti, čo naznačuje, že ich imunita a schopnosť opravovať bunkové poškodenie je vysoko efektívna.
Tieto vlastnosti robia z netopierov zaujímavý model pre výskum imunity, starnutia a odolnosti voči chorobám.
Neznamená to však, že sú „nebezpečné“ – len biologicky výnimočné.
Prečo k zoonózam dochádza? Problémom je ľudská aktivita
Zoonotické choroby – teda tie, ktoré sa z divokých zvierat prenesú na človeka – vznikajú predovšetkým tam, kde sa ľudia dostanú do blízkeho kontaktu s druhmi, s ktorými predtým kontakt nemali.
Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patria:
- odlesňovanie, ktoré ničí prirodzené úkryty zvierat
- urbanizácia, ktorá vytláča zvieratá do miest či blízkeho okolia ľudí
- poľnohospodárska expanzia, ktorá mení krajinu na monokultúry
- klimatická zmena, ktorá presúva druhy do nových oblastí
- globálne cestovanie a obchod, ktoré zrýchľujú šírenie patogénov
Vedecké organizácie jednoznačne uvádzajú:
Netopiere neprinášajú svoje vírusy k ľuďom. Je to človek, kto vďaka zásahom do krajiny prichádza do ich prirodzeného prostredia.
Má význam obmedzovať počet netopierov? Jednoznačne nie.
Netopiere majú v ekosystémoch kľúčové funkcie, ktoré sú vedecky zdokumentované:
- znižujú populácie hmyzu vrátane škodcov
- opeľujú stovky druhov rastlín
- prispievajú k prirodzenej rovnováhe krajiny
Odborníci upozorňujú, že likvidácia netopierích kolónií by:
- nepriniesla zníženie rizika chorôb
- vážne poškodila ekosystémy
- mohla dokonca zvýšiť populácie hmyzu prenášajúceho ľudské ochorenia
Preto sa všetky relevantné zdravotnícke aj environmentálne organizácie zhodujú:
ochrana biotopov je oveľa účinnejšia než zásahy do populácií zvierat.
Smerovanie vedeckého výskumu: monitorovanie a prevencia
Moderný výskum sa nesústredí na hľadanie „vinníka“, ale na pochopenie toho, ako sa vírusy v prírode správajú. Prebiehajú aktivity ako:
- monitorovanie vírusov v divokých populáciách
- mapovanie oblastí so zvýšeným rizikom kontaktu človeka a zvierat
- ochrana prirodzených biotopov
- štúdium imunologických mechanizmov netopierov
Cieľom je pripraviť zdravotnícke systémy tak, aby vedeli rýchlo reagovať – bez prehnaného strašenia verejnosti.
Čo z toho vyplýva pre bežného človeka?
Priemerný človek nemá dôvod pociťovať strach z netopierov.
Dôležité je:
- pochopiť význam ochrany prírody
- podporovať zachovanie prirodzených biotopov
- nevytvárať paniku okolo druhov, ktoré sú súčasťou prirodzeného ekologického systému
Pandémia covidu ukázala, že infekcie sa môžu šíriť rýchlo – ale zároveň ukázala aj to, že prevencia nevzniká v nemocnici, ale v krajine, ktorú obývame.
Ak sa chceme vyhnúť ďalším zoonózam, musíme znížiť zásahy do prostredia, nie bojovať proti samotným zvieratám.