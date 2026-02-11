Hrozí ďalšia pandémia od netopierov? Vedci tvrdia opak, tieto okrídlené tvory môžu byť dokonca spojencami

netopiere
netopiere Foto: www.shutterstock.com

Po pandémii covidu sa netopiere ocitli pod zvýšeným drobnohľadom. V populárnych diskusiách sa často spájajú s vírusmi, no vedecké organizácie zdôrazňujú, že samotné netopiere nie sú hrozbou pre ľudí. Skutočné riziko predstavujú naše zásahy do prírody, ktoré zvyšujú kontakt medzi ľuďmi a divokými zvieratami.

To, že netopiere hostia rôzne vírusy, je biologický fakt – no bez ľudského narúšania ekosystémov by sa tieto vírusy len zriedka dostali k človeku.

Netopiere a vírusy: čo hovoria dáta

Výskumy potvrdzujú, že niektoré druhy netopierov nesú väčšie množstvo vírusov než iné cicavce. Ide najmä o vírusy z rodov:

  • koronavírusy
  • henipavírusy (napr. Nipah)
  • lyssavírusy (príbuzné vírusu besnoty)

Tento fakt však automaticky neznamená vysoké riziko pre ľudí. Vírusy v cirkulácii medzi zvieratami sú prirodzenou súčasťou fungovania ekosystémov. To, čo rozhoduje o prenose na človeka, nie je prítomnosť vírusu v netopieroch, ale okolnosti, v ktorých sa ľudia so zvieratami stretávajú.

Prečo majú netopiere výnimočnú imunitu?

Netopiere sú evolučne prispôsobené extrémnej energetickej záťaži pri lietaní, čo ovplyvnilo aj ich imunitný systém. Vedecky potvrdené fakty:

  • U viacerých druhov je pozorovaná znížená aktivita inflamazómu NLRP3, čo zabraňuje prehnaným zápalovým reakciám.
  • Mnohé druhy produkujú interferóny na vyššej úrovni ako väčšina cicavcov, čo im umožňuje rýchlejší a stabilnejší antivírusový obranný mechanizmus.
  • Netopiere môžu žiť výrazne dlhšie než iné cicavce rovnakej veľkosti, čo naznačuje, že ich imunita a schopnosť opravovať bunkové poškodenie je vysoko efektívna.

Tieto vlastnosti robia z netopierov zaujímavý model pre výskum imunity, starnutia a odolnosti voči chorobám.
Neznamená to však, že sú „nebezpečné“ – len biologicky výnimočné.

Prečo k zoonózam dochádza? Problémom je ľudská aktivita

Zoonotické choroby – teda tie, ktoré sa z divokých zvierat prenesú na človeka – vznikajú predovšetkým tam, kde sa ľudia dostanú do blízkeho kontaktu s druhmi, s ktorými predtým kontakt nemali.

Medzi najvýznamnejšie rizikové faktory patria:

  • odlesňovanie, ktoré ničí prirodzené úkryty zvierat
  • urbanizácia, ktorá vytláča zvieratá do miest či blízkeho okolia ľudí
  • poľnohospodárska expanzia, ktorá mení krajinu na monokultúry
  • klimatická zmena, ktorá presúva druhy do nových oblastí
  • globálne cestovanie a obchod, ktoré zrýchľujú šírenie patogénov

Vedecké organizácie jednoznačne uvádzajú:
Netopiere neprinášajú svoje vírusy k ľuďom. Je to človek, kto vďaka zásahom do krajiny prichádza do ich prirodzeného prostredia.

Má význam obmedzovať počet netopierov? Jednoznačne nie.

Netopiere majú v ekosystémoch kľúčové funkcie, ktoré sú vedecky zdokumentované:

  • znižujú populácie hmyzu vrátane škodcov
  • opeľujú stovky druhov rastlín
  • prispievajú k prirodzenej rovnováhe krajiny

Odborníci upozorňujú, že likvidácia netopierích kolónií by:

  1. nepriniesla zníženie rizika chorôb
  2. vážne poškodila ekosystémy
  3. mohla dokonca zvýšiť populácie hmyzu prenášajúceho ľudské ochorenia

Preto sa všetky relevantné zdravotnícke aj environmentálne organizácie zhodujú:
ochrana biotopov je oveľa účinnejšia než zásahy do populácií zvierat.

Smerovanie vedeckého výskumu: monitorovanie a prevencia

Moderný výskum sa nesústredí na hľadanie „vinníka“, ale na pochopenie toho, ako sa vírusy v prírode správajú. Prebiehajú aktivity ako:

  • monitorovanie vírusov v divokých populáciách
  • mapovanie oblastí so zvýšeným rizikom kontaktu človeka a zvierat
  • ochrana prirodzených biotopov
  • štúdium imunologických mechanizmov netopierov

Cieľom je pripraviť zdravotnícke systémy tak, aby vedeli rýchlo reagovať – bez prehnaného strašenia verejnosti.

Čo z toho vyplýva pre bežného človeka?

Priemerný človek nemá dôvod pociťovať strach z netopierov.
Dôležité je:

  • pochopiť význam ochrany prírody
  • podporovať zachovanie prirodzených biotopov
  • nevytvárať paniku okolo druhov, ktoré sú súčasťou prirodzeného ekologického systému

Pandémia covidu ukázala, že infekcie sa môžu šíriť rýchlo – ale zároveň ukázala aj to, že prevencia nevzniká v nemocnici, ale v krajine, ktorú obývame.

Ak sa chceme vyhnúť ďalším zoonózam, musíme znížiť zásahy do prostredia, nie bojovať proti samotným zvieratám.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať