Hríb kráľovský. Vzácna huba, za ktorej zber hrozia na Slovensku pokuty

hríb kráľovský
hríb kráľovský Foto: www.shutterstock.com

Hubárčenie je na Slovensku jednou z najobľúbenejších tradícií. Lesy sa počas sezóny zaplnia ľuďmi s košíkmi, ktorí hľadajú dubáky, kuriatka či kozáky. Okrem jedlých húb však v prírode rastú aj také, ktoré do košíka nesmú. Jednou z najvzácnejších je hríb kráľovský (Butyriboletus regius), ktorý patrí medzi zákonom chránené druhy.

Ako vyzerá hríb kráľovský

Tento hríb je skutočnou ozdobou našich lesov a na prvý pohľad ho odlíšite od bežných húb:

  • klobúk má ružový až ružovo-červený, často nerovnomerne sfarbený
  • rúrky pod klobúkom sú sýto žlté až žltozelené
  • noha je žltá s jemnou sieťkovanou kresbou
  • rastie väčšinou jednotlivo alebo v malých skupinách

Vďaka týmto znakom je pomýlenie s iným druhom málo pravdepodobné.

Video: Ako spoznať hríb kráľovský

Pozrite si krátke video, v ktorom sa dozviete viac nielen o hríbe kráľovskom, ale aj o ďalších hríboch a ich rozlíšení:

Kde sa na Slovensku vyskytuje

Hríb kráľovský je teplomilný druh. Najčastejšie ho nájdeme v listnatých lesoch pod dubmi a bukmi, menej často aj pod brezami. Obľubuje vlhkejšie prostredie a objavuje sa najmä počas teplých mesiacov.

Sezóna začína už v máji a môže pokračovať do septembra či októbra, podľa počasia a nadmorskej výšky. Na Slovensku ide o vzácny nález – nie je bežný a patrí skôr medzi raritu.

Prečo je hríb kráľovský chránený

Napriek tomu, že ide o jedlú huba, nesmie sa zbierať. Hríb kráľovský je na Slovensku zaradený medzi chránené druhy makromycét a figuruje aj v červenom zozname húb v kategórii VU (zraniteľný druh).

Zákon o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z. z.) spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia jasne zakazujú jeho zber, odstraňovanie aj poškodzovanie.

Pokuty za zber chránených húb

Ak by niekto hríb kráľovský odtrhol alebo odniesol z lesa, riskuje finančnú pokutu.

  • Podľa slovenských pravidiel môže byť sankcia za jednu plodnicu chráneného druhu v stovkách eur.
  • V niektorých prípadoch sa pokuty šplhajú až do výšky takmer 10 000 €, najmä ak ide o zber vo väčšom rozsahu alebo v chránenom území.

To je dostatočný dôvod, aby sme si uvedomili, že tento hríb patrí výlučne prírode.

Čo robiť, keď ho nájdete

Nájdenie hríba kráľovského je pre hubára vzácny a nezabudnuteľný zážitok. Ak sa vám pošťastí, riaďte sa jednoduchým pravidlom:

  • nechajte ho na mieste
  • môžete si ho odfotiť pre spomienku
  • prípadne oznámte nález mykologickej spoločnosti alebo ochranárom

Takýmto prístupom prispejete k ochrane druhu a pomôžete, aby sa hríb kráľovský objavoval v našich lesoch aj naďalej.

Záver

Hríb kráľovský je skutočný kráľ medzi hubami – jedlý, krásny a vzácny. Práve preto je u nás zákonom chránený a nesmie sa zbierať. Ak naň v lese natrafíte, berte to ako šťastné stretnutie s prírodou, ktoré si zaslúži obdiv, nie miesto v hrnci.

Takto prejavíme úctu k našim lesom a pomôžeme zachovať jedinečnú biodiverzitu Slovenska pre budúce generácie.

