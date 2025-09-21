Hríb kráľovský. Vzácna huba, za ktorej zber hrozia na Slovensku pokuty

Hubárčenie je na Slovensku jednou z najobľúbenejších tradícií. Lesy sa počas sezóny zaplnia ľuďmi s košíkmi, ktorí hľadajú dubáky, kuriatka či kozáky. Okrem jedlých húb však v prírode rastú aj také, ktoré do košíka nesmú. Jednou z najvzácnejších je hríb kráľovský (Butyriboletus regius), ktorý patrí medzi zákonom chránené druhy.
Ako vyzerá hríb kráľovský
Tento hríb je skutočnou ozdobou našich lesov a na prvý pohľad ho odlíšite od bežných húb:
- klobúk má ružový až ružovo-červený, často nerovnomerne sfarbený
- rúrky pod klobúkom sú sýto žlté až žltozelené
- noha je žltá s jemnou sieťkovanou kresbou
- rastie väčšinou jednotlivo alebo v malých skupinách
Vďaka týmto znakom je pomýlenie s iným druhom málo pravdepodobné.
Video: Ako spoznať hríb kráľovský
Pozrite si krátke video, v ktorom sa dozviete viac nielen o hríbe kráľovskom, ale aj o ďalších hríboch a ich rozlíšení:
Kde sa na Slovensku vyskytuje
Hríb kráľovský je teplomilný druh. Najčastejšie ho nájdeme v listnatých lesoch pod dubmi a bukmi, menej často aj pod brezami. Obľubuje vlhkejšie prostredie a objavuje sa najmä počas teplých mesiacov.
Sezóna začína už v máji a môže pokračovať do septembra či októbra, podľa počasia a nadmorskej výšky. Na Slovensku ide o vzácny nález – nie je bežný a patrí skôr medzi raritu.
Prečo je hríb kráľovský chránený
Napriek tomu, že ide o jedlú huba, nesmie sa zbierať. Hríb kráľovský je na Slovensku zaradený medzi chránené druhy makromycét a figuruje aj v červenom zozname húb v kategórii VU (zraniteľný druh).
Zákon o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2002 Z. z.) spolu s vykonávacou vyhláškou Ministerstva životného prostredia jasne zakazujú jeho zber, odstraňovanie aj poškodzovanie.
Pokuty za zber chránených húb
Ak by niekto hríb kráľovský odtrhol alebo odniesol z lesa, riskuje finančnú pokutu.
- Podľa slovenských pravidiel môže byť sankcia za jednu plodnicu chráneného druhu v stovkách eur.
- V niektorých prípadoch sa pokuty šplhajú až do výšky takmer 10 000 €, najmä ak ide o zber vo väčšom rozsahu alebo v chránenom území.
To je dostatočný dôvod, aby sme si uvedomili, že tento hríb patrí výlučne prírode.
Čo robiť, keď ho nájdete
Nájdenie hríba kráľovského je pre hubára vzácny a nezabudnuteľný zážitok. Ak sa vám pošťastí, riaďte sa jednoduchým pravidlom:
- nechajte ho na mieste
- môžete si ho odfotiť pre spomienku
- prípadne oznámte nález mykologickej spoločnosti alebo ochranárom
Takýmto prístupom prispejete k ochrane druhu a pomôžete, aby sa hríb kráľovský objavoval v našich lesoch aj naďalej.
Záver
Hríb kráľovský je skutočný kráľ medzi hubami – jedlý, krásny a vzácny. Práve preto je u nás zákonom chránený a nesmie sa zbierať. Ak naň v lese natrafíte, berte to ako šťastné stretnutie s prírodou, ktoré si zaslúži obdiv, nie miesto v hrnci.
Takto prejavíme úctu k našim lesom a pomôžeme zachovať jedinečnú biodiverzitu Slovenska pre budúce generácie.