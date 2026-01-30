Hrášok si môžete vypestovať aj celoročne vo vnútri. Takto sa vám to podarí

Získať v zime naozaj čerstvú zeleninu býva náročné. Ak nechcete byť odkázaní len na ponuku v obchodoch, môžete si doma dopestovať vlastný hrášok. Nejde o nič komplikované – hrášok dobre rastie aj v interiéri, pokiaľ mu zabezpečíte správne podmienky. Výsledkom môžu byť mladé výhonky alebo aj struky, ktoré máte k dispozícii počas celého roka.
Čo hrášok v interiéri skutočne potrebuje?
Hrášok patrí medzi rastliny, ktoré dobre znášajú nižšie teploty, no pre klíčenie a rast v interiéri je ideálne rozmedzie 15–21 °C. Dôležitá je aj svetelná dĺžka – prirodzené svetlo je pre hrášok najlepšie, ale počas zimy ho býva málo. Vtedy pomôže pestovacia LED lampa, ktorá doplní chýbajúce svetelné hodiny.
Bez dostatočného svetla bude rast spomalený, rastliny sa budú vyťahovať a úroda bude minimálna. Preto je zásadné svetlo neobchádzať – je to najdôležitejšia podmienka úspechu.
Ako pripraviť nádobu a pôdu?
Hrášok môžete pestovať v črepníku s priemerom aj hĺbkou okolo 30–35 cm, čo poskytne koreňovému systému dostatok priestoru. Pôda má byť ľahká, vzdušná a dobre priepustná, aby sa v nej nezadržiavala voda – hrášok neznáša premokrenie.
Semená vysievajte do hĺbky približne 0,5–1 cm. Medzi jednotlivými semienkami nechajte menší rozostup, približne 5 cm, aby mali rastliny priestor na rast. Do jedného črepníka môžete vložiť dve až tri semená.
Po výseve pôdu jemne zavlažte – nesmie byť preliata, ale musí zostať vlhká, kým rastliny nevyklíčia.
Ako zalievať a prihnojovať?
Počas klíčenia udržujte pôdu neustále mierne vlhkú. Dospelé rastliny zalievajte vtedy, keď vrchných pár centimetrov pôdy vyschne. Prehriatie ani premokrenie hrášok nezvláda dobre.
Na výživu používajte hnojivo s vyváženým pomerom základných prvkov alebo také, ktoré obsahuje o niečo viac fosforu a draslíka než dusíka. Podporí to tvorbu kvetov a plodov, namiesto nadmerného rastu listov. Napríklad NPK 5-10-10 alebo 10-10-10 sú vhodné riešenia.
Kto pestuje prirodzene, môže použiť organické hnojivá, ako je rybia emulzia alebo jemne vyzretý kompost.
Ktoré odrody sú vhodné do interiéru?
Najlepšie výsledky prinášajú klasické odrody hrachu siateho alebo cukrového hrášku. Do menších priestorov sú vhodné aj zakrslé odrody, ktoré nepotrebujú vysoké opory.
Je však dobré počítať s tým, že v interiéri môže byť úroda menšia ako pri pestovaní vonku – obmedzené svetlo a priestor jednoducho robia svoje. Napriek tomu ide o veľmi príjemný spôsob, ako si dopriať čerstvé výhonky či menšie množstvo strukov.
Starostlivosť počas rastu
Hrášok nevyžaduje zložitý rez. Keď rastliny dosiahnu výšku okolo 15 cm, môžete im jemne zaštipnúť vrchol, čo podporí ich vetvenie. Odumreté časti a listy je vhodné priebežne odstraňovať, aby sa predišlo šíreniu chorôb.
Rastlina môže potrebovať jednoduchú oporu, aj keď ide o nízku odrodu – hrášok má prirodzený sklon prichytávať sa úponkami.
Koľko trvá, kým môžete zbierať úrodu?
Pri dobrých podmienkach sa prvé struky objavia približne 60–70 dní od výsevu. Zbierať je vhodné každé dva až tri dni, pretože tým podporíte ďalšie dozrievanie. Čerstvý hrášok vydrží v perforovanom vrecku v chladničke asi týždeň. Prebytočnú úrodu môžete bez problémov zamraziť.
Ak pestujete hrášok len na mladé výhonky, prvé môžete začať zberať už po 10–14 dňoch. Ide o veľmi rýchly a obľúbený spôsob, ktorý vyžaduje minimum priestoru.
Možné ochorenia a ako im predísť
Hrášok môže trpieť na fuzáriové vädnutie, ktoré spôsobuje žltnutie a postupné odumieranie rastlín. Choroba vzniká najmä v premokrenej pôde alebo pri zlej drenáži. Prevenciou je:
- vzdušný substrát
- výsadba do čistého črepníka
- primeraná zálievka
V interiéri bývajú rastliny všeobecne menej ohrozené škodcami ako vonku, no pri príliš suchom vzduchu sa môžu objaviť vošky alebo molice. Ich výskyt je možné riešiť mydlovým roztokom alebo odstránením napadnutých častí.