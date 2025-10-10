Hranolky na japonský spôsob. Lahôdka pre milovníkov sushi aj netradičných chutí

Vedeli ste, že aj obyčajné hranolky môžu dostať originálny japonský nádych? Stačí pridať zopár kúskov morskej riasy nori, trochu sezamu a kvapku sójovej omáčky – a z bežnej prílohy sa zrazu stane gurmánsky zážitok, ktorý vám pripomenie atmosféru sushi baru v Tokiu.
Inšpirujte sa videoreceptom
Ak si chcete pozrieť, ako nori hranolky pripravuje priamo japonský kuchár, určite sa oplatí pozrieť video Runnyrunny999 na YouTube. Uvidíte v ňom, ako vznikajú Nori-shio hranolky krok za krokom – od krájania zemiakov až po záverečné ochutenie.
Keď sa klasika stretne s Japonskom
Každý pozná ten moment, keď príde chuť na niečo chrumkavé, no klasické zemiakové hranolky už jednoducho nelákajú. Práve vtedy prichádza na scénu japonská verzia – nori hranolky. Ich jemná slanosť a vôňa mora vytvárajú unikátnu kombináciu chutí, ktorú si zamilujete hneď po prvom zahryznutí. Navyše sú vizuálne zaujímavé vďaka tmavým kúskom riasy, ktoré kontrastujú so zlatistým zemiakom.
Nie je potrebné zháňať žiadne exotické suroviny – všetko zvládnete aj doma. Základom je pár plátkov nori, trochu praženého sezamu a trochu trpezlivosti. Výsledok vás prekvapí – chrumkavé hranolky s chuťou Japonska.
Podľa výživovej poradkyne patria medzi najzdravšie morské riasy práve nori a morský šalát. Obsahujú množstvo minerálov, jódu a antioxidantov, ktoré prospievajú celkovému zdraviu.
Chrumkavé, voňavé a úplne iné
Základ receptu je jednoduchý – hranolky upečené do chrumkava, ktoré sa ešte horúce premiešajú so zmesou nadrobno rozdrvených plátkov nori, praženého sezamu, štipky soli a cukru. Pre extra chuť môžete pridať aj furikake korenie, typickú japonskú zmes sezamu, sušených rias, soli a cukru, ktorá dodá jedlu autentický ázijský nádych.
Tieto hranolky sa dajú podávať ako samostatný snack, ktorý je o niečo zdravší než klasické hranolky z fastfoodu, alebo ako netradičná príloha k sushi, rybám či iným ázijským jedlám. Ak sa nebojíte experimentov, skúste namiesto klasických zemiakov použiť bataty – ich jemná sladkosť sa s chuťou morskej riasy prekvapivo dobre dopĺňa.
Recept na nori hranolky
Ingrediencie:
- 3 väčšie zemiaky
- 2 lyžice oleja
- 2 plátky nori riasy
- 1 lyžica praženého sezamu
- 1 lyžička soli
- ½ lyžičky cukru
- štipka chilli alebo furikake korenia
Postup:
- Zemiaky ošúpte a nakrájajte na tenké hranolky. Dobre ich premiešajte s olejom a rozložte na plech vystlaný papierom na pečenie.
- Pečte v rúre predhriatej na 200 °C približne 30–35 minút, kým nezískajú zlatistú farbu a chrumkavý povrch.
- Medzitým si plátky nori natrhajte na kúsky a rozmixujte ich spolu so sezamom, soľou, cukrom a korením.
- Ešte horúce hranolky nasypte do väčšej misy, pridajte pripravenú zmes a dôkladne premiešajte, aby sa rovnomerne obalili.
- Podávajte okamžite – ideálne s pikantnou majonézou alebo sójovým dipom.
Tip navyše
Ak chcete, aby hranolky pôsobili ešte luxusnejšie, môžete ich pred podávaním posypať kúskami sušeného chilli, cibuľky alebo kvapkou sezamového oleja. Ich vôňa vás okamžite prenesie do Japonska.
Nori hranolky sú dôkazom, že aj obyčajné jedlo, ktoré poznáme od detstva, sa dá premeniť na originálny kulinársky zážitok. Sú voňavé, chrumkavé, plné umami chuti a navyše vyzerajú efektne – presne ten typ dobroty, ktorú si ľahko zamilujete a budete ju pripravovať znova a znova.