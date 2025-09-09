Hrad Stobnica. Najkontroverznejšia stavba Európy ukrytá v poľskom lese

Keď sa povie „hrad v Poľsku“, väčšina ľudí si hneď predstaví majestátny Malbork alebo slávny krakovský Wawel. No v Noteckom lese, uprostred borovicových hôr a jazier, vyrástol iný kolos – Stobnica. Moderný „rozprávkový hrad“, ktorý jedných fascinuje a iných poburuje.
Predstavte si, že idete na huby a medzi stromami sa zrazu objaví obrovská hradná veža. Bez tabúľ, bez vysvetlení, jednoducho stavba, ktorú nikto oficiálne nepoznal. Presne to sa stalo v roku 2018 v západnom Poľsku. Najprv si ju všimli miestni obyvatelia, no čoskoro aj ekológovia a médiá. A ukázalo sa, že za romantickou fasádou sa skrýva príbeh plný sporov.
Pozrite si hrad na videu
Čierna stavba storočia
Najväčším problémom je jej poloha – hrad vyrástol priamo v chránenom území Natura 2000, kde by bolo zložité postaviť aj jednoduchú drevenú búdku, nieto ešte komplex s desiatkami bytov a obrovskými vežami.
Úradom bol pôvodne predložený projekt menšieho rozsahu, ktorý vyzeral relatívne nenápadne. V realite však vznikol obrovský areál: 15 poschodí, 46 apartmánov, celková dĺžka približne 200 metrov, výška 70 metrov a dominanta s vežou dosahujúcou až 90 metrov.
Keď sa celá vec prevalila, médiá hovorili o „urbanistickom zločine“. Aktivisti požadovali okamžité zbúranie a v roku 2021 bolo stavebné povolenie skutočne zrušené. Zdalo sa, že projekt skončí. Lenže namiesto demolácie sa spustila právna bitka, ktorá trvá dodnes:
- 2021 – 2022: povolenie bolo zrušené, následne však obnovené.
- 2023: pred súd sa postavili investori, architekti aj úradníci, obvinení z falšovania dokumentov, zneužitia právomocí a poškodzovania prírody. Časť obvinení padla, iné zostali.
- 2024 – 2025: Najvyšší správny súd dvakrát potvrdil, že povolenie platí. Výstavba teda môže pokračovať.
Vznikla tak paradoxná situácia: hrad je z právneho hľadiska „v poriadku“, no zároveň stále prebiehajú súdne procesy proti ľuďom, ktorí jeho vznik umožnili.
Hrad s neznámym majiteľom
Otázka, kto celú stavbu financuje, zostáva dodnes nezodpovedaná. Objavujú sa rôzne špekulácie, ale nikto sa k vlastníctvu oficiálne nepriznal. Aj preto sa hovorí, že ide o najväčšiu „čiernu stavbu“ nielen v Poľsku, ale možno v celej Európe.
Tajomstvá za hradnými múrmi
Podľa plánov mala byť luxusná rezidencia dokončená do roku 2025. V interiéri malo vzniknúť 46 bytov a priestory pre personál. Realita je však iná – dovnútra sa nikto z verejnosti nikdy nedostal. Hrad zostáva súkromný, novinári opakovane žiadali o vstup, ale boli odmietnutí.
Jediné, čo sa vie, pochádza od ľudí, ktorí na stavbe pracovali – podľa nich sú vnútorné priestory zariadené v skutočne luxusnom štýle.
Z problému atrakcia
Aj keď je hrad zatvorený, okolie sa premenilo na turistickú zónu. Vybudovali sa chodníky, stánky so suvenírmi, občerstvenie a dokonca sa tu konajú tematické akcie s rytiermi a ohňovou šou.
Vstupné na návštevnícku trasu sa pohybuje od 30 do 65 zlotých, čo nie je málo, no turisti prichádzajú vo veľkom. Fotia sa pred hradnými múrmi a vedú nekonečné debaty, či ide o gýč, alebo o fascinujúcu modernú legendu.
Notecký les – more borovíc a tajomstiev
Hrad stojí v jedinečnom prostredí – Notecký les patrí medzi najväčšie súvislé lesné komplexy v strednej Európe. Rozprestiera sa na viac než 130-tisíc hektároch medzi riekami Warta a Noteć. Nekonečné borovicové more vytvára pocit, že horizont nikdy nekončí.
Les však nie je monotónny. Žijú tu jelene, diviaky, líšky, vlci, v korunách hniezdia desiatky druhov vtákov a hubári nachádzajú celé košíky hríbov. Občas sa medzi stromami objavia piesočnaté duny, ktoré pripomínajú malú púšť, inde zas stoja staré duby či jalovce.
Práve pre túto rozmanitosť je časť územia súčasťou chráneného systému Natura 2000. Preto ekológovia dodnes nechápu, ako mohla uprostred takejto prírody vyrásť monumentálna stavba.
Rozprávka s otvoreným koncom
Či je Stobnica romantickým snom, alebo stavebnou nočnou morou, to nech si každý rozhodne sám. Jedno je však isté – máloktorá stavba v Európe má za sebou taký dramatický príbeh.
Možno sa raz zmení na luxusný hotel, možno na súkromnú rezidenciu pre vyvolených. A možno zostane navždy rozporuplným symbolom. Ak sa však ocitnete v okolí Poznane, určite stojí za to vidieť tento bizarný „rozprávkový hrad“ na vlastné oči. Lebo Stobnica nie je len stavba – je to poľská reality show odohrávajúca sa priamo v reálnom čase.