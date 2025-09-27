Hrabanie lístia je zbytočná drina? Pravda, ktorú ti záhradkári zatajovali

Jeseň je obdobím, keď sa stromy zbavujú lístia a záhrady sa menia na farebný koberec. Pre mnohých záhradkárov to znamená jediné – chopiť sa hrablí a začať s upratovaním. Otázka však znie: je nutné vždy všetko lístie odstrániť, alebo môže zostať na trávniku bez rizika?
Tradičný pohľad: čistý trávnik je zdravší
Mnohí ľudia sú presvedčení, že vyhrabaný trávnik je nielen krajší, ale aj zdravší. Hrubá vrstva lístia môže totiž obmedziť prístup vzduchu a svetla k trávniku, čo vytvára vhodné podmienky na vznik plesní alebo hniloby. Platí to hlavne vtedy, keď je listov veľa a vytvoria nepriedušný koberec, ktorý sa počas vlhkých dní zlepí.
Okrem toho lístie môže zadržiavať vlhkosť a pri dlhšom rozklade vytvárať podmienky, ktoré trávnik oslabujú. Preto je hrabanie v niektorých prípadoch skutočne opodstatnené.
Moderný prístup: lístie ako pomocník záhrady
Odborníci na ekológiu a záhradníctvo však upozorňujú, že úplné odstránenie všetkého lístia nie je nutné a môže byť dokonca na škodu. Rozkladajúce sa lístie totiž prináša viacero výhod:
- Prírodné hnojivo: postupne uvoľňuje do pôdy organické látky a živiny.
- Zlepšenie pôdy: rozložené lístie zlepšuje štruktúru pôdy, podporuje mikroorganizmy a zadržiava vlhkosť.
- Ochrana pred eróziou: vrstva lístia bráni vymývaniu pôdy dažďom a jej vysýchaniu vetrom.
Mnohé druhy hmyzu, ale aj drobné živočíchy, používajú lístie ako úkryt na prezimovanie. Ak všetko odstránime, oberáme záhradu o dôležitý článok potravinového reťazca a nepriamo znižujeme aj počet vtákov, ktoré sa hmyzom živia.
Praktické odporúčania
- Nenechávajte príliš hrubú vrstvu na trávniku. Ak lístie pokrýva viac než polovicu plochy a začína sa zlepovať, je vhodné ho vyhrabať alebo rozdrviť kosačkou na jemný mulč. Takto ostane v záhrade, ale nebude dusiť trávu.
- Nikdy lístie nepáľte. Spaľovanie uvoľňuje oxid uhličitý a ďalšie škodlivé látky, a zároveň ničí útočisko pre užitočný hmyz.
- Kompostujte alebo mulčujte. Lístie môžete využiť ako cennú surovinu – buď na komposte, alebo ako mulč okolo stromov a kríkov, kde chráni pôdu pred mrazom aj eróziou.
- Opatrne pri niektorých stromoch. Listy orecha čierneho obsahujú látku juglón, ktorá brzdí rast niektorých rastlín. Takéto lístie je lepšie dať na osobitný kompost alebo využiť len v obmedzenej miere.
- Odstráňte lístie z chodníkov a ciest. Mokré listy sú šmykľavé a môžu upchávať odtoky, preto je bezpečnejšie ich pravidelne odstraňovať.
Záver: kompromis je najlepšou voľbou
Nie je potrebné tráviť celé jesenné víkendy s hrabľami v rukách, no rovnako nie je dobré nechať hrubý koberec lístia dusiť trávnik. Odborníci sa zhodujú: ponechať časť lístia na záhrade je prospešné, ale zároveň treba ustrážiť, aby sa z neho nestala nepriepustná vrstva.
Týmto prístupom ušetríte čas, podporíte prírodu a vaša záhrada bude na jar zdravšia a živšia.