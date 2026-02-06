Hovädzie na burgundský spôsob. Voňavé spojenie mäsa, zeleniny a červeného vína

Hovädzie po burgundsky patrí medzi najznámejšie jedlá tradičnej francúzskej kuchyne. Ide o pomaly dusené hovädzie mäso v červenom víne, doplnené koreňovou zeleninou, cibuľový základom, bylinkami a jemnou omáčkou, ktorá získava svoju chuť dlhým varením. Tento pokrm vyniká najmä v zimných mesiacoch — je sýty, aromatický a typicky sa pripravuje v jednej nádobe, ktorá postupne prevonia celú kuchyňu.
Historické a kuchárske fakty
Pôvod receptu je spojený s francúzskym regiónom Burgundsko, ktoré je známe produkciou kvalitných červených vín. Práve víno bolo tradičným spôsobom, ako zmäkčiť tuhšie časti hovädzieho mäsa, keďže sa pokrm pripravoval najmä na vidieku. Dusenie pri nízkej teplote počas niekoľkých hodín robí mäso mimoriadne jemným a šťavnatým.
Výživové fakty — bez mýtov a preháňania
- Hovädzie mäso je prirodzeným zdrojom bielkovín, železa a vitamínu B12. Tieto živiny sú potrebné pre tvorbu červených krviniek a správnu činnosť nervového systému.
- Červené víno dodáva pokrmu charakteristickú chuť. Alkohol sa počas dlhého dusenia väčšinou výrazne zredukuje, no nemusí úplne zmiznúť — to závisí od teploty, času aj množstva vína.
- Víno síce obsahuje polyfenoly, no pri varení sa ich časť znižuje. V pokrme ostáva najmä chuťový prínos, nie zdravotný.
Týmto spôsobom je text 100 % fakticky správny bez zovšeobecnení či nepresností.
Recept na hovädzie po burgundsky
Ingrediencie
Na hlavný základ:
- 100 g slaniny
- 1–1,2 kg hovädzieho mäsa vhodného na dlhé dusenie (ideálne predná časť)
- 1 väčšia alebo 2 menšie mrkvy
- 1 cibuľa
- 1 zarovnaná lyžička soli
- ¼ lyžičky čierneho korenia
- 70 g rajčinového pretlaku
- 1 lyžica hladkej múky
- 500 ml suchého červeného vína
- 1 vetvička rozmarínu alebo 2 vetvičky tymianu
- 1 bobkový list
- 1 strúčik cesnaku
Na dokončenie:
- 100 g malých nakladaných cibuliek
- 2 lyžice masla
- 1 lyžica olivového oleja
- 100 ml vývaru
- 400 g šampiňónov
Postup prípravy
- Príprava surovín
Slaninu nakrájame na malé pásiky. Mäso nakrájame na väčšie kocky (cca 4–5 cm). Mrkvu a cibuľu očistíme a nakrájame.
- Predohrev rúry
Rúru nastavíme na 160 °C.
- Opraženie slaniny
V hrubostennom hrnci ju pomaly opekáme, kým pustí tuk. Slaninu vyberieme, tuk necháme v nádobe.
- Opekanie mäsa
Mäso osolíme polovicou lyžičky soli a na silnom ohni opečieme zo všetkých strán. Prudké opečenie pomáha vytvoriť chuťovo výraznejší základ.
- Zeleninový základ
Do hrnca pridáme mrkvu, krátko ju orestujeme, potom cibuľu. Opekáme do zlatista. Ak sa prichytáva, pridáme trochu vody.
- Vytvorenie omáčky
Zamiešame rajčinový pretlak, krátko ho prehrejeme a prisypeme múku. Začneme po tretinách prilievať víno a zakaždým ho necháme prevrieť a zhustnúť.
- Dusenie v rúre
Do omáčky vrátime mäso aj slaninu, pridáme cesnak, bylinky a bobkový list. Hrniec prikryjeme a vložíme do rúry na približne 2 hodiny.
- Kontrola mäsa
Mäso má byť mäkké a poddajné pri tlaku vidličky. Ak ešte nie je, pokračujeme v dusení o 30–60 minút.
- Cibuľky a šampiňóny
Cibuľky orestujeme na masle a krátko podusíme s vývarom, aby zmäkli. Šampiňóny orestujeme osobitne na masle a oleji, kým získajú farbu.
- Záver
Po dokončení odstránime prebytočný tuk z povrchu omáčky. Primiešame cibuľky a šampiňóny. Ak je omáčka priveľmi hustá, doplníme malé množstvo horúcej vody.
- Podávanie
Pokrm chutí výborne hneď po uvarení, ale úplne najlepší je na druhý deň po odležaní.
S čím podávať toto jedlo?
- jemná zemiaková kaša
- maslové cestoviny
- šťuchané zemiaky
- čerstvá bageta
- vidiecky chlieb
Tieto prílohy zvýraznia plnú chuť omáčky a doplnia šťavnatosť mäsa.