Hotovosť pod drobnohľadom. Od roku 2027 sa v Európe sprísňujú pravidlá pre platby v hotovosti

V Európe sa pripravuje významná zmena v oblasti hotovostných platieb, ktorá sa dotkne predovšetkým obchodníkov, podnikateľov a vysokých finančných transakcií. Európska únia totiž schválila nové pravidlá v boji proti praniu špinavých peňazí. Ich súčasťou je aj jednotný limit na hotovostné platby vo výške 10 000 eur, ktorý začne platiť od roku 2027.
Na rozdiel od niektorých zavádzajúcich tvrdení však nejde o koniec hotovosti ani o zákaz jej používania bežnými ľuďmi.
Čo presne EÚ zavádza od roku 2027
Nové pravidlá vychádzajú z tzv. AML balíka (opatrenia proti praniu špinavých peňazí). Jeho kľúčovým bodom je to, že:
- podnikatelia a obchodníci nebudú smieť prijať hotovostnú platbu nad 10 000 €
- limit sa vzťahuje na jednu obchodnú transakciu ako celok
- rozdeľovanie platby na viac častí je zakázané, ak ide o jeden obchod
Cieľom je, aby sa vysoké sumy pohybovali cez bankový systém, kde je možné dohľadať ich pôvod.
Dôležité upresnenie: koho sa obmedzenie týka
Toto je bod, ktorý býva v článkoch najčastejšie skresľovaný.
🔹 Limit sa vzťahuje primárne na obchodné transakcie, teda:
- nákupy od firiem a podnikateľov
- služby poskytované za odplatu
- profesionálny predaj tovaru
🔹 Nejde o plošný zákaz medzi súkromnými osobami.
Ak si dvaja občania medzi sebou predajú vec bez účasti podnikateľa (napríklad staršie auto), presné podmienky bude riešiť národná legislatíva. EÚ v tomto prípade neurčuje absolútny zákaz.
🔹 Držanie hotovosti nie je obmedzené.
Ľudia môžu hotovosť vlastniť, vyberať, sporiť aj používať pri bežných nákupoch.
Prečo EÚ sprísňuje hotovostné platby
Európske inštitúcie dlhodobo upozorňujú, že vysoké hotovostné transakcie sú jedným z hlavných nástrojov prania špinavých peňazí, daňových únikov a financovania organizovaného zločinu.
Hotovosť:
- je anonymná
- ťažko dohľadateľná
- umožňuje obchádzať kontrolné mechanizmy
Nové pravidlá preto nezakazujú hotovosť, ale nastavujú hranicu, od ktorej má existovať transparentná finančná stopa.
Ktorých nákupov sa zmena dotkne najviac
V praxi sa nové pravidlá budú týkať najmä:
- nákupu áut a motocyklov od predajcov
- väčších stavebných prác a rekonštrukcií
- luxusných šperkov, hodiniek, starožitností a umenia
- služieb s vysokou hodnotou, kde sa doteraz často platilo v hotovosti
Pri bežných nákupoch v obchodoch, reštauráciách alebo u drobných remeselníkov sa nič nemení, pokiaľ suma nepresiahne limit.
Nový európsky dohľad nad praním peňazí
Súčasťou reformy je aj vznik európskeho orgánu pre dohľad nad AML pravidlami, ktorý bude:
- koordinovať kontrolu medzi štátmi
- dohliadať na rizikové sektory
- riešiť najmä cezhraničné prípady
Zvýšené povinnosti sa budú týkať nielen bánk, ale aj vybraných profesií a obchodníkov, ktorí pracujú s vysokými sumami.
Najčastejšie otázky – jasne a bez mýtov
Znamená to koniec hotovosti?
Nie. Hotovosť zostáva legálna a bežne použiteľná.
Bude EÚ sledovať každú platbu?
Nie. Pravidlá sa týkajú vysokých súm a obchodných transakcií, nie bežného života.
Dá sa limit obísť rozdelením platby?
Nie. Posudzuje sa celková hodnota obchodu.
Môžu mať štáty vlastné limity?
Áno. Krajiny môžu mať rovnaký alebo nižší limit, nie však vyšší.
Prečo až rok 2027
Členské štáty dostali niekoľkoročné prechodné obdobie, aby mohli:
- upraviť zákony
- nastaviť kontrolné mechanizmy
- informovať podnikateľov aj verejnosť
Nejde teda o náhlu zmenu zo dňa na deň, ale o postupný prechod na transparentnejší systém.