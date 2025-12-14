Horúčka chikungunya už dorazila do Európy. V Česku potrápila viacerých cestovateľov

Horúčka chikungunya, ktorá bola dlhé roky vnímaná ako ochorenie typické pre tropické oblasti, sa v poslednom desaťročí začala objavovať aj v Európe. Ochorenie spôsobuje vírus chikungunya prenášaný komármi rodu Aedes. Hoci drvivá väčšina prípadov pochádza od ľudí, ktorí sa nakazili počas dovolenky v zahraničí, v niektorých európskych krajinách už boli zaznamenané aj lokálne prenosy.
Vírus sa šíri v exotických krajinách, ale aj v časti Európy
Najvyššie riziko infekcie je naďalej v tropických a subtropických oblastiach – najmä v Karibiku, juhovýchodnej Ázii, Afrike či v Strednej a Južnej Amerike. Medzi obľúbené destinácie, odkiaľ si Európania infekciu prinášajú, patrí napríklad Kuba alebo Dominikánska republika.
Podľa informácií európskych epidemiológov vytvára vhodné podmienky pre množenie komárov Aedes aj extrémne počasie, ako sú hurikány a záplavy. Po takýchto udalostiach môže populácia komárov krátkodobo narásť, čo zvyšuje riziko nákazy.
Prípady v Česku: všetky pochádzajú zo zahraničia
V Českej republike bolo v roku 2024 hlásených osem prípadov horúčky chikungunya. Všetci pacienti sa nakazili počas pobytu v zahraničí a ochorenie si doviezli späť z tropických krajín. Domáci prenos – teda nakazenie v Česku – zatiaľ nebol zaznamenaný.
Rovnaká situácia je aj na Slovensku: ojedinelé prípady sa objavujú iba u cestovateľov.
Rizikové krajiny v Európe: kde sa dá nakaziť aj bez cestovania na dovolenku?
ECDC potvrdzuje, že v posledných rokoch sa komáre rodu Aedes rozšírili do viacerých štátov južnej Európy. V dôsledku toho sa vyskytli aj lokálne prenosy, keď sa ľudia infikovali priamo v Európe bez toho, aby vycestovali.
Najviac prípadov bolo zaznamenaných:
- Taliansko
- Francúzsko
V oboch krajinách už komáre Aedes albopictus (tzv. tigrí komár) žijú stabilne, čo znamená, že riziko nákazy v teplých mesiacoch je reálne.
Ako sa prenáša vírus chikungunya?
Vírus sa nedokáže šíriť medzi ľuďmi priamym kontaktom.
Nakaziť sa dá výhradne po bodnutí infikovaným komárom.
Jedinou výnimkou je tehotenstvo – vírus môže prejsť z matky na plod, najčastejšie počas pôrodu. Prenos pri dojčení alebo bežnom kontakte nebol zaznamenaný.
Príznaky: vysoká horúčka a silné bolesti kĺbov
Po uštipnutí komárom sa ochorenie vyvíja veľmi rýchlo. Inkubačná doba je obvykle 3 až 7 dní.
Najčastejšie príznaky:
- vysoká horúčka (často okolo 39–40 °C)
- výrazné bolesti kĺbov, najmä kolien, členkov a zápästí
- bolesti svalov a hlavy
- zimnica, únava, malátnosť
- nevoľnosť, nechutenstvo
Niekedy sa objaví aj kožná vyrážka. Menej časté, ale možné sú krvácanie z nosa či ďasien alebo zvracanie.
U niektorých ľudí môžu bolesti kĺbov pretrvávať ešte mesiace po prekonaní infekcie, aj keď organizmus už vírus neobsahuje.
Liečba: neexistuje vakcína ani antivirotikum
V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna bežná vakcína určená pre verejnosť a takisto neexistuje liek, ktorý by vírus priamo zničil. Liečba je preto zameraná na tlmenie príznakov:
- lieky proti horúčke a bolesti
- pokoj na lôžku
- dostatok tekutín
Pacienti väčšinou vyzdravejú v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Závažné priebehy sú zriedkavé, ale môžu sa vyskytnúť u starších ľudí, detí, tehotných žien a pacientov s chronickými chorobami – vtedy môže byť potrebná hospitalizácia.
Pozitívnou správou je, že po prekonaní infekcie vzniká dlhodobá až doživotná imunita.
Prevencia: najlepšia ochrana proti chorobe
Pretože neexistuje vakcína, prevencia je najdôležitejšia:
- nosiť dlhé rukávy a nohavice najmä večer
- používať repelenty s účinnými látkami (DEET, picaridin)
- vyhýbať sa stojatým vodám, kde sa komáre množia
- spať pod moskytiérou v rizikových oblastiach
Cestovateľom sa odporúča sledovať aktuálne varovania pred výskytom komárov Aedes v destinácii, kam sa chystajú.