Hortenzie vám hnednú pred očami? Tento jednoduchý trik im vráti krásu

Hortenzie patria medzi najobľúbenejšie kvitnúce kríky, ktoré dokážu premeniť obyčajnú záhradu či terasu na rozprávkové miesto. Vďaka svojim bohatým súkvetiam plným jemných lupienkov a výrazným farbám pôsobia luxusne a elegantne. Niet divu, že ich záhradkári často nazývajú kráľovnami kvetín. No aj takáto krásavica dokáže potrápiť – najmä vtedy, keď sa jej listy a kvety začnú sfarbovať do nepekných hnedých tónov. Prečo sa to deje a ako tomu zabrániť?
Prečo hortenzie strácajú svoju farbu a hnednú
Problémov, ktoré môžu spôsobiť hnednutie hortenzií, je viacero. Zväčša ide o súhru viacerých okolností, ktoré oslabujú vitalitu rastliny.
1. Nesprávne umiestnenie kríka
Hortenzie sa najlepšie cítia v polotieni a v prostredí, kde majú dostatok vlhkosti. Ak sú vysadené na mieste, ktoré je počas leta celý deň vystavené prudkému slnku, listy sa môžu spáliť. Najprv sa objavia malé hnedé alebo fialkasté škvrny, neskôr zhnednú celé listy a v konečnom dôsledku aj samotné kvety.
2. Zálievka – príliš málo alebo naopak priveľa vody
Tieto rastliny sú známe svojou náročnosťou na vodu. Ak ju majú nedostatok, listy začínajú hnednúť už od okrajov. Ak ich však polievate nadmerne a korene stoja dlhodobo vo vode, pôda sa premokrí a hrozí hniloba. V takom prípade hortenziu nezachráni ani pravidelná zálievka – naopak, začne postupne vädnúť celá.
3. Nedostatok živín
Bez správnej výživy sa rastlina nedokáže rozvíjať naplno. Ak v pôde chýba železo, dusík alebo draslík, hortenzia stráca farbu, listy slabnú a kvety blednú či hnednú.
Ako hortenziu zachrániť – jednoduchý postup
Prvým krokom je dôkladná kontrola rastliny. Odstráňte všetky poškodené, suché a hnedé časti. Tým uvoľníte energiu na rast nových, zdravých výhonkov. Používajte ostré a čisté záhradnícke nožnice – tak minimalizujete riziko prenosu plesní a chorôb.
Ďalej sa zamerajte na zálievku. Hortenzie potrebujú rovnováhu – pôda má byť stále mierne vlhká, no nikdy nie premočená. Ideálne je polievanie skoro ráno, keď je ešte chladno a rastlina má počas dňa čas oschnúť. Vlhké listy vo večerných hodinách totiž priťahujú plesne a škodcov.
Kávová usadenina – prírodná posila pre hortenzie
Ak chcete svojej hortenzii dopriať niečo navyše, siahnite po kávovej usadenine. Tá je výborným prírodným hnojivom a navyše podporuje mierne kyslé prostredie, ktoré hortenzie milujú. Obsahuje množstvo prospešných živín, najmä dusík, draslík a stopové prvky.
Ako ju použiť?
- Nazbierajte čistý lógr bez pridaného cukru či mlieka.
- Rozprestrite ho v tenkej vrstve a nechajte preschnúť, aby nezačal plesnivieť.
- Potom niekoľko lyžíc zapracujte do pôdy v okolí koreňov.
Ak nechcete usadeninu miešať priamo s hlinou, pripravte si z nej tekuté hnojivo. Sušený lógr zalejte vodou v pomere približne 1:5, nechajte odležať aspoň týždeň a potom týmto výluhom rastlinu polejte.
Ako často dopriať kávovú výživu?
Odborníci radia aplikovať kávovú usadeninu raz za 2 až 4 týždne, hlavne počas obdobia intenzívneho rastu a kvitnutia. Takto si rastlina udrží svieže listy, zdravé korene a bohaté kvety počas celej sezóny.
Krása hortenzií na dlhé roky
Ak sa budete o hortenzie starať pravidelne a s citom, odvďačia sa vám úžasným kvitnutím, ktoré vydrží celé leto. Správne miesto v záhrade, vyvážená zálievka, dostatok živín a malý trik s kávovou usadeninou sú kľúčom k tomu, aby tieto jemné, no zároveň majestátne kríky zostali ozdobou vašej záhrady aj terasy dlhé roky.