Holandský rezeň ľudia väčšinou vedia pokaziť. Čo by sa malo do neho pridať, aby chutil dobre?

Holandský rezeň
Holandský rezeň Foto: depositphotos.com

Napriek názvu holandský rezeň nevznikol v Holandsku. Ide o jedlo, ktoré sa rozšírilo v bývalom Československu, najmä v závodných jedálňach a domácich kuchyniach. Názov dostal jednoducho preto, že sa do neho pridáva syr holandského typu, napríklad gouda či edam.

Dlho bol stálicou v reštauračných ponukách, dnes sa objavuje o niečo menej často, no stále patrí medzi obľúbené jedlá z mletého mäsa. Domáca príprava je jednoduchá, ak človek pozná základné pravidlá, na ktorých stojí chuť tohto rezňa.

Kvalitné mäso je základ — a rozhoduje o tom, či bude rezeň šťavnatý

Pravý holandský rezeň sa pripravuje z mletého bravčového mäsa. Najčastejšie sa odporúča bravčové plece alebo bôčik, keďže obsah tuku zabezpečí šťavnatosť. Môže sa použiť aj zmes bravčového a hovädzieho, avšak čisto hovädzie mäso nie je vhodné, pretože býva suchšie a tvrdšie.

Pri tomto jedle sa oplatí vyhnúť najlacnejším baleniam mletého mäsa zo supermarketu. Kvalita výrazne ovplyvňuje výslednú chuť a konzistenciu. Najlepšie je kúpiť mäso u mäsiara a nechať si ho pomlieť priamo na mieste, aby ste mali istotu čerstvosti aj správneho zloženia.

Niektoré domácnosti mäso zjemňujú mliekom, ale nejde o tradičnú ani nevyhnutnú súčasť receptu. Rezeň je šťavnatý vďaka tuku v mäse, nie kvôli mlieku.

Správny syr výrazne ovplyvní chuť

Druhou kľúčovou surovinou je tučný polotvrdý syr. Na holandský rezeň sa používajú najmä:

  • gouda
  • maasdam
  • tučnejší edam (nie 30 % „light“ verzia)

Lacný eidam s nízkym obsahom tuku nie je dobrá voľba. Nemá výraznú chuť a pri tepelnej úprave neprináša typickú sýto-slanú arómu, ktorá je pre holandský rezeň charakteristická.

Ako správne pripraviť zmes a tvarovať rezne

Do mletého mäsa sa pridáva:

  • nastrúhaný syr
  • vajce
  • soľ a čierne korenie

Nie sú potrebné žiadne ďalšie prísady – pôvodný recept je skutočne jednoduchý. Zmes premiešajte tak, aby bola kompaktná, a nechajte ju chvíľu odpočívať. Potom vytvarujte placky alebo bochníčky, ktoré sa budú dobre obaľovať.

Holandské rezne sa obaľujú v klasickom trojobale – múka, vajce, strúhanka – a smažia sa dozlatista na oleji.

Alternatívou je pečenie v rúre pri 180 °C približne 25–30 minút, čo je vhodnejšie pre tých, ktorí chcú ľahšiu verziu jedla.

Najvhodnejšia príloha

Najčastejšie sa holandský rezeň podáva so:

  • zemiakovou kašou
  • varenými zemiakmi
  • zemiakovým šalátom

Kaša však vytvára najtradičnejšiu a najvyváženejšiu kombináciu, pretože dopĺňa jemnosť mäsa a sýrovú chuť.

Holandský rezeň je československý pokrm z mletého bravčového mäsa a tučného syra. Tajomstvo dobrého výsledku spočíva v kvalitnom mäse s dostatkom tuku a v správnom výbere syra s výraznou chuťou. Recept je jednoduchý, no výber surovín ovplyvní výsledok oveľa viac, než sa môže zdať.

