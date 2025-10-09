Hokkaido je teraz všade! Vyskúšajte z nej pripraviť neodolateľné carpaccio alebo voňavý tekvicový chlieb

Jeseň sa rozbieha naplno a spolu s ňou prichádza aj sezóna tekvíc. Oranžová kráľovná jesene, ktorá má svoje korene až v Amerike, sa už dávno udomácnila aj v slovenských kuchyniach. Nie je to len symbol Halloweenu – z tekvice sa dajú vytvoriť nespočetné dobroty, ktoré prevoňajú celý dom. Ak ju skombinujete s jesenným korením, získate základ pre sladké aj slané recepty, ktoré si zamiluje celá rodina.
A keď sa večer rýchlejšie zotmie, vzduch vonia po jablkách a škorici a vy máte chuť na niečo hrejivé, niet lepšieho spoločníka než miska domáceho tekvicového koláča či plátok chrumkavého domáceho chleba. Predstavte si: sviečka na stole, deka na pleciach, obľúbený seriál a vôňa pečenej tekvice v kuchyni – jednoducho dokonalá jesenná idylka.
Tekvica pritom nie je len chutná, ale aj veľmi zdravá. Obsahuje množstvo betakaroténu, ktorý sa v tele premieňa na vitamín A – nevyhnutný pre dobrý zrak, imunitu aj krásnu pleť.
Takže, ak sa chystáte na víkendový nákup, zastavte sa u farmárov a zoberte si domov pár kúskov hokkaida alebo maslovej tekvice. Tekvicovú polievku už určite poznáte, ale čo tak vyskúšať niečo nové? Napríklad jemné carpaccio z pečenej tekvice alebo domáci tekvicový chlieb bez hnetenia, po ktorom sa v kuchyni len zapráši!
Podzimná klasika: Tekvicový koláč podľa Jamieho Olivera
História tekvice siaha až do Strednej a Južnej Ameriky, kde ju ľudia pestovali už pred viac ako 10 000 rokmi. Bola základnou súčasťou ich jedálnička a jej výživná hodnota sa cení dodnes. Prvé zmienky o tekvicovom koláči pochádzajú zo 16. storočia z Anglicka, no najväčšiu popularitu získal v USA, kde je neodmysliteľnou súčasťou osláv Dňa vďakyvzdania.
Na krehké cesto budete potrebovať:
- 150 g masla
- 300 g hladkej múky
- 50 g práškového cukru
- štipku soli
- nastrúhanú kôru z polovice citróna
- 1 vajce veľkosti L
Všetky ingrediencie spracujte rukami do hladkého cesta. Ak sa vám zdá príliš suché, pridajte ešte jedno vajíčko. Tvarujte guľu, zabaľte do fólie a nechajte aspoň hodinu odpočívať v chladničke. Potom z cesta odkrojte tenké plátky a postupne ich vtlačte do okrúhlej formy na koláč tak, aby pokryli celé dno aj okraje.
Na plnku:
Vydlabte tekvicu, odstráňte semienka aj vláknitý stred a dužinu nakrájajte na kúsky. V mixéri ju rozmixujte spolu so 175 g kryštálového cukru a 100 ml smotany na šľahanie. Jamie Oliver odporúča pridať aj koreniny, ktoré evokujú vôňu jesene:
- 1 lyžičku vanilkovej pasty
- 1 lyžičku škorice
- ½ lyžičky mletého zázvoru
- štipku muškátového orieška
Nakoniec vmiešajte dva žĺtky a všetko rozmixujte do hladka. Z bielkov vyšľahajte tuhý sneh so štipkou soli a jemne ho zapracujte do žltej tekvicovej hmoty. Plnku vlejte na pripravené cesto a pečte v rúre vyhriatej na 180 °C približne 45 minút, kým koláč nezíska zlatistý odtieň.
Pre dokonalý efekt odporúča Jamie ozdobiť koláč opečenými pekanovými orechmi na masle s trochou javorového sirupu. Vôňa aj chuť – jednoducho nebeská kombinácia!
Domáci tekvicový chlieb bez hnetenia – jednoduchý, mäkký a voňavý
Domáce pečenie chleba sa opäť vracia do módy – a niet sa čomu čudovať. Taký chlieb vydrží dlhšie čerstvý, je bez konzervantov a navyše má v sebe niečo upokojujúce. Keď miešate cesto, prestanete myslieť na všetky starosti – je to malá forma kuchynskej meditácie.
Tento chlieb je výnimočný tým, že sa nehnieti a získava krásnu farbu aj chuť vďaka tekvicovému pyré. To si pripravíte jednoducho – olúpanú, odsemienkovanú tekvicu pečte asi hodinu pri 180 °C a po vychladnutí ju rozmixujte na hladkú hmotu.
Budete potrebovať:
- 1 hrnček ražnej múky
- 3 hrnčeky hladkej múky
- 2 lyžičky soli
- 1 lyžičku drvenej rasce
- ½ lyžičky sušeného droždia
- pyré z jednej menšej tekvice
- 2 hrnčeky vlažnej vody
- 1 lyžičku octu
Všetky suché suroviny premiešajte vo veľkej mise. Potom pridajte vodu, ocot a pyré, a premiešajte, až vznikne hutné cesto. Zakryte ho utierkou a nechajte kysnúť aspoň 12 hodín – ideálne cez noc.
Potom ho preložte do vymastenej a múkou vysypanej formy, môžete pridať ešte asi 250 g tekvicového pyré a posypať tekvicovými semienkami. Pečte 30 minút pri 230 °C. Výsledkom bude vláčny, mäkký chlieb s jemne sladkastou arómou tekvice – ideálny s maslom, syrom alebo len tak samotný.
Carpaccio z pečenej hokkaido tekvice – ľahký jesenný predkrm
Klasické carpaccio poznáme z hovädzieho mäsa alebo cvikly, no jesenná verzia z hokkaido tekvice je nielen zdravšia, ale aj nádherne farebná. Vďaka kombinácii olivového oleja, parmezánu a pražených semienok ide o svieži a lahodný predkrm, ktorý poteší oči aj chuťové bunky.
Ingrediencie:
- 200 g tekvice hokkaido
- 2 lyžice olivového oleja
- 1 lyžica citrónovej šťavy alebo balzamikového octu
- 30 g parmezánu (alebo vegánska alternatíva)
- pár lístkov rukoly alebo poľníčka
- hrsť pražených tekvicových semienok
- soľ, čerstvo mleté korenie
Tekvicu dôkladne umyte, rozpoľte a odstráňte semienka. Nakrájajte ju na veľmi tenké plátky – ideálne ostrým nožom alebo strúhadlom na mandolínu. Plátky rozložte na tanier tak, aby sa mierne prekrývali, pokvapkajte olivovým olejom, pridajte citrónovú šťavu alebo balzamikový ocot, osoľte a okoreňte.
Nechajte 10–15 minút marinovať pri izbovej teplote – tekvica zmäkne a jej chuť sa rozvinie. Nakoniec ju ozdobte rukolou, hoblinkami parmezánu a praženými semienkami. Ak máte radi jemne sladkasté chute, pridajte pár kvapiek medu alebo javorového sirupu. A pre odvážnejších – štipka chilli vločiek dodá tejto delikatese poriadny šmrnc.
Tekvica nie je len chutná surovina do kuchyne. Je to doslova superpotravina, ktorá prospieva srdcu, zlepšuje trávenie, podporuje imunitu a pomáha aj pleti. Dá sa z nej pripraviť všetko – od polievok, koláčov a chlebov, až po domáce pleťové masky.