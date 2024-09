Hladkáte svojho psieho miláčika po hlave, alebo ho často objímate? Mali by ste s tým okamžite prestať. Kynológovia vysvetlili, prečo je to obrovská chyba

Nikto nepochybuje, že svojho štvornohého miláčika máte radi, otázka ale je, či viete, čo v skutočnosti nemajú radi a čomu by ste sa mali vyvarovať?

Pes, najlepší priateľ človeka, pravda odveká. Správajte sa preto k nemu s úctou, ktorú aj on venuje vám. Samozrejme to neznamená, že by ste sa mali stať jeho otrokom, psy potrebujú aj morálku. Sú tu ale veci, ktorým sa treba vyhnúť, pretože aj keď to váš psík nemusí dávať najavo, skutočne sa mu nepáčia.

Objímate ho príliž často a intenzívne?

Ste jedným z tých, ktorý svojho psa až prehnane maznajú? Nechajte to radšej na prirodzený pud zvieraťa a nesiľte to. Všetkého veľa škodí a pokiaľ pes nie je v nálade na „mojkanie“, radšej to vynechajte. Kontakt fyzicky je otiž podľa kynológov prejavom dominancie, jedná sa teda o to, kto je tu pánom. Aj otieranie sa dvoch psov navzájom je toho prejavom. V niektorých prípadoch, pokiaľ psa príliž objímate, môže sa cítiť až v ohrození.

Ako pes vníma vodítko?

Psy, tak ako každé zviera, vrátane človeka, túžia po slobode a voľnosti. Preto vždy, keď vám to situácia dovolí, pustite ho z vodítka. Tu je ale dôležité pripomenúť, že váš pes by mal mať za sebou aspoň základný výcvik chôdze pri nohe, dokým to neovláda, vodítko radšej používajte pevne, no kombinujte to s naťahovacím vodítkom. Základné pravidlo pri vodení psa na vodítku je, NEŤAHAŤ! Nie len že opakované poťahovanie mu je nepríjemné, ale môže ho dohnať aj k agresii.

Ťahanie za chvost alebo labky

Toto by mala byť samozrejmosť, no nie každý si na to dáva pozor, hlavne pozor na deti a návštevy. Nie len pes, ale zvery všeobecne neznášajú ťahanie za chvost, alebo laby.

Ako na zoznamovanie psa?

Nie každý človek je psovi hneď sympatický a preto ho do ničoho nenúťte. Psy majú dokonale vyvinutý čuch, sluch a hlavne majú svoj prirodzený inštinkt. Pes si musí osvojiť vôňu, gestá a aj samotnú energiu nového človeka vo svojom okolí.

A ako je to teda so spomínaním hladením po hlave?

Samotné hladenie po hlave je vecou obrovskej dôvery. Mnohí nevedie, že práve hladenie op hlave psy nemajú radi, hlavne od cudzích ľudí, čiže pokiaľ už máte nutkanie pohladiť psa, radšej začnite len priblížením ruky k ňufáku, nech si privykne na váš pach a radšej pohlaďte psa pod bradou, čo oproti hladeniu po hlave zbožňujú. Pozor ale na to, že ruku len priložte k čumáku, samotného čumáku sa nedotýkaje! Na ten sú psy obozretné.

Očný kontakt so psom

Toto je samotná kapitola, psy a očný kontakt. Ide ešte o pozostatok budu, ktorý majú psy ešte z čias, kedy žili na tomto svete vo svorkách. Pre psy je priamy pohľad do očí prejavom autority. Pokiaľ ju u neho nechcete stratiť, radšej sa tomu vyhýbajte.

