Hľadáte úspory? Námraza v mrazničke môže výrazne zvýšiť spotrebu elektriny, aj vtedy, keď ju používate len minimálne

V domácnostiach sa dnes hľadá každý spôsob, ako znížiť výdavky. Sledujeme spotrebu svetiel, snažíme sa plniť práčku efektívne a vypíname všetko, čo zbytočne beží. Jeden spotrebič však nechávame v prevádzke nepretržite – mrazničku. A práve pri nej často prehliadame faktory, ktoré môžu nečakane navýšiť účty za elektrinu.
Pozrite si praktické ukážky: Ako odmrazovať rýchlo a bezpečne
Na internete existuje množstvo videí, ktoré ukazujú praktické postupy, ako odmraziť mrazničku rýchlo a bez rizika poškodenia spotrebiča. Jedno z nich pripravil aj Honza Stodola – venovaný je práve rýchlemu odmrazovaniu chladničiek a mrazničiek:
Mraznička patrí medzi zariadenia, ktoré bežia 24 hodín denne. Preto aj malé zhoršenie jej účinnosti môže mať výrazný dopad na dlhodobú spotrebu. Kľúčovým problémom, ktorý sa objavuje takmer v každej domácnosti, je tvorba námrazy.
Námraza – tichý zvyšovač spotreby energie
Na stenách mrazničky sa postupne tvorí tenká vrstva ľadu. Spočiatku pôsobí neškodne, no ľad funguje ako izolant. To znamená, že bráni efektívnemu odovzdávaniu chladu z chladiaceho okruhu do vnútorného priestoru spotrebiča.
Vo chvíli, keď námraza dosiahne niekoľko milimetrov, kompresor musí pracovať dlhšie a spúšťať sa častejšie, aby udržal nastavenú teplotu. Odborné odporúčania sa zhodujú v tom, že hrubá ľadová vrstva môže zvýšiť spotrebu elektriny približne o 10 až 30 percent, v závislosti od typu mrazničky, jej veku a celkového stavu.
Pre domácnosť to môže predstavovať zbytočné desiatky až stovky eur ročne, podľa cien elektriny a energetickej triedy spotrebiča.
Prečo ľad tak výrazne znižuje účinnosť?
Fyzikálny princíp je jednoduchý – ľad má veľmi dobré izolačné vlastnosti. Keď sa medzi chladiacimi rúrkami a vnútrom mrazničky vytvorí hrubá vrstva, chladiaci systém sa musí snažiť oveľa viac, aby dosiahol rovnaký výsledok.
To znamená:
- dlhšie cykly kompresora
- častejšie zapínanie
- vyššie zaťaženie celého chladiaceho okruhu
- vyššiu spotrebu energie
Staršie modely mrazničiek sú na tento problém ešte citlivejšie, pretože nemajú takú účinnosť ako modernejšie spotrebiče.
Ako zabrániť zbytočnej spotrebe? Základom je prevencia
Dobrou správou je, že väčšine problémov sa dá ľahko predísť. Stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých návykov.
1. Pravidelné odmrazovanie
Mrazničku je vhodné odmrazovať aspoň dvakrát ročne, no ak si všimnete vznikajúcu námrazu, urobte to skôr. Už tenká vrstva ľadu podporuje tvorbu ďalšej – a rastie čoraz rýchlejšie.
2. Kontrola tesnenia dverí
Opotrebované alebo poškodené tesnenie prepúšťa teplý vzduch dovnútra, čo vedie k nadmernej kondenzácii a následnej tvorbe ľadu.
Jednoduchý papierový test funguje spoľahlivo:
- medzi dvere vrazte kúsok papiera
- zatvorte ich
- pokúste sa papier vytiahnuť
Ak ide ľahko, tesnenie si zaslúži výmenu.
3. Obmedzenie zbytočného otvárania
Každé dlhšie otvorenie dverí pustí do mrazničky teplý vzduch – a motor opäť musí intenzívne pracovať, aby obnovil nastavenú teplotu. Rozmýšľajte preto vopred, čo chcete vybrať, a nenechávajte dvere otvorené dlhšie než je nutné.
4. Správne naplnenie mrazničky
Plne preplnené zásuvky bránia cirkulácii vzduchu, no ani poloprázdna mraznička nie je ideálna. Najlepšie funguje, keď je naplnená „tak akurát“. Potraviny samy o sebe pomáhajú stabilizovať vnútornú teplotu.
5. Vhodné umiestnenie v kuchyni
Mrazničku by sme nikdy nemali umiestňovať k zdrojom tepla. Miesto vedľa rúry, varnej dosky či umývačky riadu núti spotrebič pracovať v neustálom teplotnom strese. Ideálne je chladnejšie a dobre vetrané miesto.