Hľadáte lacný zdroj vitamínov? Táto plodina vám vo februári vyrastie priamo na parapete a stojí doslova pár centov

Zimné mesiace patria k obdobiam, keď sa ľudské telo často potýka s únavou a zvýšenou náchylnosťou na infekcie. Strava býva chudobnejšia na čerstvú zeleninu a mnohí automaticky siahajú po doplnkoch výživy. Pritom existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako si doma rýchlo dopestovať čerstvý zdroj biologicky hodnotných látok – a to aj v januári.
Ako môžete spracovať žeruchu?
Týmto nenáročným „zeleným pomocníkom“ je žerucha záhradná. Je známa tým, že obsahuje významné množstvo vitamínu C, vitamínu K, menšie množstvo vitamínov A a E a taktiež viacero dôležitých minerálov, napríklad vápnik, draslík, železo či horčík. Hoci nejde o „najbohatší zdroj všetkých vitamínov“, jej nutričné hodnoty sú vzhľadom na jednoduché pestovanie a dostupnosť veľmi priaznivé.
A čo je na tom najlepšie? Žerucha sa dá pestovať celoročne, dokonca aj počas tuhej zimy. Potrebujete len parapet, trochu svetla a základné pomôcky, ktoré už pravdepodobne doma máte.
Jednoduché pestovanie aj počas zimy
Záhradníčka Klára Nováková vysvetľuje, že žerucha patrí medzi najjednoduchšie rastliny na domáce pestovanie:
„Žerucha nepotrebuje pôdu ani špeciálne vybavenie. Klíči rýchlo a jej pestovanie zvládnu aj ľudia, ktorí nikdy nič neskúšali pestovať. Stačí jej stabilná vlhkosť a svetlé miesto.“
Ako nádobu môžete použiť:
- plytkú misku
- plastový podnos
- prípadne obyčajný tanier
Na dno sa tradične kladú vlhké papierové utierky alebo vatové tampóny, na ktoré sa rovnomerne rozsypú semienka. Nádobu potom stačí položiť na miesto s dostatkom denného svetla a izbovou teplotou okolo 15 – 20 °C.
Ako rýchlo rastie žerucha?
Pri optimálnych podmienkach sa prvé klíčky objavujú do 1–2 dní. Nie je to zázrak, ale prirodzená vlastnosť rýchlo klíčiacich semien. Na zber je žerucha pripravená zvyčajne po 7 až 14 dňoch, keď sú lístky dostatočne veľké a majú typickú jemne pikantnú chuť.
Počas celého rastu je dôležité udržiavať podložku rovnomerne vlhkú, nie však premočenú. Nadmerná vlhkosť by mohla spôsobiť zahnívanie semien.
Nutričné prínosy, ktoré sú skutočne podložené
Žerucha obsahuje:
- vitamín C, ktorý je dôležitý pre správne fungovanie imunitného systému
- vitamín K, významný pre zrážanie krvi a zdravie kostí
- menšie množstvá vitamínu A a E
- minerály ako vápnik, draslík, železo, horčík a zinok
Tieto látky podporujú vyváženú stravu. Je však dôležité zdôrazniť, že žerucha nie je liek a sama osebe nezabráni infekciám ani nevylieči prechladnutie. Je to však kvalitná doplnková potravina, ktorá v zimnom období pomáha zlepšiť príjem vitamínov z prirodzených zdrojov.
Ako ju využiť v kuchyni
Čerstvá žerucha sa používa ako dochucovadlo aj ako zdroj sviežej zelene:
- na chlieb s maslom alebo nátierkou
- do šalátov
- do vaječných jedál
- do polievok tesne pred podávaním
- do studených pokrmov
Je jemná, svieža a príjemne štipľavá, takže aj malé množstvo dokáže zvýrazniť chuť jedla.
Prečo sa oplatí pestovať žeruchu v zime?
- rastie rýchlo a takmer bez práce
- nepotrebuje slnečné dni ani teplo
- je lacná – balíček semien stojí len pár centov
- nezaberie miesto
- prináša telu prospešné živiny práve v období, keď ich máme prirodzene menej
Ak hľadáte cenovo dostupnú a spoľahlivú možnosť, ako obohatiť zimný jedálniček o niečo živé a výživné, žerucha je jednoduché a overené riešenie.