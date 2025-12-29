Historické cintoríny Nového Anglicka. Významné miesta americkej kultúrnej a pohrebnej histórie

Cintoríny v oblasti Nového Anglicka predstavujú dôležitú súčasť amerických dejín. Mnohé z nich vznikli v 19. storočí pod vplyvom záhradno-architektonického hnutia a spájajú funkciu pohrebiska s prírodne upraveným prostredím. Slúžia nielen ako miesta posledného odpočinku, ale aj ako verejné parky, kde sa zachovala historická architektúra, umelecké diela a náhrobky významných osobností americkej histórie a kultúry.
Forest Hills Cemetery (Jamaica Plain, Boston, Massachusetts)
Cintorín Forest Hills bol založený v roku 1848 ako súkromné pohrebisko. Patrí medzi viktoriánske záhradné cintoríny. Vyznačuje sa kopcovitým terénom, jazierkami a množstvom stromov. V areáli sa nachádzajú sochy a hrobky z rôznych období, ako aj diela súčasných umelcov.
Na cintoríne sú pochované známe osobnosti ako:
- William Cooper Nell – abolicionista a autor
- Anne Sextonová – poetka, držiteľka Pulitzerovej ceny
- E. E. Cummings – básnik a maliar
- Lucy Stoneová – sufražetka a bojovníčka za ženské práva
- Eugene O’Neill – dramatik, držiteľ Nobelovej ceny za literatúru
Vstup na cintorín zdobí novogotická brána z roku 1871, ktorá nahradila pôvodný vstupný portál v štýle egyptského revivalu.
Cedar Hill Cemetery (Hartford, Connecticut)
Cintorín Cedar Hill bol navrhnutý krajinárskym architektom Jacobom Weidenmannom v roku 1863 a otvorený v roku 1864. Rozprestiera sa na viac ako 270 akroch. Obsahuje široké trávnaté plochy, jazierka a rôzne druhy stromov.
Cintorín je známy rozmanitosťou pohrebnej architektúry – nachádzajú sa tu jednoduché náhrobky aj veľké mauzóleá. Známa osobnosť pochovaná na tomto mieste:
- Katharine Hepburnová – americká herečka, držiteľka štyroch Oscarov.
Medzi ďalšie významné hroby patria:
- Charles B. Dillingham – broadwayský producent
- William Glackens – maliar
- George Wright – bejzbalista a člen baseballovej Siene slávy
Sleepy Hollow Cemetery (Concord, Massachusetts)
Cintorín Sleepy Hollow bol založený v roku 1855. Navrhli ho architekti Frederick Law Olmsted (neskôr tvorca Central Parku) a Cleveland and Copeland, ktorí využili prirodzený terén bez prísnych geometrických tvarov. Miesto má významný literárny a historický kontext.
Na tzv. Authors Ridge (Autorský hrebeň) sú pochovaní:
- Henry David Thoreau – spisovateľ a filozof
- Ralph Waldo Emerson – filozof, esejista a básnik
- Louisa May Alcottová – autorka románu Malé ženy
- Nathaniel Hawthorne – autor Šarlátového písmena
Na cintoríne sa nachádza aj Melvin Memorial, pamätník od Daniela Chestera Frencha, venovaný trom bratom, ktorí padli počas americkej občianskej vojny.
Old Burial Hill (Marblehead, Massachusetts)
Cintorín Old Burial Hill bol založený v roku 1638. Nachádza sa nad prístavom v meste Marblehead a patrí medzi najstaršie koloniálne pohrebiská v Novom Anglicku.
Na tomto cintoríne sú pochovaní:
- vojaci z vojny za nezávislosť USA
- obyvatelia spojení so salemskými čarodejníckymi procesmi
Mnohé náhrobky sú z bridlice a pochádzajú z 18. storočia. Ich autorstvo sa pripisuje rodine Lamsonovcov, známej ako významní kamenári v regióne. Náhrobky obsahujú ikonografiu ako okrídlené lebky, presýpacie hodiny a ďalšie symboly smrti.
Mount Auburn Cemetery (Cambridge, Massachusetts)
Cintorín Mount Auburn bol otvorený v roku 1831 a je považovaný za prvý záhradný cintorín v Spojených štátoch. V roku 1975 bol zapísaný do Národného registra historických miest USA.
Jeho úprava čerpá inšpiráciu z anglických záhrad. Nachádzajú sa tu:
- egyptské vstupné brány
- novogotická kaplnka Bigelow
- obelisks a pomníky z 19. a 20. storočia
Známe miesta a osoby:
- Washington Tower – vyhliadková veža s panoramatickým výhľadom na Boston
- členovia Sons of Liberty – účastníci Bostonského čajového dýchánku
- každoročný svetelný festival Solstice – organizovaný v zime
Swan Point Cemetery (Providence, Rhode Island)
Swan Point Cemetery sa nachádza pri rieke Seekonk. Bol založený v polovici 19. storočia ako záhradný cintorín. Je známy botanickou rozmanitosťou a výskytom vtáctva – zaznamenaných bolo vyše 150 druhov.
Pochované osobnosti:
- H. P. Lovecraft – autor hororovej literatúry
- Engelhart Cornelius Ostby – podnikateľ a obyvateľ Providence, ktorý zahynul pri potopení Titanicu v roku 1912
V areáli sa nachádza aj Channing Memorial, pamätník z 19. storočia.
Evergreen Cemetery (Portland, Maine)
Cintorín Evergreen bol založený v roku 1854. Má rozlohu viac ako 200 akrov a kombinuje prvky lesného parku a pohrebiska. Areál obsahuje jazerá, lúky a porasty ihličnatých i listnatých stromov.
Z historického hľadiska je významný vďaka:
- granodioritovým a žulovým hrobkám v gotickom štýle, ktoré dokumentujú kamenárstvo v štáte Maine
- pohrebiskám abolicionistov a vynálezcov
Medzi pochovanými sú:
- Alexander a Louisa Jones Stephensonovci – spolupracovníci podzemnej železnice
- Helen Augusta Blanchardová – vynálezkyňa šijacieho stroja na cik-cak steh
Jednou z najbohatších oblastí na flóru a faunu sú Houchensove rybníky, obľúbené miesto prechádzok aj ornitológov.
Tieto cintoríny predstavujú architektonicky a historicky hodnotné lokality, ktoré dokumentujú vývoj americkej pohrebnej kultúry, históriu významných osobností a krajinárskeho dizajnu 19. storočia. Mnohé z nich plnia okrem pohrebnej aj kultúrnu a rekreačnú funkciu.