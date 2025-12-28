Hemingway by si turínsky bicerin zachránil medzi prvými vecami na svete. Keď ho ochutnáte, pochopíte prečo

Vo chvíli, keď si v jednej z noblesných turínskych kaviarní objednáte bicerin a pred vami pristane pohárik plný vrstiev horúcej čokolády, espressa a jemne našľahanej smotany, pochopíte, že toto nie je len obyčajný nápoj. Je to zážitok, rituál – a zároveň kúsok histórie. Tento legendárny nápoj sa v Turíne stal symbolom nielen samotného mesta, ale aj celého Piemontu. A niet sa čomu čudovať – bicerin je tekuté pohladenie duše, ktoré zohreje aj počas najchladnejších dní.
Turínska kaviarenská kultúra má dlhé a hrdé dejiny. Toto elegantné severotalianske mesto je známe nielen architektúrou či automobilovým priemyslom, ale aj sladkým umením a dokonalou prípravou kávy a čokolády. Práve tu, v malej kaviarni Caffè Al Bicerin pri námestí Piazza della Consolata, vznikol ešte v 18. storočí nezameniteľný nápoj, ktorého názov v miestnom piemontskom nárečí znamená „malý pohárik“ (z talianskeho bicchierino).
V sklenenom pohári sa elegantne ukladajú tri vrstvy: na dne husto roztopená tmavá čokoláda, na nej voňavé espresso a navrchu jemne našľahaná, no nie úplne tuhú smotana. Výsledkom je harmonická súhra chutí, ktoré sa nemajú miešať – správne sa bicerin pije vrstvovito, od chladivej smotany až po horúce srdce čokolády.
Podľa legendy Ernest Hemingway po prvej svetovej vojne navštívil Turín a údajne povedal, že keby mal zachrániť sto vecí na svete, bicerin by bol jednou z nich.
Tajomný pôvod lahodného nápoja
Caffè Al Bicerin si zakladá na tom, že práve u nich sa bicerin zrodil – a originálny recept si kaviareň stráži ako oko v hlave už od svojho založenia v roku 1763. Históriu nápoja však možno vystopovať ešte ďalej, k nápoju nazývanému bavareisa, ktorý bol v 18. storočí obľúbený vo väčšine turínskych kaviarní.
Bavareisa bola zmesou horúcej čokolády, mlieka, cukrového sirupu a kávy, servírovaná vo veľkom pohári. Postupom času sa objavovali rôzne verzie – niektoré kombinovali len dve zo spomenutých zložiek, iné sa podávali oddelene. Napríklad zmes kávy s mliekom sa nazývala „pur e fiur“ a pripomínala dnešné cappuccino. Kombinácia kávy a čokolády sa zase volala „pur e barba“.
No práve verzia, kde sa všetky tri ingrediencie spojili do menšieho pohára a namiesto mlieka sa použila smotana, si získala najväčšiu popularitu. Bicerin sa tak stal ikonou turínskeho života – od obyčajných robotníkov až po ministrov či profesorov. Už v roku 1852 písali Guglielmo Stefani a Domenico Mondo, že bicerin je „obľúbený ranný nápoj Turínčanov – od sudcov po pouličných predavačov“.
Ako si pripraviť bicerin doma
Aj keď bicerin najlepšie chutí v historickej kaviarni pri cvrlikaní talianskych rozhovorov, nie je nemožné pripraviť si ho aj doma. Kľúčom je kvalitná čokoláda, silné espresso a čerstvá smotana. Dôležité je, aby čokoláda bola skutočná, nie kakaový prášok.
- Prvým krokom je pripraviť hustú čokoládu – horkú čokoládu rozpustíte priamo v horúcom espresse a osladíte podľa vlastnej chuti.
- Nalejte do menšieho pohára, najlepšie skleneného, aby vynikli vrstvy.
- Smotanu môžete našľahať ručne, alebo jednoduchšie – nalejte ju do zaváracieho pohára a traste asi 20–30 sekúnd, kým jemne nezhustne a nepení. Nejde o šľahačku, má zostať ľahká.
- Nalievajte smotanu cez rubovú stranu lyžičky – zabránite tak premiešaniu vrstiev a dosiahnete typický vzhľad bicerinu.
Pamätajte: NEMIEŠAŤ! Bicerin sa pije tak, ako je – každá vrstva prichádza v inom momente a spolu vytvárajú komplexný chuťový zážitok.
Kde si bicerin vychutnať priamo v Turíne
Caffè Al Bicerin
Tu to všetko začalo. Kaviarnička s červenými zamatovými lavicami, blikajúcou sviečkou na mramorovom stole a jemnou jazzovou hudbou v pozadí pôsobí ako z iného sveta. Smotana sa tu šľahá na objednávku, vždy ručne a s dôrazom na tradíciu. Každý dúšok je výletom do histórie – a dôkazom, že niektoré recepty sa nemenia, pretože sú dokonalé.
Baratti & Milano
Táto historická cukráreň zásobuje Turín slávnymi lieskovoorieškovými čokoládkami gianduiotti už od roku 1858. V roku 1875 sa presťahovala do elegantnej pasáže Galleria Subalpina a jej interiér so zrkadlami a zlatými detailmi pripomína veľkoleposť 19. storočia. Bicerin tu pripravujú s precíznosťou a dôrazom na detail – a spolu s čokoládou zabalenou do zlatej fólie vytvárajú dokonalý chuťový pár. Cena za šálku sa pohybuje okolo 6 až 8 eur.
Farmacia del Cambio
Táto kaviareň je výnimočná nielen svojím prepojením s michelinskou reštauráciou Del Cambio, ale aj históriou – pôvodne šlo o lekáreň z roku 1833. Dnes tu nájdete štýlový interiér s dreveným obkladom, starými zásuvkami a sklenenými vitrínami. Bicerin tu servírujú vo vyššom pohári s mimoriadne štedrou vrstvou smotany, ktorá pôsobí ako oblak na horúcom základe.
Bicerin nie je len nápoj. Je to symbol, dedičstvo a zároveň objatie v tekutej podobe. Dokonale vystihuje atmosféru Turína – mesta, kde sa spája história, elegancia a láska k detailu. Ak niekedy zavítate na sever Talianska, dajte si pauzu od turistických trás a zamierte do jednej z historických kaviarní. A ak si bicerin pripravíte doma, venujte mu čas, ticho a pomalý dúšok – len tak mu vzdáte poctu, akú si zaslúži.