Harmónia domova. Jednoduché feng shui úpravy, ktoré prinesú pokoj a rovnováhu

Učenie feng shui – staré čínske umenie usporiadania priestoru – pomáha vytvárať prostredie, v ktorom energia voľne prúdi a prináša pokoj, zdravie aj pohodu. Hoci ide o tradíciu starú tisíce rokov, jej zásady sú prekvapivo aktuálne aj dnes. A to bez ohľadu na to, či bývate v malej garsónke, v panelákovom byte alebo vo vidieckom dome.
Vietor a voda – symboly životnej energie
Samotný názov feng shui v preklade znamená „vietor a voda“. Tieto dva prvky vyjadrujú prirodzený pohyb životnej energie – čchi (qi). Ak čchi plynie plynulo, človek cíti vnútorný pokoj, harmóniu a životnú spokojnosť. Ak však energia stagnuje alebo domom len prefrčí bez zastavenia, objavuje sa únava, podráždenosť a pocit, že niečo chýba.
Základom feng shui je udržať rovnováhu medzi protikladnými silami jin a jang, správne zapojiť päť elementov – oheň, zem, kov, vodu a drevo – a usporiadať priestor podľa mapy Pa-kua (Bagua). Ide o akýsi symbolický osemuholník rozdelený na stred a osem častí podľa svetových strán. Každá časť predstavuje určitú oblasť života – napríklad zdravie, vzťahy, kariéru či bohatstvo.
Stred má vždy zostať voľný, pretože práve odtiaľ energia vyžaruje do celého priestoru. Podľa tejto mapy môžete upraviť jednotlivé miestnosti a aktivovať v nich pozitívnu energiu prostredníctvom farieb, tvarov, materiálov, ale aj vôní či zvukov. Pa-kua mapa sa dá aplikovať na celý byt, dom, alebo aj len na konkrétnu izbu.
Poriadok ako základ harmónie
Ak túžite po dobrom toku energie, nemusíte cestovať do Ázie, študovať čínštinu ani stavať zenovú záhradu. Prvým krokom k harmónii je poriadok a zmysluplné usporiadanie priestoru. Každý predmet by mal mať svoje miesto aj význam.
Ak zaplníte dom viac než z dvoch tretín nábytkom či dekoráciami, energia sa začne „zadrhávať“ – rovnako ako váš pocit prehľadu a pokoja.
Feng shui odporúča pravidelne robiť „energetické upratovanie“ – zbaviť sa vecí, ktoré nepoužívate, a opraviť alebo vyhodiť poškodené predmety. Takto uvoľníte miesto novým príležitostiam a energii, ktorá môže do vášho života vstúpiť.
Len v čistom, prehľadnom interiéri sa dá dobre fungovať aj relaxovať. Dom, v ktorom vládne neporiadok, sa totiž často stáva zdrojom napätia a nevedomej únavy.
Pocit bezpečia a mäkké línie
Ďalším pilierom feng shui je pocit bezpečia. Podľa tejto filozofie sú ostré hrany vnímané ako „jedovaté šípy“, ktoré môžu narúšať pokoj a sústredenie. Uprednostnite preto nábytok so zaoblenými tvarmi, mäkkými líniami a príjemnými materiálmi.
Ak sa však niektorých kúskov s ostrými rohmi neviete vzdať, môžete ich zjemniť – napríklad dekoračným obrusom, vázou s oblým tvarom, alebo kvetinou s okrúhlymi listami. Takéto detaily dokážu zmeniť energiu miestnosti na oveľa prívetivejšiu.
Svetlo – tichý nositeľ energie
Feng shui kladie dôraz aj na dostatok prirodzeného svetla. Slnečné lúče prinášajú život, teplo a optimizmus. Preto by ste mali interiér čo najviac otvoriť svetlu – napríklad pomocou veľkých okien, svetlých závesov alebo priehľadných dverí.
Drevené či drevohliníkové prvky pôsobia prirodzene a útulne, čo podporuje pocit stability a spojenia s prírodou.
Kde sa cítiť „krytý“
Miesta, kde trávite veľa času – obývačka, spálňa či pracovňa – by mali byť usporiadané tak, aby ste mali „kryté chrbty“. Ideálne je, ak máte výhľad na dvere a okná, no zároveň za vami nie je otvorený priestor. Takýto postoj vytvára podvedomý pocit bezpečia a istoty.
Desať základných zásad feng shui, ktoré zmenia vaše bývanie
- Udržujte poriadok a čistotu.
- Zbavujte sa starých a nefunkčných predmetov.
- Uprednostňujte prirodzené svetlo.
- Používajte mäkké, zaoblené tvary.
- Zariaďte priestor podľa mapy Pa-kua.
- Vyvážte prvky jin a jang.
- Využívajte silu piatich elementov.
- Pracujte s farbami, vôňami a zvukmi.
- Zvoľte nábytok, ktorý „dýcha“ a má zmysel.
- Vytvorte si miesto, kde sa cítite chránení a pokojní.
Feng shui nie je len o estetike. Je to spôsob, ako vnímať svoj domov ako živý organizmus – priestor, ktorý odráža naše vnútro. Ak sa oň staráme s úctou, odpovie nám rovnakou energiou – pokojom, harmóniou a pocitom, že sme presne tam, kde máme byť.