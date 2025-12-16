Hanbite sa! Tieto veci do toalety nepatria, napriek tomu ich tam stále splachujeme. Vlhčený „toaletný papier“ hovorí za všetko

vyhadzovanie ušných tyčiniek do toalety
vyhadzovanie ušných tyčiniek do toalety Foto: František Stacho

Toaleta slúži na odvádzanie ľudských výlučkov a toaletného papiera. Napriek tomu sa do nej denne splachujú predmety, ktoré môžu poškodiť domové rozvody, verejnú kanalizáciu aj čističky odpadových vôd. Odborníci sa zhodujú: väčšina problémov s upchatým potrubím vzniká práve nesprávnym používaním WC.

Vodárenské spoločnosti po celej Európe opakovane upozorňujú, že toaleta nie je náhradou za odpadkový kôš. To, čo po spláchnutí zmizne z dohľadu, totiž v systéme zostáva – často v oveľa väčšej miere, než si ľudia uvedomujú.

Hygienické potreby: prečo ich nikdy nesplachovať

Dámske hygienické potreby, ako sú vložky, tampóny či jednorazové plienky, nepatria do toalety za žiadnych okolností. Tieto výrobky sú vyrobené z kombinácie plastov, syntetických vlákien a absorpčných materiálov, ktoré:

  • sa neroztápajú vo vode
  • zväčšujú objem po nasiaknutí
  • môžu sa zachytiť v ohyboch potrubia

Aj keď sa niekedy zdá, že spláchnutím „zmiznú“, v skutočnosti môžu vytvoriť základ upchatia potrubia – buď priamo v domácnosti, alebo v mestskej kanalizácii. Jednorazové plienky sú na tom ešte horšie, keďže ich veľkosť a štruktúra sú pre kanalizačné systémy úplne nevhodné.

Vlhčené obrúsky a vlhčený toaletný papier: najčastejší problém kanalizácie

Jedným z najväčších súčasných problémov kanalizácií sú vlhčené obrúsky a vlhčený toaletný papier. Odborné združenia vodární upozorňujú, že:

  • väčšina vlhčených výrobkov je vyrobená z dlhých celulózových alebo plastových vlákien,
  • na rozdiel od klasického toaletného papiera sa nerozpadnú v krátkom čase,
  • v potrubí sa zachytávajú a spájajú s tukmi a iným odpadom.

Aj produkty označené ako „splachovateľné“ sa nemusia správať bezpečne v každom kanalizačnom systéme. Označenie na obale neznamená, že sú vhodné pre staršie alebo úzke potrubia, ani že sa bez problémov rozložia v čističkách odpadových vôd.

Dôležitý fakt

Papierové vreckovky, kuchynské utierky ani servítky nie sú náhradou toaletného papiera. Sú navrhnuté tak, aby držali tvar a nasiakli tekutinu – práve preto sa v potrubí rozkladajú veľmi pomaly alebo vôbec.

Malé predmety, ktoré spôsobujú veľké škody

Mnohé problémy vznikajú splachovaním drobných vecí, ktoré pôsobia neškodne. Medzi ne patria najmä:

  • vatové tampóny a tyčinky do uší
  • vlasy
  • zubná niť
  • kondómy

Tieto predmety sa ľahko namotávajú na seba alebo na iný odpad a vytvárajú pevné zhluky, ktoré môžu postupne zablokovať prietok vody. Kanalizačné systémy na ne nie sú konštruované.

Lieky, chemikálie a iné rizikové látky

Splachovanie liekov do toalety je síce jednoduché, ale environmentálne nevhodné. Čističky odpadových vôd nedokážu úplne odstrániť:

zvyšky antibiotík

hormóny

liečivá proti bolesti

Tieto látky sa tak môžu dostať späť do prírody a ovplyvniť vodné ekosystémy. Nepoužité alebo expirované lieky patria do lekárne, kde sú ekologicky zlikvidované.

Rovnako nevhodné je splachovanie agresívnych chemikálií, farieb či rozpúšťadiel, ktoré môžu poškodiť potrubie a zhoršiť proces čistenia vody.

Tuky, oleje a zvyšky jedla

Tekutý olej po vychladnutí tuhne a lepí sa na steny potrubia. V spojení s obrúskami a iným odpadom vznikajú tzv. tukové nánosy, ktoré sú jednou z najčastejších príčin vážnych porúch kanalizácie.

Zvyšky jedla navyše:

  • nepatria do kanalizačného systému
  • zvyšujú biologickú záťaž čističiek
  • môžu podporovať výskyt škodcov

Použitý olej by sa mal zbierať a odovzdávať na recykláciu.

Čo teda do toalety naozaj patrí?

Odborníci sa zhodujú na jednoduchom pravidle:

Do WC patria len:

  • ľudské výlučky
  • toaletný papier určený na splachovanie

Všetko ostatné má svoje miesto v odpadkovom koši alebo na špecializovanom zbernom mieste.

Prečo sa oplatí dodržiavať tieto zásady

Správnym používaním toalety:

  • predchádzate upchatiu potrubia a drahým opravám
  • znižujete riziko spätného vytopenia bytu
  • chránite kanalizačnú infraštruktúru
  • prispievate k ochrane životného prostredia

Stačí malý kôš v kúpeľni a vedomé rozhodnutia pri každom spláchnutí. To, čo do WC nepatrí, sa totiž skôr či neskôr môže vrátiť späť – často oveľa nepríjemnejším spôsobom, než by sme čakali.

Odporúčané

Mohlo by Vás zaujímať