Hanbite sa! Tieto veci do toalety nepatria, napriek tomu ich tam stále splachujeme. Vlhčený „toaletný papier“ hovorí za všetko

Toaleta slúži na odvádzanie ľudských výlučkov a toaletného papiera. Napriek tomu sa do nej denne splachujú predmety, ktoré môžu poškodiť domové rozvody, verejnú kanalizáciu aj čističky odpadových vôd. Odborníci sa zhodujú: väčšina problémov s upchatým potrubím vzniká práve nesprávnym používaním WC.
Vodárenské spoločnosti po celej Európe opakovane upozorňujú, že toaleta nie je náhradou za odpadkový kôš. To, čo po spláchnutí zmizne z dohľadu, totiž v systéme zostáva – často v oveľa väčšej miere, než si ľudia uvedomujú.
Hygienické potreby: prečo ich nikdy nesplachovať
Dámske hygienické potreby, ako sú vložky, tampóny či jednorazové plienky, nepatria do toalety za žiadnych okolností. Tieto výrobky sú vyrobené z kombinácie plastov, syntetických vlákien a absorpčných materiálov, ktoré:
- sa neroztápajú vo vode
- zväčšujú objem po nasiaknutí
- môžu sa zachytiť v ohyboch potrubia
Aj keď sa niekedy zdá, že spláchnutím „zmiznú“, v skutočnosti môžu vytvoriť základ upchatia potrubia – buď priamo v domácnosti, alebo v mestskej kanalizácii. Jednorazové plienky sú na tom ešte horšie, keďže ich veľkosť a štruktúra sú pre kanalizačné systémy úplne nevhodné.
Vlhčené obrúsky a vlhčený toaletný papier: najčastejší problém kanalizácie
Jedným z najväčších súčasných problémov kanalizácií sú vlhčené obrúsky a vlhčený toaletný papier. Odborné združenia vodární upozorňujú, že:
- väčšina vlhčených výrobkov je vyrobená z dlhých celulózových alebo plastových vlákien,
- na rozdiel od klasického toaletného papiera sa nerozpadnú v krátkom čase,
- v potrubí sa zachytávajú a spájajú s tukmi a iným odpadom.
Aj produkty označené ako „splachovateľné“ sa nemusia správať bezpečne v každom kanalizačnom systéme. Označenie na obale neznamená, že sú vhodné pre staršie alebo úzke potrubia, ani že sa bez problémov rozložia v čističkách odpadových vôd.
Dôležitý fakt
Papierové vreckovky, kuchynské utierky ani servítky nie sú náhradou toaletného papiera. Sú navrhnuté tak, aby držali tvar a nasiakli tekutinu – práve preto sa v potrubí rozkladajú veľmi pomaly alebo vôbec.
Malé predmety, ktoré spôsobujú veľké škody
Mnohé problémy vznikajú splachovaním drobných vecí, ktoré pôsobia neškodne. Medzi ne patria najmä:
- vatové tampóny a tyčinky do uší
- vlasy
- zubná niť
- kondómy
Tieto predmety sa ľahko namotávajú na seba alebo na iný odpad a vytvárajú pevné zhluky, ktoré môžu postupne zablokovať prietok vody. Kanalizačné systémy na ne nie sú konštruované.
Lieky, chemikálie a iné rizikové látky
Splachovanie liekov do toalety je síce jednoduché, ale environmentálne nevhodné. Čističky odpadových vôd nedokážu úplne odstrániť:
zvyšky antibiotík
hormóny
liečivá proti bolesti
Tieto látky sa tak môžu dostať späť do prírody a ovplyvniť vodné ekosystémy. Nepoužité alebo expirované lieky patria do lekárne, kde sú ekologicky zlikvidované.
Rovnako nevhodné je splachovanie agresívnych chemikálií, farieb či rozpúšťadiel, ktoré môžu poškodiť potrubie a zhoršiť proces čistenia vody.
Tuky, oleje a zvyšky jedla
Tekutý olej po vychladnutí tuhne a lepí sa na steny potrubia. V spojení s obrúskami a iným odpadom vznikajú tzv. tukové nánosy, ktoré sú jednou z najčastejších príčin vážnych porúch kanalizácie.
Zvyšky jedla navyše:
- nepatria do kanalizačného systému
- zvyšujú biologickú záťaž čističiek
- môžu podporovať výskyt škodcov
Použitý olej by sa mal zbierať a odovzdávať na recykláciu.
Čo teda do toalety naozaj patrí?
Odborníci sa zhodujú na jednoduchom pravidle:
Do WC patria len:
- ľudské výlučky
- toaletný papier určený na splachovanie
Všetko ostatné má svoje miesto v odpadkovom koši alebo na špecializovanom zbernom mieste.
Prečo sa oplatí dodržiavať tieto zásady
Správnym používaním toalety:
- predchádzate upchatiu potrubia a drahým opravám
- znižujete riziko spätného vytopenia bytu
- chránite kanalizačnú infraštruktúru
- prispievate k ochrane životného prostredia
Stačí malý kôš v kúpeľni a vedomé rozhodnutia pri každom spláchnutí. To, čo do WC nepatrí, sa totiž skôr či neskôr môže vrátiť späť – často oveľa nepríjemnejším spôsobom, než by sme čakali.