Gýč ako vyšitý. Bytové dekorácie, ktoré sa v roku 2026 hodia skôr do vitríny než do moderného domova

Trendy v bývaní sa menia rýchlejšie, než si mnohí stíhajú všimnúť. To, čo ešte pred pár rokmi pôsobilo štýlovo, útulne či dokonca luxusne, dnes môže vyzerať zastaralo a nevkusne. V mnohých domácnostiach stále nájdeme dekorácie, ktoré si ľudia ponechávajú zo zvyku alebo zo sentimentu. Nostalgia je síce silná, no súčasný interiérový dizajn kladie dôraz na čistotu, prirodzenosť a funkčnosť.
Pozrime sa preto na doplnky, ktoré sa v roku 2026 čoraz častejšie označujú za gýč, a vysvetlime si, prečo by ste mali zvážiť ich výmenu.
1. Umelé kvety: pohodlie bez života
Umelé kvety boli dlhé roky obľúbeným riešením – nevädnú, netreba ich polievať a vyzerajú „upraveno“ po celý rok. Problém nastáva v momente, keď sa na ne pozriete bližšie. Plastové listy, neprirodzené farby a lesklý povrch často prezradia, že ide len o napodobeninu.
Okrem toho sa na nich rýchlo usádza prach, ktorý znižuje estetický dojem a vytvára dojem zanedbaného priestoru.
Prečo uvažovať o zmene?
Živé črepníkové rastliny nielen skrášľujú interiér, ale prispievajú aj k lepšej mikroklíme. Pomáhajú zvlhčovať vzduch a vizuálne zjemňujú priestor. V modernom bývaní sú čoraz populárnejšie nenáročné druhy ako monstera, zamiokulkas či sukulenty – pôsobia prirodzene a nadčasovo.
2. Korálkové a strapcové závesy
Závesy z korálok, retiazok alebo strapcov kedysi symbolizovali exotiku a netradičný štýl. Dnes však v mnohých interiéroch pôsobia rušivo a evokujú skôr minulé desaťročia než moderný dizajn.
Pri každom prievane vydávajú zvuky, strapce zachytávajú prach a celkový dojem je často chaotický.
Prečo ich nahradiť?
Súčasné trendy preferujú jednoduché textílie, prírodné materiály a čisté línie. Minimalizmus nie je o prázdnote, ale o premyslenom výbere prvkov, ktoré spolu harmonizujú.
3. Samolepky s motivačnými citátmi
Nápisy typu „Domov je tam, kde je láska“ alebo „Ži naplno každý deň“ zaplavili domácnosti najmä v období, keď boli dostupné v každom obchode s bytovými doplnkami. Hoci ich posolstvo je pozitívne, veľkoplošné nálepky môžu časom pôsobiť lacno a vizuálne preťažovať steny.
Lepšia alternatíva?
Ak máte radi inšpiratívne myšlienky, siahnite po kvalitnej typografii v ráme alebo po umeleckej grafike. Jemnejšie spracovanie dodá priestoru eleganciu bez toho, aby „kričalo“ z každej steny.
4. Ako spoznať gýč na prvý pohľad?
Nie vždy je to otázka ceny, no často sa opakujú tieto znaky:
- Nápadne lacné spracovanie – plastové materiály a nekvalitné detaily.
- Prehnaná farebnosť – krikľavé, neprirodzené kombinácie farieb.
- Emocionálny nátlak – sošky rozkošných zvieratiek či romantické scény bez vkusu a subtílnosti.
- Opakované motívy – anjelici, mačiatka, červené ruže, zamilované páry pri západe slnka.
Ak dekorácia pôsobí prehnane sladko, príliš lesklo alebo prvoplánovo, je veľká šanca, že ide o gýč.
5. Falošné krby a imitácie ohňa
Napodobeniny krbov s LED svetlom a umelými plameňmi môžu na prvý pohľad vyzerať lákavo. Problém je, že po chvíli si všimnete ich umelosť. Nehrejú, nepraská v nich drevo a atmosféra je skôr iluzórna než autentická.
Čo namiesto nich?
V menších bytoch zaberajú zbytočný priestor. Oveľa lepšie poslúžia dizajnové sviečky, kvalitný svietnik alebo decentné osvetlenie, ktoré vytvorí teplo domova bez lacného efektu.
6. Plyšové poťahy na toaletné sedátko
Plyšové poťahy mali priniesť pocit tepla a pohodlia. Z pohľadu hygieny a estetiky však ide o problematický doplnok. Zachytávajú vlhkosť, ťažšie sa čistia a môžu vytvárať priestor pre baktérie.
Moderné kúpeľne dnes vsádzajú na jednoduché, hladké povrchy a materiály, ktoré sa ľahko udržiavajú.
7. Záhradní trpaslíci a farebné sošky
Trpaslíci, žabky, jelene či rozprávkové postavičky v záhrade – pre niekoho milá tradícia, pre iného vizuálny chaos. Problém nastáva najmä vtedy, keď sa v exteriéri nahromadí priveľa farebných plastových figúrok.
Elegantnejšia alternatíva?
Prírodné materiály ako drevo, kameň či kov pôsobia nadčasovo. Decentné solárne lampy alebo jednoduché sochy lepšie zapadnú do zelene a nepôsobia rušivo.
Čo robiť so starými dekoráciami?
Nemusíte ich hneď vyhodiť.
- Darovanie alebo recyklácia – niekto ich môže využiť pri tvorbe kostýmov či tematických osláv.
- Upcyklovanie – kreatívna úprava farbou alebo novým povrchom im môže vdýchnuť nový život.
- Postupná obmena – namiesto radikálneho vyhadzovania skúste priestor postupne zjednodušovať.
Interiérové trendy roku 2026 sa prikláňajú k prírodným materiálom, neutrálnym farbám a nadčasovým riešeniam. Menej je často viac.
Video k téme
V nasledujúcom videu nájdete ďalšie príklady dekorácií, ktoré dnes pôsobia zastaralo, spolu s vizuálnymi ukážkami a tipmi na modernejšie alternatívy:
Záver: medzi nostalgiou a moderným štýlom
Každý z nás má iný vkus a iné spomienky. To, že sa určitý doplnok považuje za gýč, ešte neznamená, že ho musíte okamžite odstrániť. Ak vám prináša radosť, má pre vás hodnotu.
Ak však túžite po harmonickom a vzdušnom interiéri, oplatí sa zamyslieť nad tým, čo vám dekorácie skutočne dávajú. Sú zdrojom radosti, alebo len lapačom prachu?
Moderný domov dnes stojí na rovnováhe medzi komfortom, funkčnosťou a decentnou estetikou. Správne zvolené doplnky priestor dopĺňajú – nie zahlcujú.