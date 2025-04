Gýč ako hrom. Domáce dekorácie, ktoré v roku 2025 patria skôr do múzea ako do obývačky

1. Umelé kvety – praktické, ale bez života

Umelé kvety sa dlhé roky tešili obľube, lebo nevyžadovali žiadnu starostlivosť a spoľahlivo „kvitli“ stále. Na prvý pohľad to môže vyzerať ako pohodlné riešenie, ale v porovnaní so živými rastlinami im chýba prirodzenosť. V plastových listoch a kvetoch sa navyše rýchlo usádza prach, čo znižuje atraktívny vzhľad.

Prečo zvážiť zmenu? Živé rastliny prinášajú nielen estetickú hodnotu, ale aj pozitívne vplyvy na klímu v interiéri. Filtrujú vzduch a pomáhajú ho zvlhčovať, zatiaľ čo umelá kytica tieto výhody neponúka.

2. Závesy s korálkami a strapcami

Závesy, ktoré namiesto klasickej látky pozostávajú z korálok, retiazok či strapcov, boli kedysi spájané s exotickým štýlom a pocitom akéhosi tajomstva. V praxi však často vytvárajú dojem starších teleshoppingových relácií alebo kulís z minulých dekád.

Prečo zvážiť zmenu? Korálky sa môžu o seba nepríjemne biť pri každom prievane a strapce sú lapačom prachu. Moderný interiér si zakladá na čistých líniách a materiáloch, ktoré sa ľahko udržiavajú.

3. Samolepky na stenu s motivačnými citátmi

Citáty typu „Ži každý deň, akoby bol tvoj posledný“ alebo „Domov je tam, kde je láska“ sa kedysi nalepovali vo veľkom. Napriek dobrému úmyslu inšpirovať a dodať priestoru osobité čaro môžu tieto veľkoplošné nálepky časom pôsobiť lacno a rušivo.

Prečo zvážiť zmenu? Ak máte radi inšpiratívne myšlienky, v modernom dizajne sú obľúbené najmä jemnejšie typografické plagáty alebo kvalitné obrazy. Tie dodajú bytu vkus bez toho, aby doslova „kričali“ po stenách.

4. Ako rozoznať gýč na prvý pohľad?

Nápadne nízka cena a lacné vyhotovenie

Veľa gýčových doplnkov získate za minimálnu sumu v tržniciach, bazároch alebo „v akcii“ v supermarketoch. Materiál je často plastový či inak nekvalitný. Prehnaná farebnosť

Gýč sa snaží zaujať hneď na prvý pohľad, preto používa niekedy až umelo krikľavé alebo extrémne kontrastné farby. Emocionálny nátlak

Sošky rozkošných zvieratiek, zamilované páry na pláži pri západe slnka – cieľom je vyvolať okamžitú emóciu, často bez akejkoľvek subtílnej estetiky. Opakované motívy

Napríklad sošky anjelikov, mačiatka, psíčatá, červené ruže, palmy, známe romantické scény. Ak sa tieto motívy recyklujú dookola, je to jasný signál gýču.

5. Falošné krby a umelé plamene

Dekorácie v podobe falošného krbu s LED žiarovkami či umelo blikajúcim „ohniskom“ môžu na prvý pohľad pôsobiť lákavo. Pri bližšom pohľade však väčšinou ide o plastovú napodobeninu, ktorá nezabezpečí teplo ani útulnú atmosféru ako pravý krb.

Prečo zvážiť zmenu? V menších bytoch zaberá napodobenina krbu zbytočný priestor. Ak túžite po romantike, investujte radšej do menších sviečok či dizajnového krbového svietnika, ktorý bude pôsobiť oveľa autentickejšie.

6. Plyšové poťahy na záchodové dosky

Poťahy vyrobené z mäkkých plyšových materiálov na toaletné sedátko sa občas vyskytovali v domácnostiach, kde chceli docieliť „teplejší“ pocit pri používaní toalety. Z hľadiska hygieny i dizajnu však ide o menej vhodné riešenie.

Prečo zvážiť zmenu? Takéto poťahy náročnejšie udržiavate v čistote, zachytávajú vlhkosť a môžu tvoriť priestor pre baktérie. Moderné, jednoducho umývateľné sedátka sú praktickejšie a esteticky príjemnejšie.

7. Záhradní trpaslíci a podobné sošky

V záhradách sa často dajú vidieť sochy trpaslíkov, žabiek, jeleňov či iných rozprávkovo ladených bytostí. Mnohí v nich vidia symbol domácej pohody, iní skôr gýčový prvok, ktorý narúša prirodzené pôvaby záhrady.

Prečo zvážiť zmenu? Jednoduché kamenné či drevené dekorácie, prípadne decentné solárne lampy, dokážu vytvoriť v exteriéri útulnú a zároveň elegantnú atmosféru. Príliš pestré farebné sošky môžu vyzerať rušivo a nekorešpondujú s prírodným prostredím.

Čo s týmito dekoráciami ďalej?

Darujte alebo zrecyklujte : Niekto iný môže vaše staršie doplnky využiť pri tvorbe kostýmov, dekorácií na tematické oslavy alebo v iných kreatívnych projektoch.

: Niekto iný môže vaše staršie doplnky využiť pri tvorbe kostýmov, dekorácií na tematické oslavy alebo v iných kreatívnych projektoch. Premena na upcyklované umenie : Ak máte tvorivého ducha, niektoré kúsky sa dajú premaľovať, prestriekať alebo upraviť tak, aby získali nový „šmrnc“.

: Ak máte tvorivého ducha, niektoré kúsky sa dajú premaľovať, prestriekať alebo upraviť tak, aby získali nový „šmrnc“. Dajte priestor jednoduchosti: Trendy v interiérovom dizajne sa prikláňajú k prírodným materiálom, minimalistickým prvkom a nadčasovým farbám.

Zhrnutie

Každý má iný vkus a spomienky, ktoré si s niektorými dekoráciami spája. To, že je niečo považované za gýč, neznamená, že sa to musí nevyhnutne vyhodiť – niekedy môžu byť práve takéto doplnky milou spomienkou na minulé obdobie. Zároveň však platí, že ak chcete udržať krok s moderným dizajnom, oplatí sa investovať do kvalitnejších a prírodnejších materiálov a vyhnúť sa prvkom, ktoré vyvolávajú dojem umelosti či prehnanej farebnosti.

Práve kombinácia komfortu, funkčnosti a decentnej estetiky dokáže v súčasnosti vytvoriť domov, ktorý pôsobí harmonicky a vyhýba sa lacnému dojmu. Ak si teda stále nie ste istí, či sa s niektorými dekoráciami rozlúčiť, zvážte, čo vám prinášajú – je to len vizuálny chaos a prach, alebo vás skutočne tešia a obohacujú váš priestor? Správne zvolená dekorácia by mala domov dopĺňať, nie ho zahlcovať.