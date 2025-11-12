Google vás môže počúvať. Takto jednoducho vypnete „neviditeľného špeha“ vo svojom mobile

Mnohí ľudia si neuvedomujú, že ich telefón môže občas zachytiť úryvky rozhovorov. Nie preto, že by ich niekto cielene odpočúval, ale preto, že hlasový asistent musí byť pripravený reagovať na povel, napríklad na vetu „Hej, Google“. Aby dokázal odpovedať, potrebuje mať mikrofón v pohotovosti a neustále vnímať okolie.
Zariadenie však nezačína prenášať zvuk hneď. K odoslaniu údajov dochádza až po tom, čo systém zachytí aktivačnú frázu alebo keď používateľ manuálne spustí asistenta. Až vtedy sa spracuje krátky úsek hlasu a uloží do účtu používateľa, ak je zapnutá funkcia „hlasová a zvuková aktivita“. Táto funkcia pomáha systému lepšie rozpoznávať reč, rôzne prízvuky či intonáciu, aby reagoval presnejšie.
V minulosti sa však ukázalo, že niekedy dôjde k nechcenému spusteniu asistenta. Telefón môže omylom zareagovať na slovo alebo zvuk, ktorý sa na aktivačnú frázu len podobá. Vtedy sa uloží krátky zvukový úryvok, čo u používateľov prirodzene vyvolalo obavy o súkromie. Google neskôr priznal, že malé percento týchto záznamov bolo analyzované ľuďmi, aby sa vylepšila presnosť rozpoznávania reči. Táto prax bola po kritike zmenená a dnes sa ľudské overovanie vykonáva len so súhlasom používateľa.
Dôležité je, že spoločnosť nepoužíva hlasové nahrávky na reklamné alebo marketingové účely. Záznamy slúžia výhradne na zlepšovanie technológie. Napriek tomu má každý používateľ právo rozhodnúť, či chce, aby sa jeho hlas uchovával, alebo nie.
Ak chcete zistiť, či sú vaše záznamy uložené, stačí sa prihlásiť do svojho účtu Google a prejsť na stránku s aktivitami. Tam je možné pozrieť si všetky hlasové a zvukové záznamy, prehrať ich, alebo ich jednoducho odstrániť. Google tiež umožňuje automaticky mazať históriu po troch, osemnástich či tridsiatich šiestich mesiacoch.
Ak sa rozhodnete, že nechcete, aby sa tieto údaje vôbec zhromažďovali, môžete nahrávanie vypnúť. Otvorte aplikáciu Google, kliknite na svoju profilovú fotku, vyberte možnosť spravovania účtu a v časti „Dáta a súkromie“ nájdite položku „Aktivita na webe a v aplikáciách“. Tam stačí vypnúť možnosť „Zahrnúť hlasovú a zvukovú aktivitu“. Týmto krokom zastavíte ukladanie všetkých nových hlasových vstupov.
Staršie nahrávky môžete vymazať priamo na stránke s aktivitami. Po prihlásení si vyfiltrujte hlasové a zvukové dáta, zvoľte možnosť odstrániť podľa obdobia a potvrďte vymazanie. V priebehu niekoľkých sekúnd sa všetky záznamy z účtu odstránia.
Ak chcete zvýšiť úroveň ochrany ešte viac, môžete aplikácii Google úplne odobrať prístup k mikrofónu. V nastaveniach telefónu prejdite do sekcie aplikácie, vyberte Google, otvorte oprávnenia a nastavte mikrofón na „nepovoliť“. Niektoré funkcie hlasového ovládania potom síce nebudú fungovať, no zariadenie nebude môcť mikrofón aktivovať bez vášho súhlasu.
Hlasové technológie sú praktické a šetria čas, ale zároveň si vyžadujú zodpovedný prístup. Ak nechcete, aby váš telefón uchovával záznamy vášho hlasu, stačí niekoľko jednoduchých krokov. Pravidelné kontrolovanie nastavení účtu, mazanie starých dát a vypnutie hlasovej aktivity sú spoľahlivé spôsoby, ako si zachovať kontrolu nad vlastným súkromím.