Google potichu zaviedol veľkú aktualizáciu Chromu pre Android. Má skrotiť agresívne weby a zjednodušiť každodenné používanie

Google postupne zavádza do prehliadača Chrome pre Android sériu zmien, ktoré majú zlepšiť používanie mobilného webu a zároveň obmedziť rušivé správanie niektorých stránok. Aktualizácie prehliadača sa šíria automaticky cez Google Play a prichádzajú bez veľkých oznámení – napriek tomu môžu mať citeľný vplyv na každodenné prehliadanie internetu.
Chrome automaticky stlmí upozornenia z neaktívnych webov
Najvýraznejšou novinkou je mechanizmus, ktorý má používateľom pomôcť zbaviť sa prebytočných notifikácií. Chrome dokáže po novom automaticky odobrať povolenie na odosielanie upozornení webom, s ktorými človek dlhodobo neinteraguje. Ak stránku prestanete navštevovať a upozornenia ignorujete, prehliadač ich po čase sám vypne.
Používateľ o tejto zmene dostane upozornenie a môže povolenie obnoviť jedným kliknutím. Cieľom je najmä znížiť množstvo digitálneho „šumu“, ktorý vzniká po rokoch postupného udeľovania povolení rôznym stránkam.
Tento systém nadväzuje na podobnú funkciu v Androide, ktorá automaticky odoberá povolenia aplikáciám, keď ich majiteľ zariadenia dlho nepoužíva.
Nastavenia zostávajú pod kontrolou používateľa
Chrome týmto krokom nepreberá kontrolu nad notifikáciami úplne. Všetky povolenia je možné manuálne spravovať v nastaveniach prehliadača v sekcii Nastavenia webu → Upozornenia. Používateľ si môže kedykoľvek skontrolovať, ktoré stránky môžu posielať upozornenia, a zmeniť ich oprávnenia podľa potreby.
Vylepšený režim čítania
Google zároveň pracuje na postupnom zlepšovaní režimu čítania, ktorý zjednodušuje prezeranie dlhších textov na mobile. Reading Mode dokáže vyčistiť stránku od reklám, banerov a bočných panelov, čím ponechá len samotný text.
V novejších verziách Chromu je tento režim prehľadnejší, jednoduchšie dostupný a lepšie prispôsobený mobilnému displeju. Pomáha najmä tým, ktorí v mobile čítajú články, analýzy alebo študijné materiály.
Bezpečnostné opravy prichádzajú automaticky
Ako pri každej aktualizácii, aj tentoraz Google opravuje množstvo bezpečnostných chýb a vylepšuje stabilitu aplikácie. Chrome tak s každou novou verziou získava aktualizovanú ochranu pred škodlivými webmi a podvodnými doménami.
Tieto zmeny prebiehajú automaticky na pozadí a nevyžadujú zásah používateľa. Aktualizácie sa nainštalujú pri bežnom používaní zariadenia, pokiaľ sú povolené automatické aktualizácie v Google Play.
Prečo sú tieto úpravy dôležité
Chrome je pre väčšinu majiteľov Androidu hlavnou bránou k internetu – používame ho na vyhľadávanie, bankovníctvo, nakupovanie aj komunikáciu. Každé vylepšenie preto okamžite ovplyvňuje milióny ľudí.
Google tentoraz nestavil na radikálne novinky, ale na sériu malých a praktických zmien, ktoré spolu vytvárajú zreteľne pohodlnejší a menej rušivý zážitok z prehliadania webu.
Používatelia si to možno ani neuvedomia, no výsledok je jasný: menej nepotrebných upozornení, lepšie čítanie článkov a stabilnejší prehliadač.