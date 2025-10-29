Gochugaru. Výnimočné chilli z Kórey. Podporí chudnutie a posilní imunitu

Chilli papričky pozná snáď každý, no tie, z ktorých sa vyrába gochugaru, majú svoje jedinečné miesto v kórejskej kuchyni. Toto tradičné korenie sa vyrába zo špeciálnych druhov paprík, ktoré sa po dozretí sušia na slnku, zbavujú semienok a melú na jemný alebo hrubší prášok. Výsledkom je žiarivo červené korenie s ovocnou, mierne sladkastou a dymovou arómou, ktoré nie je tak pálivé ako bežné chilli.
Korenie, ktoré je súčasťou kórejskej identity
Rovnako ako my používame rascu, majorán či čierne korenie, v Kórei patrí gochugaru medzi základné koreniny. Nájdete ho v kimchi, omáčkach, polievkach aj marinádach.
Existujú dve základné formy:
- Hrubé gochugaru – má textúru vločiek a používa sa najčastejšie pri výrobe kimchi.
- Jemne mleté gochugaru – má hladkú, práškovitú konzistenciu a pridáva sa do omáčok, past či koreniacich zmesí.
Tento spôsob spracovania zaručuje, že korenie si zachová svoju charakteristickú farbu, arómu a jemnú chuť, no zároveň sa vyhne horkosti, ktorá býva typická pre niektoré iné druhy chilli.
Bohaté na vitamíny a prírodné látky
Gochugaru nie je len o chuti – obsahuje aj vitamíny A, C, draslík, železo a antioxidanty, ktoré podporujú imunitu a zdravé fungovanie organizmu.
Najvýznamnejšou účinnou látkou je kapsaicín, ktorý je zodpovedný za štipľavosť chilli. V menších množstvách má preukázateľne priaznivé účinky:
- mierne zrýchľuje metabolizmus a zvyšuje energetický výdaj
- podporuje trávenie, pretože stimuluje vylučovanie tráviacich štiav
- pôsobí protizápalovo
- pomáha znižovať hladinu cholesterolu a môže priaznivo ovplyvniť zdravie ciev
- a stimuluje tvorbu endorfínov a serotonínu, čo môže zlepšiť náladu a zmierniť stres
Tieto účinky potvrdzujú viaceré vedecké štúdie, hoci treba dodať, že kapsaicín nie je zázračný liek – ide skôr o podporný prvok zdravého životného štýlu.
Pomáha udržiavať zdravú váhu
Niektoré výskumy ukazujú, že kapsaicín môže mierne potláčať chuť do jedla a podporovať termogenézu – proces, pri ktorom telo spaľuje viac kalórií. Efekt je však relatívne malý, takže sám o sebe nespôsobí chudnutie. Ak sa však kombinuje s vyváženou stravou a pohybom, môže pomôcť pri udržiavaní hmotnosti.
Podpora imunity a srdca
Vďaka vysokému obsahu vitamínu C gochugaru posilňuje obranyschopnosť organizmu.
Niektoré epidemiologické štúdie tiež naznačujú, že ľudia, ktorí pravidelne konzumujú chilli, môžu mať nižšie riziko srdcovo-cievnych ochorení. Pravdepodobne to však súvisí s celkovou skladbou stravy a nie len s konzumáciou korenia samotného.
S mierou chutí najlepšie
Aj keď je gochugaru zdravé, platí staré pravidlo: všetkého s mierou.
Nadmerné množstvo môže podráždiť žalúdok a sliznice, najmä u ľudí trpiacich refluxom, gastritídou alebo vredmi. V bežných množstvách je však bezpečné a výborne doplní jedlá o farbu, chuť aj dávku prospešných látok.
Zhrnutie
Gochugaru je viac než len korenie – je to symbol kórejskej kuchyne, ktorý si získal svet vďaka svojej farbe, chuti aj zdraviu prospešným látkam.
Ak ho pridáte do jedál, obohatí ich nielen chuťovo, ale aj nutrične.
Nie je to „zázračný prostriedok na chudnutie“, no v rámci zdravej stravy a aktívneho životného štýlu môže byť skvelým spojencom pre imunitu, trávenie a dobrú náladu.
Ak chcete ochutnať pravé kórejské kimchi, siahnite po hrubšej verzii gochugaru – dodá mu autentickú chuť a farbu, ktoré robia toto jedlo svetovo presláveným.