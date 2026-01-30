Geniálny trik na predpestovanie priesad: Vyskúšajte ho ako profesionálni záhradkári!

Ak už premýšľate, čo by ste chceli tento rok pestovať na záhrade alebo balkóne a chcete si začať s predpestovaním priesad, existuje jednoduchý a veľmi efektívny spôsob, ktorý si obľúbili aj skúsení záhradníci.
Je nenáročný, čistý a zvládne ho naozaj každý. Ukážeme vám, ako na to.
Priesady rýchlo, čisto a bez námahy
Ak chcete držať krok s modernými postupmi a dopestovať si silné a zdravé priesady, stavte na osvedčený hit posledných rokov – rašelinové tablety.
Ich najväčšou výhodou je minimálna práca, žiadny neporiadok v domácnosti a zároveň jednoduchšia starostlivosť o zálievku.
Nemusíte riešiť vrecia so substrátom ani presádzanie v počiatočných fázach rastu.
Čo sú rašelinové tablety a prečo fungujú
Rašelinové tablety sú lisované a vysušené disky s priemerom približne 4 cm. Vyrábajú sa z kvalitnej rašeliny, ktorá obsahuje vyvážený pomer živín určený špeciálne pre mladé, vyvíjajúce sa rastliny.
Hoci je rašelina prirodzene kyslá, jej pH je upravené pomocou presne dávkovaných minerálov tak, aby vytvárala ideálne prostredie pre klíčenie a zakoreňovanie.
Ako rašelinové tablety správne používať
Tablety uložte do plytkej misky tak, aby medzi nimi bol rozostup aspoň 2 cm, čo zabezpečí lepšiu cirkuláciu vzduchu. Následne ich zalejte odstátou vodou izbovej teploty.
Už po niekoľkých minútach začnú nasiaknutím vody napučiavať a budú pripravené na výsev semien alebo zapichnutie odrezkov.
Počkajte približne 15 minút a ak v miske zostane prebytočná voda, vylejte ju. Tablety by nemali stáť vo vode.
Na vrchnú časť tablety potom položte niekoľko semien alebo opatrne vložte odrezok rastliny. Ochranný obal tablety neodstraňujte ani nestrihajte – korene ním bez problémov prerastú.
Počas klíčenia dbajte na to, aby bola rašelina stále mierne vlhká, nikdy však premočená, aby sa zabránilo vzniku plesní či hniloby.
Misku umiestnite na teplé a svetlé miesto, kde majú rastliny vhodné podmienky na rast.
Prečo sa oplatí siahnuť po rašelinových tabletách
Výhod je hneď niekoľko. Predovšetkým si doma neurobíte neporiadok a ušetríte peniaze za substráty, kvetináče aj ich prepravu.
Tablety plnohodnotne nahrádzajú výsevný substrát a obsahujú dostatok mikroživín a rastových stimulov.
Zároveň šetria miesto – namiesto ťažkého vreca so zeminou vám postačí malá krabička tabletiek.
Môžete ich kúpiť jednotlivo alebo vo väčšom balení a cenovo ide o dostupné riešenie. V konečnom dôsledku pocítite úsporu aj vo financiách.
Veľkým plusom je aj to, že väčšina tabliet je vyrobená zo 100 % rozložiteľného materiálu.
Pri presádzaní teda nemusíte rastlinku vyberať z nádoby, čím sa vyhnete poškodeniu jemného koreňového systému.
Čo sa oplatí vysievať vo februári
Február je ideálnym obdobím na štart predpestovania mnohých rastlín, ktoré sa pripravujú na jarnú sezónu.
V tomto období môžete začať napríklad s ranou zeleninou, ako je špenát, reďkovka, listový šalát či fazuľa. Darí sa aj bylinkám – petržlenu, bazalke alebo koriandru.
Ak viete zabezpečiť vyššiu teplotu a vlhkosť, môžete si predpestovať aj papriky, paradajky či zemiaky určené na neskoršie vysadenie do záhrady.
Február je vhodný aj na výsev niektorých okrasných kvetov, napríklad pelargónií a begónií, ktoré neskôr skrášlia záhony aj balkóny.
Vždy však sledujte miestne klimatické podmienky, pretože termíny výsevu sa môžu líšiť podľa oblasti.
Nezabudnite na video
Ak chcete vidieť celý postup názorne, inšpirovať sa môžete v tomto videu:
Rašelinové tablety sú jednoduchým riešením, ktoré vám pomôže vypestovať silné priesady bez stresu a zbytočnej práce – presne tak, ako to robia profesionáli.