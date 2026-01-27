Geniálne jednoduché triky šéfkuchárov: Ako spoznať čerstvé mäso. Poznáte ich?

Viete si naozaj vybrať čerstvé mäso? Mýlia vás dátumy porážky alebo si nie ste istí, dokedy by ste mali mäso spracovať?
Skúsení kuchári majú niekoľko jednoduchých, no účinných trikov, ako kvalitu mäsa rýchlo odhaliť.
Video k téme:
Vyberte si obchod, kde máte s čerstvosťou dobré skúsenosti
Na prvý pohľad sa čerstvosť mäsa často dá odhadnúť, no nie vždy je to také jednoduché. Niekedy nás pomýli obal alebo marináda, v ktorej je mäso naložené.
Ak máte pochybnosti o kvalite v konkrétnej predajni, skúste na čas nakupovať inde a porovnajte skúsenosti.
Zamyslite sa napríklad nad tým, či je normálne, aby bola šunka tak plná vody, že po rozkrojení zvlhčí obalový papier.
Bez toho, aby sme riešili napichovanie údenín vodou či použité konzervanty, jedno je isté – domáca šunka sa takto nespráva.
Oči a nos ako najlepší pomocníci
Pri mäse platí jednoduché pravidlo: čo vidíte a cítite, tomu verte. Čerstvé mäso spoznáte pohľadom aj čuchom aj bez toho, aby ste boli profesionálny mäsiar.
Farba rôznych druhov mäsa
- Kuracie a bravčové mäso má svetloružovú farbu, ktorá postupne bledne. Kuracia koža môže byť mierne žltkastá, najmä ak bola hydina kŕmená kukuricou – nejde o závadu.
- Hovädzie mäso má jasne červený odtieň. Odborníci sa zhodujú, že najkvalitnejšie je mäso z býkov do dvoch rokov.
- Vnútornosti (pečeň, obličky, srdce) sú tmavočervené až vínové a kazia sa najrýchlejšie.
Vnútornosti by sa mali spracovať do 3 až 4 dní od porážky, pretože postupne tmavnú, šednú alebo až černajú. Podobne sa správa aj hovädzie mäso – pri znehodnotení môže černať, šednúť či zelenieť.
Kuracie a bravčové mäso naopak stráca farbu, objavujú sa škvrny a zelenkasté tóny.
Zápach a povrch prezradia veľa
Pokazené mäso spoznáte aj podľa zápachu, ktorý nezmizne ani varením. Takéto mäso odmietajú dokonca aj psy a mačky.
Ďalším varovným signálom je mazľavý povrch, ktorý možno poznáte aj zo starších údenín.
Ako dlho mäso vydrží a pri akej teplote
Trvanlivosť mäsa výrazne ovplyvňuje teplota skladovania, ktorá bráni množeniu baktérií.
- V chladničke pri teplote okolo +5 °C vydrží čerstvé mäso približne 3 dni
- Ideálne skladovanie bez mrazenia je pri teplote medzi -1 až -1,5 °C, teda tesne pred bodom mrazu
- Väčšinu druhov mäsa je najlepšie skonzumovať do 1 – 2 dní
- Hovädzie mäso je výnimkou – najlepšie chutí po vyzretí, teda po 10 – 14 dňoch od porážky, ak je skladované v optimálnych podmienkach
- Teľacie mäso dozrieva približne 1 týždeň
Ďalšie jednoduché testy čerstvosti
Čerstvé mäso dobre viaže vodu, preto má po rozrezaní suchý rez.
Ak do kuracieho mäsa zatlačíte prst a povrch sa okamžite vráti do pôvodného tvaru, ide o dobrý znak čerstvosti.
A čo mrazené mäso?
Aj tu existuje trik:
Zohrejte nôž a zapichnite ho do mäsa. Ak je mäso pokazené, po vytiahnutí bude časť noža nepríjemne zapáchať.