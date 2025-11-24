Gaštany. Účinky, výživové hodnoty a kalorická hodnota sezónneho jesenného pokladu

Gaštany patria k jeseni rovnako neodmysliteľne ako vôňa škorice či prvé chladné večery. Hoci ich mnohí vnímajú najmä ako príjemnú pouličnú pochúťku, v skutočnosti ide o mimoriadne zaujímavú potravinu s výnimočným nutričným profilom. Ich sezóna je krátka, no to je o dôvod navyše dopriať si ich práve v čase, keď sú najčerstvejšie a najchutnejšie.
Ako si pripraviť gaštany – video návod
Ak si nie ste istí, ako gaštany správne pripraviť, veľmi užitočný je jednoduchý video návod. Ukazuje krok za krokom, ako ich narezať, upiecť a zbaviť šupky tak, aby vynikla ich jemná, mierne sladkastá chuť.
Nie sú to klasické orechy
Aj keď sa gaštany zvyknú zaradiť medzi orechy, botanicky ani nutrične sa od nich výrazne líšia. Typické orechy – napríklad vlašské či lieskové – obsahujú vysoké množstvo tuku. Gaštany sú pravým opakom. Majú vysoký obsah vody, minimum tuku a ich zloženie pripomína skôr ovocie alebo obilniny než bežné orechy. Aj preto sa správajú inak pri skladovaní a rýchlejšie podliehajú skaze, ak nie sú uchovávané v chlade.
Koľko kalórií a živín skutočne obsahujú?
Výživové hodnoty gaštanov sa môžu jemne líšiť podľa druhu a spôsobu spracovania, no všeobecne platí, že ide o potravinu s relatívne nízkou kalorickou hodnotou:
- približne 160 – 200 kcal na 100 g surových gaštanov
- veľmi nízky obsah tuku (okolo 2 – 3 g na 100 g)
- vysoký obsah sacharidov vrátane komplexných, ktoré dodávajú energiu plynulo
- okolo 5–8 g vlákniny na 100 g
- malé množstvo bielkovín
Jednou z najzaujímavejších vlastností gaštanov je obsah vitamínu C. Na rozdiel od iných orechov ho obsahujú pomerne veľa, hoci tepelná úprava tento vitamín prirodzene znižuje. Okrem toho sú bohaté na draslík, ktorý podporuje činnosť srdca a nervovej sústavy, a taktiež obsahujú horčík, dôležitý pre kosti, svaly aj psychickú pohodu.
Čo gaštany prinášajú pre zdravie
Vďaka svojmu jedinečnému výživovému profilu môžu gaštany prirodzene podporiť zdravie v niekoľkých oblastiach:
1. Prispievajú k lepšiemu tráveniu
Vláknina podporuje správne vyprázdňovanie, pomáha vyživovať prospešné baktérie v črevách a znižuje riziko nadúvania spôsobeného rýchlymi cukrami či mastnými jedlami.
2. Podporujú stabilitu cukru v krvi
Gaštany síce obsahujú sacharidy, no vďaka vláknine a komplexnej štruktúre sa glukóza uvoľňuje do krvi postupne. To môže pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú udržať rovnomernú hladinu energie počas dňa.
3. Sú prospešné pre srdce
Draslík je minerál, ktorý prirodzene pomáha regulovať krvný tlak a podporuje správnu činnosť srdcového svalu. Gaštany ho obsahujú v prekvapivo príjemnom množstve.
4. Obsahujú cenné antioxidanty
Vitamín C a rôzne antioxidanty chránia bunky pred poškodením spôsobeným oxidačným stresom. To môže prispieť k lepšej imunite i celkovej vitalite.
Sú aj nejaké nevýhody alebo riziká?
Gaštany sú všeobecne dobre tolerované, no existujú výnimky:
- U citlivých ľudí sa môže vyskytnúť alergická reakcia – hoci gaštan nie je botanicky orech, alergie sa môžu objaviť.
- Triesloviny v surových gaštanoch môžu podráždiť žalúdok, najmä pri väčšom množstve. Tepelná úprava ich obsah výrazne znižuje.
- Keďže obsahujú viac sacharidov než typické orechy, nie sú vhodné ako nízkosacharidová potravina.
Gaštany v kuchyni – oveľa viac než vianočná pochúťka
Hoci si väčšina ľudí spája gaštany najmä s adventom, ich využitie je pestré. Okrem tradičného pečenia sa z nich dá pripraviť:
- jemné gaštanové pyré
- výdatná jesenná polievka
- sladkastá plnka k mäsu
- krémy a dezerty
- dokonca aj netradičný domáci chlieb
Ich prirodzene sladká, jemná chuť a ľahká stráviteľnosť z nich robí skvelú surovinu na jeseň a zimu, keď má telo prirodzene chuť na sýtejšie, pohodlné jedlá.
Záver
Gaštany nie sú len príjemná sezónna maškrta – sú to cenné jesenné plody, ktoré môžu obohatiť jedálniček o vlákninu, minerály a antioxidanty. Majú jedinečné zloženie, sú výživné, no pritom menej kalorické a menej tučné ako klasické orechy.
Ak ich zaradíte do jedálnička počas ich krátkej sezóny, telo i chuťové poháriky sa vám určite poďakujú.