Francúzsky zimný trik. Ako ostať v teple aj bez čiapky?

Zimné obdobie so sebou vždy prináša chlad, vietor a sneh, no napriek tomu túžime vyzerať dobre a zároveň sa cítiť komfortne. Možno ste sa už neraz pristihli pri tom, že vám čiapka nevyhovuje – či už kvôli účesu, alebo preto, že sa jednoducho necítite v čiapke prirodzene. Vtedy môže pomôcť šikovný francúzsky trik s jedným veľkým šálom, ktorým sa inšpirujú ženy po celom svete. Šály sú totiž nielen praktickým kúskom, ale zároveň elegantným a variabilným módnym doplnkom. V nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na to, ako postupovať, aby ste si vyčarovali teplo aj bez klasickej pokrývky hlavy, a pritom vyzerali šik ako pravé Francúzky.

Francúzsky šarm na každý deň

Francúzske ženy sú preslávené svojím prirodzeným štýlom a eleganciou, pričom šatník majú často založený na niekoľkých kvalitných kúskoch, ktoré sa dajú univerzálne kombinovať. Jedným z takýchto kúskov je práve šál – veľký, mäkký a hrejivý. Mnohí ľudia si pritom myslia, že ak chcú mať v zime hlavu v teple, nevyhnutne potrebujú čiapku, no francúzske dámy ukazujú, že to nie je tak celkom pravda. Pomocou dlhšej šály dokážu získať nielen extra teplo na krk a ramená, ale vytvoriť si ňou aj akúsi „kapucňu“ alebo pokrývku hlavy.

Video, v ktorom sú znázornené niektoré nápadité spôsoby viazania šálov

Nie je šál ako šál

Prvým a zásadným krokom je kúpa takého šála, ktorý bude dostatočne dlhý a široký. Spomeňte si na detské roky, kedy sme neraz mali na krku len akúsi tenkú „šnúrku“ – tie časy však nechajme za sebou. Na francúzske triky potrebujete väčší kúsok: môže ísť o pletený vlnený šál či jemnejšiu tkaninu, ktorá je však dostatočne široká, aby v prípade potreby poslúžila aj ako alternatíva k čiapke či kapucni.

Prečo uprednostniť väčší šál?

Dá sa omotať okolo krku viackrát a vytvoriť tak bohato nariasený, hrejivý golier.

Môžete si ju v prípade potreby prehodiť cez hlavu a stále ostane dosť materiálu na zaviazanie.

Ponúka viacero spôsobov viazania a vďaka tomu je aj univerzálnejším módnym doplnkom.

Ako nahradiť čiapku šálom

Máte novú, dostatočne veľkú šálu a rozmýšľate, ako si ju vlastne upraviť tak, aby ste nepotrebovali čiapku? Základ je jednoduchý:

Vycentrujte šál na hlave – priložte ho ku korienkom vlasov približne v polovici dĺžky šála. Priveďte konce dopredu – oba konce prehoďte cez ramená smerom dopredu. Omotajte krk – konce šála obtočte okolo krku (každý raz alebo dvakrát, podľa jej dĺžky). Uchopte konce a spojte ich vpredu – buď ich len zaviažte jednoduchým uzlom, alebo použite ozdobnú sponu či šperk.

Výsledkom je, že horná časť šála vytvorí akúsi kapucňu, ktorá vám spoľahlivo zakryje temeno hlavy a uši. Ak máte trošku kratšiu šálu, nezúfajte: namiesto toho, aby ste ju priložili na hlavu v polovici, dajte ju o niečo viac smerom k jednému koncu. Dlhšou časťou potom obtočte krk, kým kratší koniec už len vyrovnáte a zopnete. Táto úprava funguje výborne najmä vtedy, ak sa chystáte do víchrice či hustej chumelice, kde oceníte každú vrstvu navyše.

Športová elegancia aj ležérny štýl

Ak preferujete skôr voľnejšie a športovejšie oblečenie, aj v tomto prípade vám šál pomôže dotvoriť outfit. Zvoľte napríklad šál v tlmených farbách, ktorý ľahko zladíte s bundou či vetrovkou, alebo naopak siahnete po žiarivých farbách, aby ste oživili tmavú zimnú garderóbu. Dôležité je, aby ste sa cítili príjemne a mali voľnosť pohybu.

Tip: Ak máte šál s nápadným vzorom, uistite sa, že farby na bundách, svetroch a doplnkoch s ním aspoň čiastočne harmonizujú. Docielite tým efekt, akoby ste práve vyšli od stylistu, pričom ste sa pritom v skutočnosti len trochu pohrali s farebnými kombináciami.

Jednoducho a elegantne

Ďalším plusom veľkého šála je, že ho nemusíte vždy nosiť prehodenú cez hlavu. Niektoré dámy totiž preferujú účes bez akejkoľvek pokrývky, no zároveň chcú mať chránený krk a ramená. Tu prichádza na rad jednoduchý, no efektný spôsob viazania:

Preložte šál na polovicu a prehoďte ho okolo krku. Vzniknutú „slučku“ (ohyb šály) nechajte visieť vpredu. Jeden z voľných koncov šála prevlečte cez túto slučku zospodu nahor. Rovnakým otvorom prevlečte aj druhý voľný koniec, no spravte to z opačnej strany, aby sa vytvoril zaujímavý, ľahko nariasený uzol. Pred zrkadlom si úpravu vyladíte podľa potreby – či už zjemníte uzol, alebo ho necháte výraznejší.

Tento variant je veľmi praktický a zároveň pomerne výnimočný, takže hoci je nenáročný, budete pôsobiť, akoby ste vymysleli celkom novú techniku viazania šál.

Dvojitý uzol: Keď chcete niečo navyše

Jednou z najzaujímavejších možností, ako dodať šálu šmrnc, je vytvoriť tzv. dvojitý uzol. Postup je podobný ako pri bežnom prevliekaní:

Zložte šál na polovicu a položte si ho okolo krku. Vpredu teda budete mať na jednej strane voľné konce a na druhej strane stredový ohyb. Vezmite jeden z voľných koncov a prevlečte ho cez ohyb šálu tak, aby ste ho mohli pohodlne pretočiť. Vznikne malý otvor, ktorým následne prevlečiete aj druhý koniec šálu. Upravte si výsledný tvar tak, aby „uzol“ pôsobil nadýchane a symetricky.

Výsledkom je originálny uzol, ktorý dodá vášmu zimnému outfitu punc kreativity. Môžete ho aplikovať aj s hrubšími šálami, ktoré tak získajú mierne aristokratický nádych.

Najjednoduchšie riešenie býva často najlepšie

Občas však niet nad klasiku: ak sa práve ponáhľate a chcete pôsobiť maximálne elegantne, stačí prehodiť šálu cez jedno rameno tak, aby bola v jej strede, a oba konce následne preložiť cez druhé rameno – čiže aby predný koniec putoval dozadu a zadný koniec dopredu. Ak je šál dostatočne široký, vznikne vám z nej takmer „kapsa“ či vrstvenie, ktoré ochráni ramená a dekolt. Tento minimalistický variant vyzerá obzvlášť dobre k elegantným kabátom, kedy celok pôsobí dôstojne, a predsa moderne.

Bonusový tip: Zlaďte detaily

Aby bola vaša zimná vizáž dokonalá, nezabudnite zladiť aj tie najmenšie detaily. Hoci ste sa rozhodli nahradiť čiapku šálom, stále môžete skombinovať rukavice, kabelku alebo obuv v podobných odtieňoch, aby celok pôsobil premyslene. Vždy platí, že v jednoduchosti je krása, takže aj keď máte výrazný uzol na šále, môžete zvoliť neutrálne farby oblečenia či naopak.

Záver: V teple bez kompromisov

Kto povedal, že v zime bez čiapky musí nutne mrznúť? Vďaka väčšej šále a francúzskym inšpiráciám môžete ostať v teple a zároveň nechať vyniknúť svoju osobnosť. Či už si vytvoríte z dlhého šála „kapucňu“, alebo stavíte na originálny uzol, výsledný efekt bude nielen funkčný, ale aj štýlový. A najmä – vďaka týmto trikom si môžete vychutnať zimné prechádzky či mestský ruch bez obáv, že vám kúsok obnaženej kože schladne vietor. Využite magickú silu šál a premeňte ich na módny klenot, ktorý vás ochráni pred chladom a dodá sebavedomie.

Tak čo, skúsite tento rok francúzsky trik so šálom a poviete dovidenia čiapke? Alebo vás inšpiruje dvojitý uzol či nejaký iný rafinovaný spôsob? Nech je to tak či onak, experimentujte, kombinujte a dovoľte si trochu odviazanosti aj v zimnom šatníku. Francúzske ženy by určite súhlasili.