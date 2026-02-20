Fotovoltika na balkóne. Skutočný prínos, alebo len krátkodobý trend?

Záujem o malé solárne systémy, ktoré sa dajú umiestniť na balkón, výrazne rastie aj na Slovensku. Dôvod je jednoduchý: ceny energií sú nestabilné a ľudia hľadajú spôsob, ako si znížiť mesačné náklady a mať aspoň čiastočnú energetickú nezávislosť. Balkónová fotovoltika pôsobí ako dostupné riešenie – nie je potrebná veľká plocha, žiadne zásahy do strechy a samotné panely vyzerajú nenáročne na inštaláciu. Realita však závisí od viacerých technických aj legislatívnych pravidiel, ktoré sú na Slovensku jasne definované.
Koľko elektriny dokáže balkónová fotovoltika vyrobiť v slovenských podmienkach?
Najčastejšie sa predávajú zostavy s výkonom 300 – 800 Wp, pozostávajúce z jedného alebo dvoch panelov a mikrostriedača. To, koľko elektriny skutočne vyrobia, závisí najmä od:
- orientácie balkóna (ideál je juh, dobrý je aj juhozápad alebo juhovýchod)
- tieňa počas dňa
- umiestnenia panelov a sklonu
- počasia a dĺžky slnečného svitu, ktorý sa na Slovensku pohybuje okolo 1 600 – 1 800 hodín ročne
Reálne hodnoty výroby na Slovensku:
Pri 600 – 800 Wp zostave možno pri dobrých podmienkach očakávať:
- 350 – 500 kWh ročne pri južnej orientácii
- 250 – 350 kWh ročne pri východnej alebo západnej orientácii
- menej než 200 kWh, ak je balkón v tieni alebo zakrýva časť panelu zábradlie
To sú hodnoty potvrdené praxou v slovenských aj stredoeurópskych domácnostiach. Platí pritom dôležité pravidlo:
👉 Čím viac tieňa, tým väčší prepad výkonu.
Stačí zatienienie jedného panela a celá zostava môže vyrábať výrazne menej.
Najväčší zmysel má okamžitá spotreba elektriny
Balkónová fotovoltika sa vypláca vtedy, keď energiu spotrebujete hneď v domácnosti, pretože:
- na Slovensku väčšina balkónových systémov nemá zaplatený výkup prebytkov
- ak energia odtečie do siete bez schválenia distribučky, ide o nepovolený prebytok
- prebytočná energia sa vám nepreplatí
Najčastejšie ju spotrebúva chladnička, router, notebook, TV, nabíjačky či osvetlenie.
Legislatíva na Slovensku: čo je povolené a čo musíte ohlásiť
Slovenské zákony sú v tejto oblasti jasné: aj malý balkónový panel je zdroj elektriny, ktorý musí spĺňať technické normy a pravidlá distribučnej siete.
✔️ Ako to funguje na Slovensku:
1. Systémy do 800 W možno používať bez licencie
Nie je potrebné zriaďovať firmu ani riešiť zložité povolenia.
2. Ak systém môže posielať energiu do siete, treba ho ohlásiť distribučke
To znamená ZSE, SSE alebo VSD podľa regiónu.
Ohlásenie je povinné, keď:
- používate mikrostriedač, ktorý je pripojený do zásuvky
- existuje možnosť, že vzniknú prebytky
- domácnosť má jednosmerný elektromer (len meria odber)
Distribučná spoločnosť následne:
- preverí technické parametre zariadenia
- môže požadovať obojsmerný elektromer
- musí potvrdiť bezpečné paralelné pripojenie
3. Neohlásené pripojenie môže byť problém
Hrozí:
- porušenie zmluvných podmienok
- poistné problémy pri požiaroch a škodách
- riziko ohrozenia pracovníkov siete (ak systém nevie zistiť výpadok a nesprávne napája vedenie)
4. V bytových domoch môže byť potrebný súhlas vlastníkov
Ak panely menia vzhľad fasády alebo zasahujú do spoločných častí domu, vyžaduje sa súhlas spoločenstva.
Koľko stojí balkónová fotovoltika na Slovensku?
Ceny sa líšia podľa výkonu a kvality komponentov:
- od 350 – 500 € jednoduché zostavy bez batérie
- 800 – 1 500 € kompletnejšie sety s akumuláciou
Najdrahšou časťou býva batéria, ktorá však výrazne znižuje prebytky a zvyšuje mieru využitia vyrobenej energie.
Reálna návratnosť investície
Pri 400 kWh ročnej výroby a cene elektriny 0,20 – 0,25 €/kWh:
→ Ročná úspora je približne 80 – 100 €
To znamená:
- lacnejšie zostavy sa môžu vrátiť za 6 – 10 rokov
- drahšie riešenia s batériou môžu mať návratnosť 12 – 15 rokov a viac
Pri tieni alebo zlej orientácii sa návratnosť môže významne predĺžiť alebo úplne stratiť.
Oplatí sa balkónová fotovoltika na Slovensku?
Áno, ak:
- máte balkón na juh alebo juhozápad
- panely nebude tieniť zábradlie ani okolité budovy
- elektrinu dokážete spotrebovať cez deň
- systém je bezpečne zapojený a riadne ohlásený
- nechcete investovať do veľkej strešnej fotovoltiky
Nie, ak:
- balkón je orientovaný na sever alebo je väčšinu dňa v tieni
- spotreba domácnosti je cez deň nízka
- očakávate rýchly návrat investície
- nechcete riešiť administratívu s distribučkou
Balkónová fotovoltika je na Slovensku plne realizovateľná a funkčná, ale jej prínos závisí od konkrétnych podmienok. Dokáže znížiť účty za elektrinu, no nie je to riešenie vhodné pre každého. Pri dobrej orientácii, dodržaní legislatívy a rozumnej spotrebe vie byť účinným a pomerne dostupným doplnkom domácnosti.