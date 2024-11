Fotovoltické panely na slovenských strechách čelia vážnym problémom. Jedna vec dramaticky znižuje ich životnosť

Fotovoltika na strechách rodinných domov sa stala fenoménom súčasnosti. Kto má finančné možnosti, často neváha a investuje do tejto technológie, pričom inštalačné firmy zaznamenávajú rekordné množstvo objednávok. Dopyt je taký enormný, že niektorí zákazníci sú ochotní čakať aj celý rok na montáž, hoci počet spoločností ponúkajúcich inštalácie neustále narastá.

Veľa sa hovorí o benefitoch fotovoltiky – takmer bezplatná elektrina, ktorá dokáže splatiť investíciu po niekoľkých rokoch, a potom už len prináša úžitok. Existujú aj lákavé štátne dotácie, čo motivuje ľudí, aby do fotovoltiky investovali. Mnohí si povedia, že keď už sú dotácie financované z verejných zdrojov, bola by škoda ich nevyužiť, keďže úžitok z nich budú mať len tí, ktorí si panely inštalujú.

Menej sa však spomína, že fotovoltika na Slovensku má aj svoje úskalia. Tieto problémy môžu výrazne predĺžiť čas návratnosti investície a dokonca skrátiť životnosť celého systému. A čo je zarážajúce, ide o špecifický problém, ktorý postihuje práve Slovensko.

Jednou z hlavných príčin týchto ťažkostí je spôsob, akým sa na Slovensku meria spotreba elektriny. Kým v minulosti existovalo súčtové meranie spotreby, ktoré bolo výhodnejšie pre domácnosti, dnes sa používa fázové meranie. Tento systém síce uprednostňuje distribútorov elektriny, ale pre majiteľov fotovoltiky je menej výhodný. Slovensko je pritom v tomto smere jedinečné v rámci Európy, keďže väčšina ostatných krajín používa štandardizované metódy, ktoré domácnostiam prinášajú lepšie podmienky.

Nejde však len o nevýhodné finančné podmienky, ale aj o technickú stránku veci. Fázové meranie si totiž vyžaduje špeciálne upravený softvér v asymetrických striedačoch. Takéto prispôsobenie softvéru zvyšuje cenu striedačov, no čo je ešte horšie, znižuje ich životnosť až o polovicu v porovnaní s bežnými striedačmi používanými v ostatných európskych krajinách. Výsledkom je, že slovenské domácnosti musia investovať viac do komponentov, ktoré vydržia kratšie, a návratnosť investície sa tým ešte viac predlžuje.

Tí, ktorí už do fotovoltiky vložili nemalé prostriedky, tak pochopiteľne očakávajú riešenie tejto situácie. Odborníci preto naliehavo apelujú na slovenské úrady, aby prehodnotili aktuálne vyhlášky a vrátili Slovensko k európskym štandardom. Takáto zmena by nielen zlepšila podmienky pre majiteľov fotovoltických elektrární, ale aj zvýšila dlhodobú efektívnosť týchto systémov, čím by sa investícia stala skutočne atraktívnejšou pre ďalších potenciálnych záujemcov.