Fotovoltická elektráreň dokáže vyrábať aj v zime. Takto jej môžete pomôcť k lepšiemu výkonu

Fotovoltika nie je sezónna technológia – solárne panely vyrábajú elektrinu počas celého roka, aj keď v zimnom období podstatne menej. Produkcia klesá najmä kvôli kratším dňom a nižšej intenzite slnečného žiarenia, nie kvôli nízkym teplotám. Aj v chladných mesiacoch však môže fotovoltická elektráreň pokryť časť spotreby domácnosti a znížiť náklady na elektrinu.
Zimná výroba: nižšia, ale stabilná
V zimnom období býva výroba elektriny približne o 60–80 % nižšia než v letných mesiacoch. Dôvodom je:
- kratší slnečný deň
- nižší uhol slnka nad obzorom
- častejšia oblačnosť
Napriek tomu priemerná domácnosť môže v zime vyrobiť približne 10–25 % ročnej zimnej spotreby, v závislosti od orientácie strechy, výkonu elektrárne a lokality.
Chladné počasie zlepšuje účinnosť panelov
Faktom je, že fotovoltické panely sú citlivé na prehrievanie. Pri teplotách nad približne 25 °C ich účinnosť klesá.
Naopak v zimnom počasí:
- panely pracujú efektívnejšie
- elektrický odpor článkov je nižší
- výkon pri rovnakom svetle môže byť mierne vyšší než v lete
V praxi to znamená, že ak je v zime jasný deň, panely môžu mať prekvapivo dobré okamžité výkony, aj keď celková denná výroba je nižšia.
Aj rozptýlené svetlo stačí na výrobu elektriny
Slnečné žiarenie nemusí dopadať priamo. Fotovoltika vyrába aj z difúzneho (rozptýleného) svetla, preto:
- výroba prebieha aj počas zamračenej oblohy
- pri plnej oblačnosti klesá výkon len na 10–30 % menovitého maxima
- úplne nevyrába iba v tme alebo pri úplnom zatienení panelov
Sneh môže pomáhať aj škodiť
Sneh má dva efekty:
✔ Odraz svetla od snehu (albedo efekt)
Pri čistom snehu môže byť svetlo odrazené späť na panely, čím sa mierne zvyšuje výroba.
✘ Sneh na paneloch blokuje žiarenie
Ak sneh leží na paneloch, výrazne znižuje výkon – takmer na nulu. Moderné panely majú hladký povrch, takže pri správnom sklone sneh zvyčajne skĺzne sám.
Pri veľkých nánosoch ho možno jemne odstrániť, ale:
- iba mäkkými nástrojmi (penové metly, stierky na solárne panely)
- nikdy kovom alebo tvrdým plastom
- zásah možno prenechať odborníkom
Námrazu neodstraňujte – môže poškodiť panel
Námraza pevne priľnutá k povrchu panelu sa nesmie mechanicky oškrabávať. Mohlo by dôjsť k poškodeniu skla alebo antireflexnej vrstvy. Námraza sa zvyčajne roztopí, keď sa panel počas dňa mierne ohreje slnečným žiarením.
Pravidelná údržba zvyšuje výkon
Ak sú panely dlhodobo znečistené (prach, peľ, sadze), môže to spôsobovať:
- pomalšie topenie snehu
- zadržiavanie nečistôt v rohoch
- zníženie účinnosti aj mimo zimy
Doporučuje sa preto občasné profesionálne čistenie (1× ročne, v prípade výrazného znečistenia aj častejšie).
Orientácia na juh je ideálna, ale nie nutná
Najvyššiu ročnú výrobu dosiahnu panely orientované na juh. Vhodné sú však aj:
- juhovýchod
- juhozápad
Nevhodná je len severná orientácia, ktorá výrazne znižuje výrobu počas celého roka.
Pri návrhu fotovoltiky je dôležité zohľadniť:
- celoročný priebeh slnka
- tieň dopadajúci od susedných budov a stromov
- optimálny sklon panelov (na Slovensku v zime pomáha vyšší sklon okolo 35–45°)
Systém fotovoltiky by mal byť navrhnutý tak, aby dával ekonomický zmysel počas celého roka. Preto sa počíta aj so zimnou výrobou, nie iba s letnými maximami. Správne navrhnutá elektráreň je funkčná a prínosná aj v období najnižšej produkcie.