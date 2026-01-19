Fľaky od pera na košeli? S týmto kozmetickým pomocníkom ich zlikvidujete za pár minút

Atramentové fľaky na košeli vedia človeka poriadne potrápiť. Stačí jedno zaváhanie v práci, v škole alebo rýchle podpisovanie dokumentov a výsledkom je škvrna, ktorá sa nie vždy dá odstrániť obyčajným praním. Hoci existuje množstvo rád, nie všetky skutočne fungujú. Našťastie existujú postupy, ktoré odborníci na textil často odporúčajú, a ich účinnosť je dlhodobo overená.
Trik s lakom na vlasy vo videu WorkingWeston
Lak na vlasy môže byť užitočný pri niektorých typoch atramentových škvŕn, najmä ak obsahuje vyšší podiel alkoholu. Ako ukazuje video youtubového kanála WorkingWeston, lak dokáže atrament uvoľniť a pomôcť ho dostať z povrchu látky. Vo videu autor predvádza postup krok za krokom:
Lak na vlasy je prospešný vo viacerých smeroch, ako uvidíte v tomto videu:
Prečo sú škvrny od pera také odolné?
Atrament používaný v perách obsahuje farbivá a živice, ktoré sa rýchlo viažu na vlákna textilu.
Problém sa ešte zhoršuje, ak na škvrnu pôsobí:
- teplo (horúca voda, sušička, žehlička) – farbu trvalo zafixuje
- prílišné trenie, ktoré môže škvrnu rozmazať a zväčšiť
Základné pravidlo teda znie: nerozmazávať, neohrievať a konať čo najskôr.
Najúčinnejší prístup: alkoholové rozpúšťadlá
Hoci sa často spomína lak na vlasy, moderné prípravky už obsahujú menej alkoholu, a preto nemusia vždy fungovať. Čistiarne aj odborné textilné servisy odporúčajú jednoduchšie a spoľahlivejšie riešenie – čistý alkohol.
Čo pomáha najlepšie?
- Izopropylalkohol (liehový čistič) – najúčinnejší pre väčšinu atramentových škvŕn.
- Etanol (klasický lieh, dezinfekčný alkohol) – bežne dostupný a veľmi účinný.
- Odličovač na báze alkoholu – alternatíva, ak doma nemáte čistý alkohol.
Tieto látky dokážu atrament rozpustiť a uvoľniť z vlákien bez toho, aby poškodili textíliu. Ide o overenú chemickú reakciu, ktorá sa využíva aj v profesionálnych čistiarňach.
Ako postupovať krok za krokom
1. Pripravte savý podklad
Pod škvrnu vložte papierové utierky alebo čistú bavlnenú handričku.
Atrament, ktorý sa uvoľní, sa do nej vpije a nepresunie na iné časti látky.
2. Naneste alkohol
- Navlhčite vatový tampón alebo handričku alkoholom.
- Jemne prikladajte na škvrnu.
- Nepoužívajte silné trenie – atrament by sa rozšíril.
3. Postup opakujte
Alkohol uvoľní farbu postupne. Po každom priložení vymieňajte tampón alebo jeho čistú stranu.
Pokračujte dovtedy, kým sa farba prestane prenášať.
4. Opláchnite studenou vodou
Studená voda odstráni zvyšky alkoholu aj uvoľnené čiastočky farbiva.
Horúcu vodu v žiadnom prípade nepoužívajte – tá by farbu zafixovala.
5. Oblečenie vyperte
- Použite bežný prací prostriedok.
- Perte iba v studenej alebo vlažnej vode.
- Pred vložením do sušičky skontrolujte, či je škvrna skutočne preč.
Ak zostane čo i len jemný tieň, zopakujte predpieranie alkoholom.
Kedy postup nemusí fungovať?
Nie všetky škvrny reagujú rovnako. Úspešnosť závisí od:
- typu atramentu (guľôčkové pero, gélové pero, permanentný marker)
- veku škvrny (čerstvá sa odstraňuje ľahšie)
- materiálu (jemné tkaniny môžu vyžadovať odborné čistenie)
Permanentné popisovače napríklad často úplne neodstráni žiadne domáce riešenie a je lepšie obrátiť sa na čistiareň.
Záver: Skutočne fungujúci a pravdivý spôsob odstránenia škvŕn od pera
Hoci sa v domácich radách objavujú rôzne tipy, alkoholové čističe sú najspoľahlivejšia a odborníkmi overená metóda, ako odstrániť škvrny od pera. Lak na vlasy môže niekedy pomôcť, ale jeho účinnosť nie je zaručená – závisí od konkrétneho typu produktu a jeho obsahu alkoholu.
Pri správnom postupe môžete zachrániť aj oblečenie, ktoré sa zdalo nenávratne poškodené.