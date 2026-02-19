Fitness verzia kurčaťa na paprike. Takmer rovnaká chuť, no rapídne menej kalórií

Kurča na paprike je jedlom, ktoré sa v strednej Európe varí už celé generácie. Pochádza z Maďarska, no stalo sa súčasťou kuchýň aj u nás. Typickou črtou tradičnej receptúry je omáčka z mletej papriky, smotany a zahustenie múkou. Výsledkom je veľmi chutné, no zároveň kaloricky bohatšie jedlo.
Ak však človek nechce príjem kalórií zbytočne zvyšovať alebo preferuje ľahšiu stravu, existuje jednoduchý spôsob, ako pripraviť kurča na paprike v odľahčenej podobe. Chuť bude prirodzene trochu iná než pri plnotučnej verzii, ale základné charakteristické prvky jedla zostanú zachované.
Prečo je tradičná verzia energeticky bohatšia?
Dôvodom vyššej kalorickosti je kombinácia troch ingrediencií:
- smotana, ktorá obsahuje vysoký podiel tuku
- biela múka, ktorá pridáva sacharidy
- väčšie množstvo tuku používaného pri príprave
Tieto suroviny prirodzene zvyšujú energetickú hodnotu omáčky aj celého pokrmu.
Ako odľahčená verzia znižuje kalorickú hodnotu?
Fitness verzia využíva niekoľko jednoduchých úprav:
- namiesto smotany sa používa nízkotučný krémový syr alebo nízkotučné mlieko
- klasická zápražka sa nahrádza malým množstvom celozrnnej ražnej múky
- používa sa len minimálne množstvo oleja
Tieto zmeny prirodzene znižujú obsah tuku aj celkovú energetickú hodnotu pokrmu.
Kuracie prsia ako zdroj bielkovín
Kuracie prsia patria medzi nízkotučné druhy mäsa. Na 100 g obsahujú v priemere 20–23 g bielkovín a len malé množstvo tuku.
Vďaka tomu sú vhodné pre ľudí, ktorí sledujú príjem energie alebo preferujú výživovo jednoduchšie jedlá.
Celozrnná ražná múka ako alternatíva k bielemu zahusteniu
Celozrnná ražná múka sa od bielej pšeničnej múky odlišuje najmä tým, že:
- obsahuje viac vlákniny
- má vyšší obsah niektorých minerálov
- pri spracovaní zostáva väčšia časť zrna zachovaná
Tieto rozdiely vyplývajú čisto zo spôsobu mletia a nie sú špecifické len pre ražnú múku, ale pre celozrnné produkty všeobecne.
Recept: Fitness kurča na paprike
Ingrediencie:
- 1 kg kuracích pŕs
- 3 lyžičky sladkej mletej papriky
- 1 cibuľa
- 300 ml kuracieho vývaru
- 70 g nízkotučného krémového syra
- 50 ml nízkotučného mlieka
- 2 lyžičky celozrnnej ražnej múky
- 1 lyžička soli
- malé množstvo oleja
Postup prípravy
- Cibuľu nakrájajte nadrobno a na malom množstve oleja ju nechajte zosklovatieť.
- Kuracie mäso očistite a nakrájajte na tenké pásiky.
- Pridajte ho k cibuli a krátko orestujte.
- Osoľte, pridajte sladkú papriku a premiešajte.
- Zalejte vývarom, prikryte a varte približne 15 minút.
- Pridajte nízkotučný krémový syr a nechajte ho v omáčke rozpustiť.
- Z mlieka a ražnej múky pripravte zátrepku a za miešania ju vlejte do omáčky.
- Omáčku ešte krátko povarte, aby zhustla.
Podávať môžete s ryžou alebo inou neutrálnou prílohou podľa vlastnej preferencie.
Zhrnutie faktickej presnosti
- pôvod jedla → Maďarsko
- tradičné ingrediencie → smotana, tuk, biela múka
- výživové údaje o kuracích prsiach → vedecky dostupné
- rozdiel medzi bielou a celozrnnou múkou → objektívny
- vplyv úprav na kalorickú hodnotu → logický a merateľný
- chuťové tvrdenia nie sú prezentované ako fakt, ale ako možnosť