Fikus zhadzuje listy? Zbystrite pozornosť a konajte hneď, ešte ho môžete zachrániť!

Fikusy patria medzi najobľúbenejšie izbové rastliny. Ich listy sú pevné, mäsité a existuje množstvo druhov aj tvarov. Hoci pôsobia odolne, dokážu veľmi citlivo reagovať na chyby v starostlivosti.
Dobrou správou je, že ak im opäť vytvoríte správne podmienky, rýchlo sa zotavia a znova bohato obrašia. Ktoré chyby pri pestovaní fikusov sa robia najčastejšie?
Fikusy v domácnosti: krásne, ale citlivé na zmeny
Vo voľnej prírode, najmä v teplejších oblastiach sveta, znášajú fikusy bez problémov slnko aj vietor. V interiéri je to však iné. Izbový fikus nemá rád náhle zmeny prostredia.
Ak začne zhadzovať listy, dáva jasný signál, že mu niečo nevyhovuje. Nečakajte, kým zostane úplne holý – čím skôr nájdete príčinu, tým väčšiu šancu má na záchranu.
V slovenských (aj českých) domácnostiach sa často pestujú napríklad bonsaje z fikusu benjamín alebo veľké, až dvojmetrové exempláre fikusu elastica s výraznými listami.
Hoci každý druh vyzerá inak, väčšina z nich reaguje na rovnaké pestovateľské prehrešky.
Obrovské listy, veľký efekt
Izbové rastliny, ako napríklad fikus lyrový, sú vďaka svojim veľkým listom doslova neprehliadnuteľné a stávajú sa dominantou miestnosti.
Práve preto je dôležité vedieť, ako sa o ne správne starať, aby nestratili svoj dekoratívny vzhľad.
Ste v pestovaní fikusov nováčik? Pomôže aj video
Ak s pestovaním fikusov ešte nemáte veľa skúseností, určite si pozrite nasledujúce video, v ktorom odborník zo záhradného centra zrozumiteľne vysvetľuje základné princípy starostlivosti. Ak neovládate angličtinu, nezabudnite si zapnúť titulky.
Video:
Fikusy sú síce považované za nenáročné a teplomilné rastliny, no to neznamená, že vydržia všetko.
Suchý vzduch pri radiátore, nevhodné stanovište či extrémne podmienky im dokážu rýchlo uškodiť. Čo teda patrí medzi najčastejšie chyby?
Najčastejšie chyby pri pestovaní fikusov
Fikusom sa najlepšie darí pri stabilných teplotách približne 21 až 23 °C. Dôležitý je aj správne zvolený kvetináč – mal by byť dostatočne veľký, s drenážou na dne, a naplnený substrátom určeným pre izbové rastliny.
Majú radi svetlo, no priame slnko im môže škodiť. Ideálne je rozptýlené svetlo, prípadne umiestnenie pri severne orientovanom okne. Ak stojí fikus priamo na parapete, treba byť obzvlášť opatrný.
Veľkým problémom sú náhle zmeny – prievan, prudké vetranie či kolísanie teploty. Rovnako im nevyhovuje časté presúvanie. Fikusy si na svoje miesto zvykajú a zmena stanovišťa môže viesť k opadávaniu listov.
Zálievka, hnojenie a starostlivosť o listy
Jednou z najčastejších príčin opadávania listov je preliatie. Hoci fikusy potrebujú pravidelnú zálievku, nikdy by nemali stáť vo vode. Prebytočná voda musí z kvetináča vždy odtiecť a nemala by zostať ani v miske či obale.
Fikusy je vhodné pravidelne prihnojovať, podobne ako iné zelené, nekvitnúce izbové rastliny. Najlepšie sa osvedčilo tekuté hnojivo pridané do zálievky, prípadne aplikované priamo na listy.
Veľkým plusom je aj rosenie, ktoré zvyšuje vlhkosť vzduchu. Ak listy aj napriek tomu mierne opadávajú, je lepšie rastlinu citlivo zastrihnúť.
Fikusy totiž najlepšie obrastajú na koncoch výhonkov, zatiaľ čo vnútro koruny by mohlo zostať prázdne.
Utieranie listov je vhodné najmä pri väčších druhoch, ako je fikus elastica alebo fikus lyrata. Tieto druhy sú u nás veľmi obľúbené, aj keď najrozšírenejší je stále drobnolistý fikus, ktorý nájdeme v mnohých interiéroch.
Pozor na choroby a škodcov
Poslednou, no veľmi vážnou hrozbou sú choroby a škodcovia. Fikusy najčastejšie trpia hnilobou koreňov v dôsledku preliatia. Okrem toho si môžete z obchodu priniesť aj puklice. Tie dokážu postupne zničiť aj veľké a silné rastliny.
Problémom je, že puklice sa nenachádzajú len na listoch a kmeni, ale aj v pôde, kam sa mnohé prípravky proti škodcom nedostanú. Ich odstránenie je možné, no býva zdĺhavé a náročné.
Navyše sa často stáva, že sa škodca rozšíri aj na ďalšie izbové rastliny. Preto je vždy dôležité nové fikusy dôkladne skontrolovať ešte pred kúpou alebo prinesením domov.