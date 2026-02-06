Figovník, známy aj ako fikus, pochádza zo subtropických oblastí, no u nás si získal veľkú obľubu ako izbová rastlina. Dokáže krásne doplniť interiér a pri správnej starostlivosti nie je vôbec náročný.
V tomto článku vám poradíme, ako ho pestovať tak, aby sa mu darilo aj v domácnosti úplného laika.
Figovníky sa opäť vracajú do módy
Táto rastlina bola populárna už v časoch našich starých mám a dnes opäť nachádza svoje miesto v mnohých domácnostiach.
Existuje veľké množstvo druhov, ktoré sa líšia veľkosťou, tvarom aj farbou listov. Niektoré majú vzpriamený rast, iné zasa previsnutý vzhľad.
Ak ešte doma figovník nemáte, možno je práve teraz ten správny čas to zmeniť. Pri dobrej starostlivosti vás môže časom prekvapiť aj sladkými plodmi.
Inšpirujte sa videom o pestovaní figovníkov
Ak sa chcete dozvedieť viac praktických tipov, pozrite si toto video:
Najskôr do bytu, neskôr aj do záhrady
Hoci je figovník pôvodom zo subtropických oblastí, dnes už existujú druhy vhodné nielen do interiéru, ale aj na pestovanie vonku.
Mladé rastliny sú však citlivé na mráz, preto je lepšie ich prvé roky pestovať v kvetináči v byte.
Dobrou správou je, že ide o pomerne nenáročné rastliny, ktoré nevyžadujú zložitú starostlivosť.
Správna zálievka je základ
Najdôležitejšou súčasťou starostlivosti je primeraná zálievka. Substrát by mal byť stále mierne vlhký, no nikdy premokrený. Dlhodobé preliatie môže viesť k poškodeniu koreňov.
Zároveň by pôda nemala úplne vyschnúť. Figovníky majú rady aj pravidelné rosenie a občasné utretie listov od prachu, vďaka čomu lepšie dýchajú.
Stabilné miesto je veľmi dôležité
Figovník nemá rád časté presúvanie. Najlepšie sa mu darí na jednom stálom mieste, kde má rovnaké svetelné aj teplotné podmienky.
Časté premiestňovanie či otáčanie kvetináča môže rastlinu oslabiť a spôsobiť opadávanie listov.
Dostatočné, ale rozptýlené svetlo
Pre zdravý rast potrebuje figovník veľa svetla, no nie priame slnečné lúče. Ideálne je svetlé miesto s rozptýleným svetlom, kde nehrozí spálenie listov.
Dôležitá je aj teplota
Aby rastlina prosperovala, potrebuje vhodné teplotné podmienky:
- v lete: približne 20 – 28 °C
- v zime: okolo 15 °C
Príliš nízke alebo vysoké teploty môžu rast negatívne ovplyvniť.
Figovník ako prírodný čistič vzduchu
Figovníky patria medzi rastliny, ktoré pomáhajú čistiť vzduch v domácnosti, najmä od formaldehydu. Zároveň však treba myslieť na to, že ich listy sú jedovaté.
Ak máte malé deti alebo domáce zvieratá, vyberte pre rastlinu bezpečné miesto. Počítajte tiež s tým, že časom bude potrebovať viac priestoru.
Najvhodnejšie druhy na pestovanie
Figovník obyčajný – smokvoň (Ficus carica)
Tento druh možno po niekoľkých rokoch presadiť aj do záhrady, kde môže dorásť až do výšky 3 metrov. Je odolný voči mrazu, preto ho možno vysadiť priamo do pôdy.
Pochádza z Malej Ázie a pestoval sa už pred viac než 5 000 rokmi.
V Stredomorí ho nájdete v záhradách, parkoch aj na verejných priestranstvách. Pri úspešnom pestovaní vás odmení chutnými a sladkými plodmi.
Figovník malolistý – benjamín (Ficus benjamina)
Tento druh je obľúbený najmä pre svoj dekoratívny vzhľad. Má drobné listy a často sa používa ako dizajnový doplnok interiérov.
Je veľmi nenáročný a dobre znáša aj menšie výkyvy teplôt. Možno ho tvarovať podobne ako bonsaj. V zime by teplota nemala klesnúť pod 10 °C.
Pochádza z indonézskych pralesov a pri správnej starostlivosti môže dorásť do veľkých rozmerov.
Figovník indický (Ficus benghalensis)
Tento druh je v Indii považovaný za posvätný strom a často sa vysádza v blízkosti chrámov. V ideálnych podmienkach môže dorásť až do výšky 25 metrov.
Plodov má síce menej, sú však červené a veľké približne 2 cm. V našich podmienkach sa pestuje najmä ako izbová rastlina.
Zaujímavosťou je jeho využitie v tradičnej indickej medicíne, kde sa používa na zníženie horúčky, zápalu a na zmiernenie tráviacich ťažkostí.
Záver
Figovník je ideálnou izbovou rastlinou pre každého, kto hľadá nenáročnú, no zároveň elegantnú zeleň do bytu.
Pri dodržaní základných pravidiel – správnej zálievky, stabilného miesta, dostatku svetla a vhodnej teploty – sa vám odvďačí zdravým rastom a krásnym vzhľadom.
Či už si vyberiete smokvoň, benjamína alebo indický figovník, všetky tri druhy sú vhodné aj pre úplných začiatočníkov a môžu sa stať ozdobou vašej domácnosti.