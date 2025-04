Fialky už dohrali svoju úlohu. Na záhradách ich vystriedali pestro kvitnúce novinky

Pestrofarebné kvety, ktoré dokážu rozžiariť aj ten najobyčajnejší parapet, si v posledných rokoch získali srdcia mnohých pestovateľov. Zavesené v závesných kvetináčoch vyzerajú doslova kráľovsky a s prehľadom zatienia aj kedysi obľúbené fialky. Práve preto sa stále častejšie stretávame s petúniami, ktoré sú dnes takmer na každej záhrade či balkóne.

Z Južnej Ameriky až do Európy

Pôvod týchto kvetov by sme našli v Južnej Amerike, odkiaľ sa do sveta rozšírili už pred vyše 300 rokmi. Najprv išlo len o dva základné druhy, ktoré sa však v Nemecku a Anglicku začali časom krížiť, aby mali ešte väčšie a pestrejšie kvety. Najvýraznejšieho úspechu sa petúnie dočkali v minulom storočí, keď sa v roku 1953 objavil prvý variant s výraznou červenou farbou kvetov a o dvadsať rokov neskôr k nemu pribudla aj žltá verzia.

V súčasnosti sa petúnie tešia mimoriadnej obľube, až zatienili donedávna ospevované fialky. Na trhu totiž nájdete nespočetné množstvo kultivarov s pestrou paletou farieb a rozličných veľkostí kvetov. Zaujímavosťou je, že jeden z kultivarov nesie meno Angelika, ako hlavná postava známej francúzskej päťdielnej filmovej série. Ide o hybrid Multiflory a odrody Nana, ktorý sa vyznačuje bohatým kvitnutím, silným rozvetvením a kvety môžu byť buď bielej, alebo modrofialovej farby. Iný, nemenej zaujímavý kultivar má názov Berenika (konkrétne Berenika F1), pomenovaný po dcére zosnulého komiksového ilustrátora Káju Saudka.

Druhy petúnií: V čom sa líšia Grandiflora, Multiflora či Pendula

Pri pestovaní petúnií sa môžete stretnúť so štyrmi základnými skupinami: Grandiflora, Multiflora, Pendula a Nana. Každá z nich má svoje špecifické vlastnosti, a preto si ľudia vyberajú presne ten druh, ktorý najviac vyhovuje ich pestovateľským podmienkam.

Grandiflora:

Tento druh je medzi záhradkármi mimoriadne obľúbený najmä kvôli veľkosti kvetov, ktoré patria k najväčším v celej rodine petúnií. Existujú dokonca aj dvojkvety Grandiflory, ktorým prospieva o niečo chladnejšie počasie. Ich kvety sú nápadné a dokážu vyniknúť najmä na balkónoch, terasách či pri vchodoch do domu.

Multiflora:

Táto skupina je veľmi odolná voči nepriaznivému počasiu a dobre znáša zmeny teplôt alebo silnejší dážď. Dorastá zvyčajne do výšky okolo 30 centimetrov a hodí sa predovšetkým na výsadbu priamo do záhonov alebo väčších nádob. Petúnie z tejto skupiny zvyknú vytvárať väčšie množstvo menších kvetov, čo pôsobí veľmi bohatým dojmom.

Floribunda:

Hoci sa v pôvodnom výpočte hovorí o štyroch skupinách, Floribunda sa často považuje za vylepšenú Multifloru. Kvitne skôr než Grandiflora a je ideálna na hromadné výsadby v parkoch či veľkých záhradách.

Nana:

Táto skupina ponúka rôzne hybridy (napríklad spomínaný hybrid Angelika), ktoré sa vyznačujú bohatým rozvetvením a častým kvitnutím. Sú ideálne najmä do závesných kvetináčov alebo okenných debničiek, kde naplno vynikne ich prirodzený vzhľad a hustota kvetov.

Koľko slnka potrebujú petúnie?

Pri voľbe miesta pre petúnie pamätajte na to, že milujú slnko. V polotieni budú rásť a kvitnúť o niečo menej, preto sa im snažte dopriať aspoň šesť hodín slnečného svetla denne. Samozrejme, netreba zabúdať ani na pravidelnú zálievku – petúnie obľubujú primeranú vlhkosť, no treba dbať na to, aby korene neboli dlhodobo premočené.

Vhodná pôda a pH: Ako na to?

Petúniám sa darí v rôznych druhoch substrátu, avšak kľúčové je, aby bol dobre priepustný a neudržiaval prebytočnú vodu. Čo sa týka pH, najideálnejšie je neutrálne (okolo hodnoty 7) alebo mierne kyslé. Zásaditá pôda (s vysokým pH) môže petúniám škodiť, keďže vtedy zle rastú a farby ich kvetov môžu postupne blednúť. Preto je vhodné pravidelne kontrolovať kvalitu substrátu, prípadne ho upravovať špeciálnymi hnojivami tak, aby zostal v optimálnych hodnotách.

Ak chcete podporiť bohaté kvitnutie, je dôležité myslieť na pravidelné prihnojovanie. Na trhu sú dostupné špeciálne hnojivá určené práve pre balkónové rastliny, medzi ktoré patria aj petúnie. Ideálne je prihnojovať zhruba raz za týždeň až dva, v závislosti od typu substrátu a podmienok, v akých rastliny pestujete.

Zhrnutie na záver

Petúnie pôvodom z Južnej Ameriky dnes plne nahradili tradičné fialky v mnohých okrasných záhonoch či na balkónoch.

pôvodom z Južnej Ameriky dnes plne nahradili tradičné v mnohých okrasných záhonoch či na balkónoch. Vďaka štyrom hlavným skupinám (Grandiflora, Multiflora, Pendula, Nana) dokážu ponúknuť širokú paletu farieb, veľkostí a spôsobov použitia.

(Grandiflora, Multiflora, Pendula, Nana) dokážu ponúknuť širokú paletu farieb, veľkostí a spôsobov použitia. Najdôležitejšie podmienky pestovania zahŕňajú dostatok slnečného svetla (aspoň šesť hodín denne), správne zvolenú pôdu (dobre priepustnú, s neutrálnym až jemne kyslým pH) a primeranú zálievku v kombinácii s vhodným hnojením.

Petúnie sa tak vďaka svojej farebnosti a bohatej kvitnúcej nádhere v mnohých záhradách stali doslova neprehliadnuteľnými kráľovnami. Ak sa rozhodnete pre ne aj vy, určite tým dodáte svojej záhrade, balkónu či terase neopakovateľný šarm. Navyše, pri dobrej starostlivosti vás dokážu odmeniť kvetmi počas celej letnej sezóny, čím potešia nielen oko, ale i dušu každého milovníka rastlín.