Feng-šuej má jasné pravidlá aj pre farby. Ako podľa neho vymaľovať byt?

Feng-šuej je staré čínske učenie, ktoré sa zaoberá harmonickým usporiadaním priestoru. Aj keď nejde o vedeckú disciplínu, mnoho ľudí ho využíva ako inšpiráciu pri zariaďovaní interiéru, pretože vychádza z princípov rovnováhy, prirodzenosti a práce s prostredím, čo môže pôsobiť príjemne a upokojujúco.
Jednou z oblastí, ktorým sa feng-šuej venuje, sú farby. Tie sú v tomto učení priradené k piatim prírodným prvkom: drevu, ohňu, zemi, kovu a vode. Každý z nich má symbolický význam a môže vytvárať inú atmosféru v miestnosti.
Päť prvkov feng-šuej a ich farby
- Drevo: zelená, tyrkysová
- Oheň: červená, oranžová
- Zem: béžová, žltá, hnedá
- Kov: biela, sivá, metalické farby
- Voda: modrá, čierna
Tieto farby nemajú vedecky dokázané energetické účinky, no môžu ovplyvniť náladu – a to psychológia farieb potvrdzuje. Svetlé tóny majú tendenciu pôsobiť upokojujúco, výrazné zas stimulujú pozornosť.
Ako môžu vyzerať odporúčania pre jednotlivé miestnosti?
Spálňa: jemné odtiene pre pokoj a spánok
V feng-šuej sa ložnica spája s oddychom, takže sa odporúčajú umiernené farby, ktoré nepôsobia rušivo.
Dobrou voľbou sú:
- béžová
- púdrové tóny
- svetlá piesková
- jemné zemité odtiene
Tieto farby síce neposkytujú „energetické účinky“, ale psychologicky môžu pôsobiť upokojujúco a prispieť k príjemnej atmosfére pred spaním.
Kuchyňa: miesto, kde sa stretáva živosť aj stabilita
Z pohľadu feng-šuej sa tu symbolicky mieša oheň (sporák) a voda (drez). Odporúčajú sa farby, ktoré vytvárajú vyvážené prostredie.
Nevhodná môže byť veľmi sýta červená, pretože pôsobí výrazne a stimulačne, čo nemusí vyhovovať každému.
Naopak, dobre fungujú:
- svetlá žltá
- jemná zelená
- mäkké zemitá paleta
Tieto farby podporujú svetlý a čistý vzhľad kuchyne a pôsobia priateľsky.
Obývačka a pracovňa: komunikácia verzus sústredenie
Obývacia izba: priestor stretnutí
Obývačka je zvyčajne najživšou miestnosťou v byte. Feng-šuej preto odporúča farby, ktoré symbolizujú rast, otvorenosť a komunikáciu — najčastejšie zelenú v rôznych odtieňoch.
Zeleň zároveň pôsobí prírodne a sviežo, čo potvrdzuje aj moderná dizajnová psychológia.
Pracovňa: podpora koncentrácie
Pri pracovnom priestore je cieľ jasný – podpora sústredenia. Feng-šuej tu tradične využíva farby spojené s kovom a vodou:
- bielu
- sivú
- svetlomodrú
Tieto odtiene pôsobia čisto a nezahlcujú, čo je pre prácu praktické. Vedecké dôkazy síce neprepájajú tieto farby s energiou piatich prvkov, ale psychológovia sa zhodujú, že neutrálne a studené odtiene môžu pomôcť udržať pozornosť.
Nevhodné sú:
- príliš krikľavé tóny, ktoré rozptyľujú
- veľmi tmavé kúty, ktoré môžu vizuálne zaťažovať
Feng-šuej v praxi: nie dogma, skôr užitočná inšpirácia
Feng-šuej nie je založený na vedeckých dôkazoch o energiách, ale môže poslúžiť ako praktický návod, ako pracovať s priestorom tak, aby pôsobil harmonicky a príjemne. Kľúčové je zvoliť farby podľa toho, akú atmosféru chcete v miestnosti vytvoriť.
- chcete oddych → jemné farby
- chcete komunikáciu → príjemné živé odtiene
- chcete sústredenie → neutrálne a chladné tóny
Výber farieb podľa feng-šuej je teda skôr estetickým a psychologickým návodom než vedeckým pravidlom. Mnohým ľuďom však pomáha vytvoriť domov, v ktorom sa cítia lepšie.